Öt döntővel zárul vasárnap a téli olimpia – infoközpont

Utolsó napjához érkezett a milánói-cortinai téli olimpia: vasárnap öt aranyérem talál gazdára, közülük az utolsót a férfi jégkorongtorna Kanada és Egyesült Államok által megvívandó fináléjának győztese nyeri el. Magyar szereplő a versenyekre nem maradt, este a záróünnepséggel véget ér a bő kéthetes esemény.
A MAGYAR VERSENYZŐK PROGRAMJA
Nincs magyar szereplő vasárnap
A NAP ARANYÉRMESEI
BOB
Férfi négyes
CURING
Nők
JÉGKORONG
Férfiak
SÍFUTÁS
Női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
női félcső
A TELJES NAPI PROGRAM
Tv: Eurosport1, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 3. futam
12.15: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
11.05: női DÖNTŐ
JÉGKORONG
FÉRFITORNA, DÖNTŐ
14.10: Egyesült Államok–Kanada
SÍFUTÁS
10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.40: női félcső, DÖNTŐ
ÜNNEPSÉG
20.00: záróünnepség
