Birkózás: kicsi, de annál erősebb a szigetvári Dél-Zselic műhelye

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén rendezték meg az év első országos bajnokságát a hazai birkózó-utánpótlásban. A Pesterzsébeten megtartott U13-as szabadfogású ob-n a legnagyobb szenzációt Tomsics Laura okozta, aki bajnoki címet szerzett a fiúk között a 32 kilós súlycsoportban. Ráadásul a Dél-Zselic SE 11 éves versenyzője nem akármilyen módon hozta el az aranyérmet, ugyanis igazi tuskirálynőként

mind a négy fiú ellenfelét kétvállra fektette, ezzel pedig egyedüli lányként tudott nyerni a korosztályos magyar bajnokságon.

„Azt tudni kell, hogy az U13-as a legfelső korosztály, amelyben a lányok még együtt szerepelhetnek a fiúkkal, viszont ebben a korcsoportban azért már elég ritkán szokott előfordulni, hogy a lányok igazán labdába tudnak rúgni, és képesek érmet nyerni – mondta Tomsics István, a szigetvári Dél-Zselic SE vezetőedzője, Laura édesapja az Utánpótlássportnak. – Ehhez képest most ez a győzelem úgy jött össze neki, hogy még csak elsőéves az U13-asok között, és a súlycsoportjában egyébként öt olyan fiú versenyző is elindult, aki korábban nyert már országos bajnokságot vagy diákolimpiát. Ráadásul az elődöntőben azt a csepeli Bagó Botondot is megverte, aki tavaly az U13-as és az U11-es ob-n, illetve a diákolimpián is győzött, így összesen négy aranyat szerzett. Nagyon büszkék vagyunk Laurára és az ő sikerére – persze, hozzá kell tenni, hogy az aranya azért nem volt előzmény nélküli, hiszen a tavalyi U11-es kötöttfogású ob-n szerzett már ezüstöt, illetve korábban két bronza is akadt a fiúknál, míg a lányok mezőnyében már jó néhány arannyal büszkélkedhet.

Titkon reméltük, hogy most meglehet akár az arany, és hál'istennek így is lett, kiváló napot fogott ki a mostani ob-n. Laura kiváló adottságokkal van megáldva, emellett ügyes és elszánt is; bízunk benne, néhány év múlva majd felvételt nyerhet a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiára.

Mivel a klubban én irányítom a szakmai munkát, így a lányom kis túlzással a szőnyegen nőtt fel, hároméves korától kezdve folyton ott van velem a teremben, és próbáltunk belőle birkózót faragni, de mindezt sosem kellett erőltetni,

mindig is imádta ezt a sportágat űzni, tényleg nagyon élvezi a birkózást.

A szigetváriak kiemelt reménysége, Tomsics Laura és edző-édesapja, Tomsics István Forrás: Dél-Zselic SE

Ugyanakkor nem Tomsics Laura az egyetlen kiemelkedő képességű ígéret a klubban. A Dél-Zselic SE fiataljai – elsősorban a női szakágban – immár évek óta szállítják a sikereket, így nem véletlen, hogy 2024-ben és 2025-ben is

a szigetváriak az előkelő hatodik helyen végeztek az országos egyesületi rangsorban,

és csupán a fővárosi nagy klubok előzték meg a baranyaiakat.

A klub jelenlegi legnagyobb tehetsége és legeredményesebb versenyzője a 16 éves Szentpál Vivien,

aki kétszeres U15-ös Eb-ezüstérmesnek, U17-es Eb-bronzérmesnek és világbajnoki ötödik helyezettnek mondhatja magát, s immár évek óta a KIMBA-n készül és fejlődik.

A tavalyi év minden korábbinál jobban sikerült számunkra, szintet léptünk az eredményességben.

Tetejébe mindezt úgy tudtuk elérni, hogy a két évvel ezelőtti kiemelkedő sikerei után Szentpál Vivien 2025-ben sérülés miatt kihagyta a korosztályos világversenyeket, de még így is sikerült túlszárnyalnunk a 2024-es pontmennyiségünket, és bejötünk a hatodik helyre a klubrangsorban.

A lányaink tavaly egyenesen brillíroztak: az U13-as és U11-es korosztályban együttvéve négy országos bajnoki címet és hét diákolimpiai aranyat szereztünk, valamint az U17-es és az U13-as csapatbajnokságon is ezüsttel zártunk.

Emellett arra is törekszünk, hogy a versenyzőinkkel minél több nemzetközi versenyen vegyünk részt, folyamatosan keressük a fejlődési lehetőséget mind a lányok, mind a fiúk számára. A szerb és a horvát határ közelségének köszönhetően a szomszédos országokban is viszonylag sok versenyre el tudjuk juttatni a fiatalokat, ami láthatóan az előnyükre is válik. Kezdünk már a fiúvonalon is egyre eredményesebbek lenni, így például Végh Elián révén az idei első U17-es kötöttfogású versenyről is tudtunk aranyérmet elhozni, illetve a múlt évben több országos bajnoki címet is begyűjtöttünk az utánpótlásban."

A korosztályos Eb-második, vb-ötödik Szentpál Vivien, illetve szigetvári edzői, Tomsics István (balra) és Sánta Ferenc Forrás: Dél-Zselic SE

A klubot 2001-ben alapították, idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Tomsics szerint nyolc-tíz évvel ezelőtt indult meg az igazán nagy fellendülés a szakosztály életében, először a bázis növelésével, majd az eredmények is javulni kezdtek. Mára a kilencezer fős Szigetváron és a környező településeken rendkívül népszerűvé vált a birkózás. A klubnak mintegy hatvan igazolt versenyzője van, míg az iskolai foglalkozásokkal és óvodai csoportokkal együtt mintegy száz gyerek látogatja hétről hétre az edzéseket. A Dél-Zselic SE-nek jelenleg hét neveltje is bekerült a KIMBA kötelékébe, és a csepeli központi akadémián fejlesztheti a tudását.

„A legfőbb vonzóereje a klubunknak a családias légkör, illetve a rendkívül összetartó, támogató közösség. Az edzéseken kívül is sok időt töltünk együtt, programokat szervezünk a gyerekeknek, és a szülők is tevékeny, aktív részesei a szakosztály életének."

(Kiemelt kép forrása: Dél-Zselic SE)