Kis olimpikonok között a nagyok – nyílt edzéssel készült a vívóválogatott az Eb-re

A „nagyok” leginkább csak beszélgettek, beálltak fegyvernemenként a közös fotókra, majd aztán összeállt a nagy csapat is, és közben persze készültek másféle képek is – a nagy példaképekhez odamentek a fiatalabbak is, volt, aki autogramot is kért.

A magyar vívóválogatott első különítménye, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók vasárnap utaznak el a kontinensviadalra. Az Eb Antonyban kedden kezdődik.

(Fotó: Földi Imre)



