Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu Eb: Opavszky Réka bronzérmes 500 méteren

2026.06.14. 10:50
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Opavszky Réka bronzérmes 500 méteren (Fotó: Árvai Károly, archív)
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Opavszky Réka bronzérmet szerzett vasárnap kenu egyes 500 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon.

 

Az UTE 22 éves versenyzője, aki tavaly ezüstérmes volt ebben a számban, szombaton pedig bronzérmes lett a vegyes négyes tagjaként, a címvédő és világbajnok Ludmila Luzan mellől kezdte a finálét a balos hátszélben, s miután az ukrán hamar ellépett a mezőnytől, a második-harmadik helyért harcolt. Kétszázötvennél a harmadik helyen haladt át, s a táv második részében sem tudta megelőzni olasz riválisát, Olympia Della Giustinát, a harmadik helyet azonban sikerrel tartotta.

„Elég korán indult a nap azok után, hogy az előző napokban kicsit el tudtuk nyújtani a délelőttöket. Nem is bántam egyébként, mert így nem volt sok idő gondolkodni reggel. Kicsit váratlanul ért a balos hátszél, de nem zavart, igyekeztem kihozni magamból a legtöbbet. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok, örülök, hogy dobogóra tudok állni” – mondta a magyar szövetségnek Opavszky Réka, aki a hatodik magyar érmet szerezte a mostani Eb-n.

A férfiak hasonló számában Juhász István – aki egy nappal korábban nyolcadik lett az olimpiai számban, 1000 méteren – a címvédő cseh Martin Fuksa mellett, a 6-os pályán versenyzett. A 21 éves paksi kenus jól rajtolt, féltávig az esélyesekkel tudott tartani, a második 250 méteren azonban már túl erős volt neki a tempó, s végül a hatodik helyen ért célba. A győzelem a favorit Fuksáé lett, aki az 1000 méter után duplázott és pályafutása 15. Eb-aranyát gyűjtötte be.

 

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