Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

„A mostani szereplésünk olyan, hogy Magyarország téli sportokban ezt a nagyságot tudja. El voltunk kényeztetve a rövid pályás gyorskorcsolya csapattal az elmúlt két olimpián. Az rendkívüli alkalom volt, nem hiszem, hogy abban kell gondolkodnunk. Volt két nagyon nagy tehetségünk, meg hozzá még két nagyon ügyesünk, de az egy másik kávéház. Magyarországon azt kell tudomásul venni, hogy téli sportágakban ennyit tud. Jó lett volna pontszerző helyen, de nem kell elkeseredni, ebből is lehet tanulni még fiatalok. Az alpesiben a lesiklóknál még jól is szerepeltünk, a sífutóink meg nagyságrendileg ezt hozzák olimpiáról olimpiára. 188 nyári és két téli aranyunk van, ez mutatja az arányokat” – mondta Fábián László.

A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára így folytatta: „az alpesi versenyszámokban kevés esélyünk van. Akrobatikában lehetne esélyünk, azoknak a helyszínét talán nem lenne olyan drága megépíteni, akár négy évszakosan, ott lehetne esélyünk ezekben a kvázi ügyességi számokban. Én mindig azt mondom, 15-20 éve mondom, hogy a sífutás simán megoldható Magyarországon. Nézzük meg a normafai pályát, ahova nem lehetett idén beférni. Ott több lehetőségünk van, bár a világ nagyon messze van, a legjobb harmincba talán be lehetne kerülni.”

