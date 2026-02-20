Jégkorong ob I: döntőben a DEAC, talpon maradt a BJA HC

Mindkét vendégcsapat az „életben maradásért” lépett jégre péntek este az ob I elődöntőjében, sem a Budapest Jégkorong Akadémia HC, sem a DVTK Jegesmedvék nem hibázhatott, ha nem akart söpréssel kiesni az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.

A címvédő BJA állt a feladat elébe, és előbb kivédekezett egy emberhátrányt, majd kihasznált egy emberelőnyt, máris kevésbé tűnt kilátástalannak a helyzete. Aztán viszont Szalma Zsolt lövésébe ért bele a BJA kapujának közvetlen közelében Páterka Bence a második harmad legelején – Farkas Roland is tehetetlen volt. A harmadik játékrészben ismét vezetett a vendégcsapat, Szivák Gergő talált be. Egy percig sem örülhetett azonban Kangyal Balázs együttese, Luka Burzan révén ugyanis szinte azonnal újra egyenlített az UTE.

A hajrában aztán harmadszor is előnybe került a BJA HC, Szabó Dániel egy kontra végén volt eredményes, ezúttal pedig már nem engedték visszajönni a meccsbe ellenfelüket a káposztásmegyeriek, életben tartották továbbjutási reményeiket.

A másik eldöntő sokkal simábban alakult, a DEAC 7–0-ra verte meg a DVTK Jegesmedvéket, és söpréssel jutott be a fináléba.

OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

Újpest, 1039 néző. V: Tóth R., Máhr-Stumpf, Sábián, Varjú

UTE: Rajna – Tornyai, Kiss Dániel / RONKAINEN, FRANYÓ / Pokornyi, Bogesics / Osztoics – Burzan 1, Thompson (1), Luciani (1) / Kiss P. (1), Páterka 1, Szalma (1) / Vértes, Szabó Rácz, Kovács Alex / Kovács S., Rapos, Lőczi. Edző: Jason Morgan

BJA HC: Farkas R. – VARGA A., SZIVÁK 1 / Pozsgai, Szabó Dániel 1 / Riha, Boros / Jurkovics – Honejsek 1, NAGY G. (1), Schlekmann (1) / Turbucz (1), Keresztes L. (1), Molnár B. / Nádasy, Weidemann, Banga / V. Razumnjak (1), Novotny, Pilon. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–31. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/1

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a UTE javára

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Volt rajtunk nyomás, de ez természetes. Mindig egy párharc utolsó meccsét a legnehezebb megnyerni, hiszen az ellenfél sarokba szorítva küzd a talpon maradásért. Jól kezdtünk, de aztán kaptunk egy szerencsétlen gólt emberhátrányban, mi pedig egyet sem tudtuk kihasználni az emberelőnyeinkből.

Kangyal Balázs: – Ilyen az igazi hoki a rájátszásban! Egyszer szerencséd van, egyszer nem. Az elmúlt időben nem sokszor éreztük szerencsésnek magunkat, ezúttal is szükség volt az extra teljesítményre. Úgy működtünk csapatként, ahogy az egész idényben kellett volna. A játékunk nem változott sokat, inkább a viselkedésünk a pályán volt rendben.

Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék 7–0 (2–0, 2–0, 3–0)

Debrecen, 474 néző. V: Gebei G., Soós, Váczi D., Kovács P.

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko, Ph. Kiss / Jeliszejev (1), Bukor / Mártonffy, Dobmayer / Haranghy – Mozer 1, Galoha (1), ASZKAROV 3 (1) / VARTTINEN (3), SENFELD 1 (4), KRUTOV 2 (2) / Mihalik G., KREISZ B. (2), Szita / Kulesov, Simics, Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Tóth K. (Praták) – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Farkas M. / Szabóki – Tóth Gergő, Stuart, Pineo / Marklund, Zohovs, Djumics / Rétfalvi K., Csiki, Trajcsik / Miskolczi, Kinloch-Varga, Makai. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 23–35. Emberelőny-kihasználás: 2/2, ill. 2/0

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a DEAC javára

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A párharc legnehezebb első öt percét éltük túl, majd – miután kijöttünk a szorításból – felszabadult, látványos játékkal nyertük meg a mérkőzést. Nem a gólok száma tölt el most elégedettséggel, hanem maga a teljesítmény, amely a győzelemhez és a döntőbe jutáshoz vezetett.

Láda Balázs: – Most nem csalódottak vagyunk, hanem mérgesek. Így kellett elvesztenünk ezt a párharcot, hogy megértsük, miről szól a rájátszás. Nulla kettőnél kezdtünk el úgy játszani, ahogy kellett volna, de megígérjük, hogy az Erste Ligában másik arcunkat mutatjuk!