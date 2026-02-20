Vívás: Komjáthy Boglárka kadét Európa-bajnok, Dékány Patrik bronzérmes

A Magyar Vívó Szövetség beszámolója szerint az tbiliszi utánpótlás vívó Eb első napján a kadétok lendültek akcióba, közöttük a kardozó Komjáthy Boglárka a döntőig menetelt, többek mellett a nagy esélyes olaszt, Moccit legyőzve, a fináléban pedig az ukrán Velicskót 15:13-ra verte, így a tavalyi kadét Eb-bronza után idén már aranyat ünnepelhetett.

„Igazából el sem tudom egyelőre hinni, hogy ilyen napom volt. Végig minden összejött, minden úgy alakult, ahogy elterveztem.

Élvezni tudtam a vívást, nem izgultam, nem voltak jelentősebb hullámvölgyek, és nem is fáradtam el a végére.

Az olasz Moccit még sosem tudtam legyőzni tizenöt tusban, az aranyérem után talán ennek örülök a legjobban. Az edzőmnek, Öcsi bácsinak (Komjáthy edzője, a vasasos Riba Ferenc – a szerk.) pedig üzenem, hogy puszilom, és köszönök mindent” – fogalmazott a diadal után Komjáthy.

Komjáthy Boglárka Forrás: Bizzi Team

Az első nap másik magyar érmese a párbajtőröző Dékány Patrik: az elődöntőben a későbbi győztes francia versenyzőtől kapott ki, addig viszont remekül menetelt, bronzérem lett a jutalma.

Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi

Kadétok



Fiú párbajtőr egyéni, 123 induló.

A csoportmérkőzéseken: Kuznyecova Jaroszláv 5 győzelem/1 vereség, Dékány Patrik 5/1, Petrovszki Áron 4/2, Vörös Róbert 3/3 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Vörös-Antoniu (görög) 7:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Petrovszki-Karapis (ukrán) 15:14, Kuznyecov-Bonne (belga) 15:, Dékány-Miszirzade (azeri) 15:9.

A legjobb 16 közé jutásért: Dékány-Stolz (svájci) 14:13, Kuznyecov-Bossalini (olasz) 10:15, Petrovszki-Cohen (izraeli) 14:15.

Nyolcaddöntő: Dékány-Zygadlo (lengyel) 11:10.

Negyeddöntő: Dékány-Melo (portugál) 15:8.

Elődöntő: Dékány-Toto (francia) 9:15.

Végeredmény: 1. Hiroaki Tito (francia), 2. Pietro De Gaetano (olasz), 3. Dékány Patrik (edző: Szatmári Edina, válogatott edző: Keszler Dávid) és Mordechai Lachman (izraeli), …19. Kuznyacov Jaroszláv, …21. Petrovszki Áron, …75. Vörös Róbert.



Leány tőr egyéni, 86 induló.

A csoportmérkőzéseken: Németh Emma 4 győzelem/2 vereség, Grósz Fióna 3/2, Varga Zselyke 2/4 (továbbjutottak), Mészöly Regina 2/4 (kiesett).

A legjobb 32 közé jutásért: Grósz-Nikolics (szerb) 15:8, Németh-Dorelle Rodriguez (spanyol) 15:5, Varga-Bolore (francia) 9:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Grósz-Fattori (olasz) 7:15, Németh-Pasqualino (olasz) 9:15.

Végeredmény: 1. Alara Atmaca (török), 2. Alexandra Adoch (lengyel), 3. Liene Abele (lett) és Melisande Bolore (francia), …24. Németh Anna, …26. Grósz Fióna, …63. Varga Zselyke, …65. Mészöly Regina.



Leány kard egyéni, 62 induló. A csoportmérkőzéseken: Decsi Linda 6 győzelem/0 vereség, Komjáthy Boglárka 4/1, Bűcskay Kincső 4/2, Rácz Brigitta 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Bácskay-Pescaru (román) 15:7.

A legjobb 16 közé jutásért: Komjáthy-Bienczak (lengyel) 15:13, Decsi-Jankova (bolgár) 15:7, Rácz-Hogas (román) 12:15, Bácskay-Szenoglu (török) 13:15.

Nyolcaddöntő: Komjáthy-Kocak (török) 15:10, Decsi-Hogas (román) 15:13.

Negyeddöntő: Komjáthy-Ostrowska (lengyel) 15:10, Decsi-Velicsko (ukrán) 8:15.

Elődöntő: Komjáthy-Mocci (olasz) 15:10.

Döntő: Komjáthy-Velicsko (ukrán) 15:13.

Végeredmény: 1. Komjáthy Boglárka (edző: Riba Ferenc, válogatott edző: Kocsis Zsolt), 2. Maja Velicsko (ukrán), 3. Vittoria Mocci (olasz) és Anna Torre (olasz), 5. Decsi Linda (edző: Decsi András, válogatott edző: Kocsis Zsolt), …22. Rácz Brigitta, …26. Bácskay Kincső.

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka és Dékány Patrik Forrás: Bizzi Team)