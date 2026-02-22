Kosárlabda: Szász-Veres Márk felnőtt a vezérszerephez

Rendkívüli fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban Szász-Veres Márk, a DEAC 2007-es születésű ígérete, aki a kiemelkedő statisztikai mutatóival abszolúte kitűnik a junior kosárlabda-bajnokság mezőnyéből. Az U19-esek felsőházi rájátszásában 28,8 pontot, 9,8 lepattanót és 4,8 gólpasszt átlagol – ezzel a pont- és a gólpasszlistát is vezeti, míg a lepattanórangsorban az előkelő második helyen áll. Csak érzékeltetve, hogy Szász-Veres mekkorát javult:

az előző évadban 10 pontot dobott meccsenként, jelenleg majdnem 30-nál jár a mérkőzésenkénti termése,

ráadásul teszi mindezt hatékonyabban, jobb dobószázalékkal értékesítve a helyzeteit.

„Bíztam benne és valamelyest vártam is magamtól, hogy szintet lépjek a mostani évadra – mondta az U20-as válogatott reménység az Utánpótlássportnak. –

Kádár Tamás vezetőedző már a szezon előtt elmondta nekem, hogy nagy felelősség fog rám hárulni és vezérszerepet kaphatok. Úgy érzem, eddig sikerült is felnőnöm a feladathoz, és betöltenem a rám szabott szerepet.

Nyilván, ebben a fejlődésben sokat segített az is, hogy tavaly nyáron ott lehettem az U18-as válogatottal a B-divíziós Eb-n, és viszonylag sokat is játszhattam a nemzeti csapatban a kontinenstornán, ezzel pedig értékes nemzetközi tapasztalatokra tettem szert. Ez olyan pozitív megerősítést jelentett, hogy a klubomba visszatérve már jóval magabiztosabban játszottam, és joggal hittem el, hogy a hazai U19-es bajnokságban tényleg domináns teljesítményre lehetek képes. Egyértelműen a dobókészség, illetve a döntéshozatal terén léptem előre a legnagyobbat. Az ősszel még nem mindig sikerült a legjobbamat nyújtanom, de most, a rájátszásra stabilizálni tudtam a jó formámat. Ami számomra nagyon pozitív visszajelzés, hogy majdnem öt gólpasszt tudok átlagolni, ami az eddigi karriercsúcsom.

Belülről úgy érzem, most már sokkal jobban átlátom a játékot, igyekszem ezt ki is használni, és nemcsak magamnak kreálni dobóhelyzeteket, hanem minél többször a csapattársaimat is jó helyzetbe hozni.

Szász-Veres Márk Forrás: DEAC

A 18 esztendős bedobó-erőcsatár a juniorbajnokság mellett az U21-esek mezőnyében és az NB I/B-ben is rendszeresen szerephez jut, egyre jobb teljesítményt nyújt, és mindkét helyen nagyjából 11 pontot jegyez fordulónként. A következő lépcsőfok számára már az élvonalban, vagyis az NB I/A-csoportban való szereplés lenne.

„Azért dolgozom, hogy ez a lehetőség mihamarabb megadathasson nekem, és bemutatkozhassak majd a felnőttcsapatban az első osztályban. Alapvetően a célom, hogy a következő idényre már beverekedjem magam a nagycsapatba keretébe. Azt gondolom, ha így folytatom és továbbra is keményen dolgozom, akkor erre meg is lehet az esélyem. Ugyanakkor még a mostani szezonban is nagy kihívások várnak rám: az U19-es és az U21-es bajnokságban egyaránt az aranyérem megszerzése az egyértelmű célunk, míg az NB I/B-ben a rájátszásba jutás, majd ott minél jobb szereplés az elvárás."

(Kiemelt kép forrása: DEAC)