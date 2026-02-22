Öt döntővel zárul vasárnap a téli olimpia – infoközpont

Nemzeti Sportrádió

2026.02.22. 09:44
Fotó: Getty Images
Utolsó napjához érkezett a milánói-cortinai téli olimpia: vasárnap öt aranyérem talál gazdára, közülük az utolsót a férfi jégkorongtorna Kanada és Egyesült Államok által megvívandó fináléjának győztese nyeri el. Magyar szereplő a versenyekre nem maradt, este a záróünnepséggel véget ér a bő kéthetes esemény.

A MAGYAR VERSENYZŐK PROGRAMJA

Nincs magyar szereplő vasárnap

 

A NAP ARANYÉRMESEI

BOB
Férfi négyes

CURING
Nők

JÉGKORONG
Férfiak

SÍFUTÁS
Női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
női félcső

A TELJES NAPI PROGRAM

Tv: Eurosport1, M4 Sport, M4 Sport+

BOB 
Férfi négyes
10.00: 3. futam 
12.15: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING
11.05: női DÖNTŐ

JÉGKORONG
FÉRFITORNA, DÖNTŐ
14.10: Egyesült Államok–Kanada

SÍFUTÁS
10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.40: női félcső, DÖNTŐ

ÜNNEPSÉG
20.00: záróünnepség

 

