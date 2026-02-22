Öt döntővel zárul vasárnap a téli olimpia – infoközpont

Utolsó napjához érkezett a milánói-cortinai téli olimpia: vasárnap öt aranyérem talál gazdára, közülük az utolsót a férfi jégkorongtorna Kanada és Egyesült Államok által megvívandó fináléjának győztese nyeri el. Magyar szereplő a versenyekre nem maradt, este a záróünnepséggel véget ér a bő kéthetes esemény.

A MAGYAR VERSENYZŐK PROGRAMJA Nincs magyar szereplő vasárnap A NAP ARANYÉRMESEI BOB

Férfi négyes CURING

Nők JÉGKORONG

Férfiak SÍFUTÁS

Női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km SZABADSTÍLUSÚ SÍ

női félcső A TELJES NAPI PROGRAM Tv: Eurosport1, M4 Sport, M4 Sport+ BOB

Férfi négyes

10.00: 3. futam

12.15: 4. futam, DÖNTŐ CURLING

11.05: női DÖNTŐ JÉGKORONG

FÉRFITORNA, DÖNTŐ

14.10: Egyesült Államok–Kanada SÍFUTÁS

10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km, DÖNTŐ SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.40: női félcső, DÖNTŐ ÜNNEPSÉG

20.00: záróünnepség