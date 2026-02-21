Vívás: Godó Vilmos bronzérmes a kardozók között a tbiliszi kadét Eb-n

Azok után, hogy a nyitó napon egy-egy arany- és bronzérmet nyertek a mieink, szombaton tovább gyarapodott a magyar éremtermés a georgiai kadét és junior vívó Európa-bajnokságon. A második versenynapon a kadét fiú kardozók között szereplő Godó Vilmos teljesített a legjobban, aki a csoportmérkőzéseken veretlenül, hat győzelemmel kezdett. A hibátlan csoportköre után első főtáblás asszója a legjobb 32 között következett, méghozzá honfitársa és BVSC-s klubtársa, Radácsi Patrik ellen. A magyar házimeccset Godó 15:13-ra nyerte meg, aki ezután az olasz Tallaricót (15:12), illetve az azeri Huszejnovot (15:13) is megverte, így bejutott a legjobb négy közé.

A döntőbe jutásért Bódy Benjámin tanítványa 15:7-re kikapott a hazai közönség előtt szereplő, georgiai Urusadzétól, így a magyar fiú bronzérmesként zárt.

Ugyanezen a napon leány párbajtőrben Laskawy Lili a hatodik, Süveg Erzsébet a hetedik helyen végzett, míg fiú tőrben Lackó Máté szintén hetedik lett.

Két versenynap után a magyar küldöttség egy arannyal és két bronzzal áll.

Eredmények. Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi (Georgia)

Kadétok. Leány párbajtőr egyéni, 116 induló. A csoportmérkőzéseken: Horváth Lotti 4 győzelem/2 vereség, Takács Laura 4/2, Süveg Erzsébet 4/2, Laskawy Lili 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Takács-Tran Duy (belga) 15:11.

A legjobb 32 közé jutásért: Horváth-Lionello (svájci) 15:9, Laskawy-Böhm (osztrák) 15:11, Süveg-Gusatu (román) 15:9, Takács-Rezzonico (svájci) 15:11.

A legjobb 16 közé jutásért: Horváth-Howser (brit) 15:14, Süveg-Kurtinecz (román) 15:11, Laskawy-Hommik (svéd) 15:12, Takács-Bartoskova (cseh) 12:15.

Nyolcaddöntő: Süveg-Davidson (izraeli) 15:10, Laskawy-Sünderhauf (német) 15:7, Horváth-Gorbacsuk (ukrán) 13:15.

Negyeddöntő: Süveg-Chtefanov (izraeli) 8:15, Laskawy-Bartoskova (cseh) 6:15.



Végeredmény: 1. Emily Chtefanov (izraeli), 2. Adela Bartoskova (cseh), 3. Jelizaveta Gorbacsuk (ukrán) és Viktoria Nikiforov (német), …6. Laskawy Lili (edző: Andrásfi Tibor, válogatott edző: Bakodi Róbert), 7. Süveg Erzsébet (edző: Turi Gergő, válogatott edző: Bakodi Róbert), …15. Horváth Lotti, …26. Takács Laura.





Kadétok. Fiú tőr egyéni, 92 induló. A csoportmérkőzéseken: Lackó Máté 6 győzelem/0 vereség, Bánhidi Balázs 4/1, Glatt Ádám 4/2 (továbbjutottak), Szögi-Nagy Tamás 1/5 (kiesett).

A legjobb 32 közé jutásért: Bánhidi-Vilhelmsson (svéd) 15:10, Lackó-Csoszics (szerb) 15:5, Glatt-Segarra Rosado (spanyol) 15:8.

A legjobb 16 közé jutásért: Lackó-Gumasz (görög) 15:14, Glatt-Kiayias (ciprusi) 15:13, Bánhidi-Robinet (francia) 12:15.

Nyolcaddöntő: Lackó-Wisnik (lengyel) 15:1, Glatt-Koren (izraeli) 8:15.

Negyeddöntő: Lackó-Boumaza (francia) 11:15.



Végeredmény: 1. Mahel Bouzama (francia), 2. Giovanni Pierucci (olasz), 3. Gao Yi Xing (spanyol) és Lucas Robinet (francia), …7. Lackó Máté (edző: Marco Goncalves, válogatott edző: Bakó Tamás), …14. Glatt Ádám, …24. Bánhidi Balázs, …76. Szögi-Nagy Tamás.





Kadétok. Fiú kard egyéni, 80 induló. A csoportmérkőzéseken: Godó Vilmos 6 győzelem/0 vereség, Fodor Bendegúz 5/1, Radácsi Patrik 4/2, Horváth Hunor 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Radácsi-Schall (német) 15:14, Horváth-Learner (brit) 15:8, Fodor-Crica (román) 15:8.

A legjobb 16 közé jutásért: Godó-Radácsi 15:13, Horváth-Mejcov (bolgár) 9:15, Fodor-Machaj (lengyel) 14:15.

Nyolcaddöntő: Godó-Tallarico (olasz) 15:12.

Negyeddöntő: Godó-Huszejnov (azeri) 15:13.

Elődöntő: Godó-Urusadze (georgiai) 7:15.



Végeredmény: 1. Giorgi Urusadze (georgiai), 2. , 3. Godó Vilmos (edző: Bódy Benjámin, válogatott edző: Balla Nándor) és Pietro Hirsch Butte (olasz), …18. Fodor Bendegúz, …21. Horváth Hunor, …27. Radácsi Patrik.

