Tenisz: bronzérmes az U16-os fiúválogatott a fedett pályás csapat Eb-n

Miután a pénteki elődöntőben a magyar válogatott nagy csatában kikapott a házigazda franciáktól, így másnap a bronzéremért folytathatták a mieink az U16-os fiú teniszezők fedett pályás csapat Eb-jének franciaországi nyolcas döntőjében. A Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk alkotta együttesre a szlovénok vártak.

A párharc első meccsén Fazekas Vencel nagyon simán, 6:2, 6:1-re nyert a szlovénok harmadik számú játékosa, Tim Sarkanj ellen. Majd az első számú játékosok csatájában Mokán István Damján győzött, miután 6:4, 2:6, 6:4-re verte Stefan Djokicot.

Ezzel Nagy Zoltán tanítványai 2:0-ra be is húzták a párharcot (a párost már nem játszották le), és megszerezték az Európa-bajnoki bronzérmet Ronchinban.

