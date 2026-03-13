Búr Zsolt: Meg kellett tanulnom nevelőedzőként gondolkodni

Mielőtt belevágott volna az edzősködésbe, Búr Zsolt maga is kiváló kerékpárversenyző volt, a hegyi- és a terepszakágban (mountain bike és cyclo-cross) egyaránt válogatottságig vitte, világ- és Európa-bajnokságon is szerepelt. Sőt még manapság is versenyez: tavaly a masters Eb-n aranyérmes, a vb-n negyedik lett. Tizenhat évvel ezelőtt fogott bele az edzősködésbe, mindjárt a legmagasabb szinten: a mountain bike-válogatott szövetségi trénere lett Benkó László kapitány mellett. Ebben az időszakban foglalkozhatott mások mellett Valter Attilával, Dina Mártonnal, Fetter Erikkel, Vas Kata Blankával és Buzsáki Virággal is, tehát a jelenlegi hazai kerékpársport kiemelkedő alakjaival. Emellett egy kiscsapatnál klubedzőként is tevékenykedett, mígnem néhány év elteltével úgy alakult a sorsa, hogy az előbbi két szerepkörét hátrahagyva az újbudai Superior Racing Teamhez (a mai Bikexpert Specialized Team elődjéhez) igazolt, és azóta is – tehát immár több mint egy évtizede – ott, a Kamarerdőben neveli az ígéretes és egyre eredményesebb fiatalokat.

Elmondása szerint az egyesület utánpótlás-bázisát 2015-től kezdődően szinte a semmiből, rendkívül aktív toborzó munkával kellett felépíteni.

Mára az ország egyik legnépesebb és legsikeresebb szakosztályává nőtte ki magát a műhely, amely versenyzői minden évben sorra nyerik a korosztályos magyar bajnoki címeket

mountain bike-ban és cyclo-crossban, továbbá országúton is mindinkább jeleskednek. Klubjában kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozik. A bázis a három szakágban összesen 200 igazolt korosztályos versenyzővel büszkélkedhet, közülük ötvenen-hatvanan napi szinten látogatják az edzéseket.

Búr Zsolt, illetve két kiemelt tehetség tanítványa, Takács Zsombor (jobbra) és Berencsi Benedek Forrás: Bikexpert Specialized Team

„A Vértes környékéről származom, Oroszlányban születtem, ott is nőttem fel – kezdi a 44 esztendős Búr az Utánpótlássportnak. – A kerékpározás szeretét pedig leginkább nagyapámnak köszönhetem, akivel rengeteget jártunk tekerni az erdőbe.

Ennek a varázsa nagyon hamar, hét-nyolc évesen megfogott, és a bringázás iránti szenvedély jóformán azóta végigkíséri az életemet.

Egyébként gyerekként párhuzamosan sokáig kosárlabdáztam is versenyszerűen, aztán a serdülőkorom környékén a kosarazást abbahagytam, de a biciklizés megmaradt, mint szerelem. Azt tudni kell, hogy abban az időben soha nem volt bringás edzőm, még kerékpáros klub sem volt a környékünkön, főleg a triatlanosokkal készültem együtt, majd a szüleim támogatásával elkezdtem mountain bike-versenyekre is járni a hobbi kategóriában. A serdülő- és az ifjúsági éveimet így versenyeztem végig, majd fiatal felnőttként háttérbe szorult a kerékpár az életemben, legalábbis a versenyzés szinte teljesen abbamaradt, másfelé vezetett az utam a magánélet és a munka terén. Majd az jelentett nagy fordulópontot az életemben, amikor a 2006. augusztusi 20-i budapesti tűzijáték idején a nagy viharban rám dőlt egy fa, eltört egy csigolyám, és kis híján lebénultam. A rá következő évben elindultam a Crosskovácsi Marathonon, és sírva toltam fel a biciklit, annyira fájt a hátam. Ezután megfogadtam, hogy beleállok a felkészülésbe, és Lőrincz Olivér szakmai tanácsait is megfogadva, elkezdtem sokkal komolyabban edzeni, majd az eredményeim is egyre jobbak lettek.”

Búr Zsolt

Lényegében már harmincéves kora felett érte a legnagyobb sikereit, öt felnőtt magyar bajnoki címet szerezve, illetve világkupaversenyeken, világ- és Európa-bajnokságon is kipróbálta magát, de mindezt úgy, hogy elmondása szerint soha nem volt profi – tehát fizetésért versenyző – kerékpáros.

„Majd 2009-2010 körül indult az edzősködés: először az Alpinbike alapítója, Tasi Gábor kért fel, hogy oktassam a gyerekeket, ami jó kaland volt, de nagy fantáziát ekkor még nem láttam a tréneri szakmában. Időközben Benkó László szövetségi kapitány felkért, hogy segítsek neki a montiválogatott mellett, és éppen ekkor jött fel az utánpótlásból Valter Attila, Vas Kata Blanka fémjelezte generáció, amellyel így évekig dolgozhattam együtt. Abban az időszakban ismerkedtem meg Sós Sándorral, a régi nevén Superior, a mai Bikexpert Team vezetőjével, aki idővel átcsábított hozzájuk, és tizenegy évvel ezelőtt nagyjából a nulláról kezdtük el felépíteni a csapatot.

Eleinte semmilyen eredményünk nem volt, mindenhol utolsóként végeztek a gyerekek, majd ahogyan szépen lassan sikerült felépíteni a rendszert, abból elkezdtek kijönni a tehetségek is.

A junior Eb-ezüstéremmel a nyakában Takács Zsombor és edzője, Búr Zsolt

Legismertebb tanítványa a terepkerékpárban junior Eb-ezüstérmes, vb-kilencedik, hegyikerékpárban ifjúsági Eb-bronzérmes Takács Zsombor, illetve a cyclo-crossban U15-ös Európa-bajnok Szilasi Dániel, valamint a montiban ifjúsági Eb-negyedik Berencsi Benedek. (Jelenleg már Takácsnak és Berencsinek sem ő az edzője, ugyanis mindketten az MBH Bank országúti sorának kötelékébe tartoznak.)

„Az első fecske még Csuja Bálint volt, aki számos hazai versenyt nyert, a korosztályos válogatottba is bekerült. Őt követte aztán az eddigi legeredményesebb tanítványom, Takács Zsombor, illetve az ő szárnyai alatt pedig az elmúlt években Berencsi Benedek, Szilasi Dániel, Steiner Bence, András Péter Patrik, Zsembery Boldizsár személyében újabb reménységek tűntek fel. Folyamatosan képeztem magam, kerestem az új dolgokat, méghozzá úgy, hogy rendre versenyeket néztem, elemeztem technikai szemmel, és próbáltam minél többet adni, tanítani a fiúknak. Ez végül odáig nőtte ki magát, hogy nemzetközi szinten is sikerült odaérni az élmezőnybe egyre több versenyzőmmel."

A sikeres edzői munkája mellett Búr Zsolt még versenyzőként a masters kategóriában is szállítja a szép eredményeket Forrás: UEC

„A mi sportágunkban itthon nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen megélni főállású edzőként, így a tréneri munkám mellett én még egy kerékpáros boltot is üzemeltetek, valamint versenyeket is szervezek többedmagammal – avatott be az edzősködés árnyoldalába Búr, majd így összegezte a szakmai, utánpótlásedzői hitvallását. – Az állóképességi sportágak iszonyatos fegyelemre és alázatra tanítják meg a fiatalokat. Ráadásul mi szabadtéri sportágat űzünk, és télen a hóban, fagyban, sárban is kint vagyunk, végig csináljuk a többórás edzéseket.

Mivel a miénk egyéni sportág, csak magára számíthat az ember, vagyis a bringa az önállóságra és a felelősségérzetre is jól megtanítja a gyerekeket.

Az edzői pályám elején még túlságosan versenyzői fejjel álltam a dolgokhoz, aztán

az utánpótlásba kerülve szépen lassan meg kellett tanulnom nevelőedzőként gondolkodni,

és elfogadni, hogy nem minden gyereknek – pláne szülőnek – prioritás a versenyzés. Azt vallom, ha nem is lesz minden tanítványomból sikeres versenyző, azt gondolom már megtettem a magamét, amennyiben sikeresen megtanítok mindenkit arra, hogy a közúton a KRESZ-t ismerve, odafigyelve és helyesen közlekedjen a városban. Éppen ezért nálunk az edzésen mindig maximális az odafigyelés és a fegyelem, nincs szórakozás meg ökörködés; erős egyéniség vagyok, és alapvetően kemény, szigorú vagyok a gyerekekkel.

Természetesen, nagyon büszke vagyok a tanítványaimmal elért sikerekre is, de legalább ilyen lélekemelő, amikor azt látom, hogy milyen közösséget sikerült kiépítenünk a klubunkban,

és minden héten hatvan-hetven csillogó szemű gyerek jön hozzánk el tekerni az edzésekre."

(Kiemelt képen: Búr Zsolt és tanítványa, Szilasi Dániel Fotó: Vanik Zoltán/BringaSport)