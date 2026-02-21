Nemzeti Sportrádió

NB I

Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Tenisz: bronzérmes az U16-os fiúválogatott a fedett pályás csapat Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.02.21. 16:33
null
Címkék
Tenisz U16-os fiúválogatott Fazekas Vencel fedett pályás csapat Európa-bajnokság Mokán István Damján utánpótlás utánpótlássport
A Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk összeállítású U16-os fiú teniszválogatott legyőzte a szlovénokat a helyosztón, így bronzérmesként zárt a fedett pályás csapat Európa-bajnokság franciaországi nyolcas döntőjében.

Miután a pénteki elődöntőben a magyar válogatott nagy csatában kikapott a házigazda franciáktól, így másnap a bronzéremért folytathatták a mieink az U16-os fiú teniszezők fedett pályás csapat Eb-jének franciaországi nyolcas döntőjében. A Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk alkotta együttesre a szlovénok vártak.

A párharc első meccsén Fazekas Vencel nagyon simán, 6:2, 6:1-re nyert a szlovénok harmadik számú játékosa, Tim Sarkanj ellen. Majd az első számú játékosok csatájában Mokán István Damján győzött, miután 6:4, 2:6, 6:4-re verte Stefan Djokicot.

Ezzel Nagy Zoltán tanítványai 2:0-ra be is húzták a párharcot (a párost már nem játszották le), és megszerezték az Európa-bajnoki bronzérmet Ronchinban.

tanítványai 2:0-ra be is húzták a párharcot (a párost már nem játszották le), és megszerezték az Európa-bajnoki bronzérmet Ronchinban.

További részletek hamarosan...

(Kiemelt kép forrása: MTSZ/Tennis Europe)

Tenisz U16-os fiúválogatott Fazekas Vencel fedett pályás csapat Európa-bajnokság Mokán István Damján utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: Komjáthy Boglárka kadét Európa-bajnok, Dékány Patrik bronzérmes

Utánpótlássport
22 órája

Somogyi Péter: Igyekszem önállóságra nevelni a gyerekeket

Utánpótlássport
23 órája

Tenisz: bronzéremért játszhat az U16-os fiúválogatott a csapat Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Birkózás: kicsi, de annál erősebb a szigetvári Dél-Zselic műhelye

Utánpótlássport
Tegnap, 16:57

Jégkorong: sorra nevelik a kiemelt tehetségeket az újpesti akadémián

Utánpótlássport
Tegnap, 8:58

Tenisz: elődöntős az U16-os fiúválogatott a fedett pályás csapat Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.19. 19:10

Vívás: kezdődik a kadét és junior Európa-bajnokság Tbilisziben

Utánpótlássport
2026.02.19. 14:08

Labdarúgás: negyeddöntőket játszanak az utánpótlás Magyar-kupában

Utánpótlássport
2026.02.19. 09:03
Ezek is érdekelhetik