Kis olimpikonok között a nagyok – nyílt edzéssel készült a vívóválogatott az Eb-re
A Magyar Vívószövetség immár évek óta közös edzéssel „bocsájtja útjára” a világversenyre induló válogatottakat: az edzés szó ezúttal némiképp túlzás, mert a pengék nemigen kerültek elő – az Eb-n rajtolók legalábbis nem erre fókuszáltak, mellettük-körülöttük viszont rengeteg kisgyerek és fiatal kötött be a sok-sok páston, hiszen éppen zajlottak a diákolimpia küzdelmei a Hungexpo G pavilonjában.
A „nagyok” leginkább csak beszélgettek, beálltak fegyvernemenként a közös fotókra, majd aztán összeállt a nagy csapat is, és közben persze készültek másféle képek is – a nagy példaképekhez odamentek a fiatalabbak is, volt, aki autogramot is kért.
A magyar vívóválogatott első különítménye, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók vasárnap utaznak el a kontinensviadalra. Az Eb Antonyban kedden kezdődik.
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