Nemzeti Sportrádió

Kis olimpikonok között a nagyok – nyílt edzéssel készült a vívóválogatott az Eb-re

K. E.K. E.
2026.06.12. 14:43
null
A diákolimpiai verseny helyszínén edzettek a felnőtt vívók is (Fotó: Földi Imre)
Címkék
edzés vívás vívó Eb
A Magyar Vívószövetség immár évek óta közös edzéssel „bocsájtja útjára” a világversenyre induló válogatottakat: az edzés szó ezúttal némiképp túlzás, mert a pengék nemigen kerültek elő – az Eb-n rajtolók legalábbis nem erre fókuszáltak, mellettük-körülöttük viszont rengeteg kisgyerek és fiatal kötött be a sok-sok páston, hiszen éppen zajlottak a diákolimpia küzdelmei a Hungexpo G pavilonjában.

 

A „nagyok” leginkább csak beszélgettek, beálltak fegyvernemenként a közös fotókra, majd aztán összeállt a nagy csapat is, és közben persze készültek másféle képek is – a nagy példaképekhez odamentek a fiatalabbak is, volt, aki autogramot is kért. 

A magyar vívóválogatott első különítménye, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók vasárnap utaznak el a kontinensviadalra. Az Eb Antonyban kedden kezdődik. 

(Fotó: Földi Imre)


 

 

edzés vívás vívó Eb
Legfrissebb hírek

Vívás: esélyesek sikere és bravúrok a korosztályos válogatókon

Utánpótlássport
2026.06.08. 09:02

Kun Anna: Az igazságtalanság feldolgozása nehéz volt

Egyéb egyéni
2026.06.03. 14:53

A Nemzetközi Vívószövetség feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat

Egyéb egyéni
2026.06.03. 10:13

Pengét a kézbe! – a magyar válogatott Balatonbogláron hangol a vívó Eb-re

Egyéb egyéni
2026.06.03. 09:46

Vívás: egymást segítve gyűjtik a bajnoki címeket a Kollár lányok

Utánpótlássport
2026.05.30. 17:29

Vívó Eb: a klasszisok mellett öt újonc a magyar keretben

Egyéb egyéni
2026.05.28. 20:24

Vívás: bronzérmes a női kardcsapat a limai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
2026.05.25. 07:31

Vb 2026: az Egyesült Államok helyett Mexikóban edzenek az irániak

Foci vb 2026
2026.05.24. 13:38
Ezek is érdekelhetik