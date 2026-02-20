Nemzeti Sportrádió

Vívás: Komjáthy Boglárka kadét Európa-bajnok, Dékány Patrik bronzérmes

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.02.20. 19:57
null
Címkék
vívás Komjáthy Boglárka Dékány Patrik utánpótlás utánpótlássport
A Tbilisziben zajló utánpótlás vívó Európa-bajnokság első napján két érmet szerzett a magyar küldöttség: a kadétok között a kardozó Komjáthy Boglárka első, a párbajtőröző Dékány Patrik harmadik lett.

A Magyar Vívó Szövetség beszámolója szerint az tbiliszi utánpótlás vívó Eb első napján a kadétok lendültek akcióba, közöttük a kardozó Komjáthy Boglárka a döntőig menetelt, többek mellett a nagy esélyes olaszt, Moccit legyőzve, a fináléban pedig az ukrán Velicskót 15:13-ra verte, így a tavalyi kadét Eb-bronza után idén már aranyat ünnepelhetett.

„Igazából el sem tudom egyelőre hinni, hogy ilyen napom volt. Végig minden összejött, minden úgy alakult, ahogy elterveztem.

Az olasz Moccit még sosem tudtam legyőzni tizenöt tusban, az aranyérem után talán ennek örülök a legjobban. Az edzőmnek, Öcsi bácsinak (Komjáthy edzője, a vasasos Riba Ferenc – a szerk.) pedig üzenem, hogy puszilom, és köszönök mindent” – fogalmazott a diadal után Komjáthy.

Komjáthy Boglárka Forrás: Bizzi Team

Az első nap másik magyar érmese a párbajtőröző Dékány Patrik: az elődöntőben a későbbi győztes francia versenyzőtől kapott ki, addig viszont remekül menetelt, bronzérem lett a jutalma.

Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi
Kadétok

Fiú párbajtőr egyéni, 123 induló.
A csoportmérkőzéseken: Kuznyecova Jaroszláv 5 győzelem/1 vereség, Dékány Patrik 5/1, Petrovszki Áron 4/2, Vörös Róbert 3/3 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 64 közé jutásért: Vörös-Antoniu (görög) 7:15.
A legjobb 32 közé jutásért: Petrovszki-Karapis (ukrán) 15:14, Kuznyecov-Bonne (belga) 15:, Dékány-Miszirzade (azeri) 15:9.
A legjobb 16 közé jutásért: Dékány-Stolz (svájci) 14:13, Kuznyecov-Bossalini (olasz) 10:15, Petrovszki-Cohen (izraeli) 14:15.
Nyolcaddöntő: Dékány-Zygadlo (lengyel) 11:10.
Negyeddöntő: Dékány-Melo (portugál) 15:8.
Elődöntő: Dékány-Toto (francia) 9:15.
Végeredmény: 1. Hiroaki Tito (francia), 2. Pietro De Gaetano (olasz), 3. Dékány Patrik (edző: Szatmári Edina, válogatott edző: Keszler Dávid) és Mordechai Lachman (izraeli), …19. Kuznyacov Jaroszláv, …21. Petrovszki Áron, …75. Vörös Róbert. 

Leány tőr egyéni, 86 induló.
A csoportmérkőzéseken: Németh Emma 4 győzelem/2 vereség, Grósz Fióna 3/2, Varga Zselyke 2/4 (továbbjutottak), Mészöly Regina 2/4 (kiesett). 
A legjobb 32 közé jutásért: Grósz-Nikolics (szerb) 15:8, Németh-Dorelle Rodriguez (spanyol) 15:5, Varga-Bolore (francia) 9:15.
A legjobb 16 közé jutásért: Grósz-Fattori (olasz) 7:15, Németh-Pasqualino (olasz) 9:15.
Végeredmény: 1. Alara Atmaca (török), 2. Alexandra Adoch (lengyel), 3. Liene Abele (lett) és Melisande Bolore (francia), …24. Németh Anna, …26. Grósz Fióna, …63. Varga Zselyke, …65. Mészöly Regina.

Leány kard egyéni, 62 induló. A csoportmérkőzéseken: Decsi Linda 6 győzelem/0 vereség, Komjáthy Boglárka 4/1, Bűcskay Kincső 4/2, Rácz Brigitta 4/2 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 32 közé jutásért: Bácskay-Pescaru (román) 15:7.
A legjobb 16 közé jutásért: Komjáthy-Bienczak (lengyel) 15:13, Decsi-Jankova (bolgár) 15:7, Rácz-Hogas (román) 12:15, Bácskay-Szenoglu (török) 13:15.
Nyolcaddöntő: Komjáthy-Kocak (török) 15:10, Decsi-Hogas (román) 15:13.
Negyeddöntő: Komjáthy-Ostrowska (lengyel) 15:10, Decsi-Velicsko (ukrán) 8:15.
Elődöntő: Komjáthy-Mocci (olasz) 15:10.
Döntő: Komjáthy-Velicsko (ukrán) 15:13.
Végeredmény: 1. Komjáthy Boglárka (edző: Riba Ferenc, válogatott edző: Kocsis Zsolt), 2. Maja Velicsko (ukrán), 3. Vittoria Mocci (olasz) és Anna Torre (olasz), 5. Decsi Linda (edző: Decsi András, válogatott edző: Kocsis Zsolt), …22. Rácz Brigitta, …26. Bácskay Kincső. 

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka és Dékány Patrik Forrás: Bizzi Team)

vívás Komjáthy Boglárka Dékány Patrik utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Somogyi Péter: Igyekszem önállóságra nevelni a gyerekeket

Utánpótlássport
3 órája

Tenisz: bronzéremért játszhat az U16-os fiúválogatott a csapat Eb-n

Utánpótlássport
3 órája

Birkózás: kicsi, de annál erősebb a szigetvári Dél-Zselic műhelye

Utánpótlássport
5 órája

Jégkorong: sorra nevelik a kiemelt tehetségeket az újpesti akadémián

Utánpótlássport
13 órája

Tenisz: elődöntős az U16-os fiúválogatott a fedett pályás csapat Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:10

Vívás: kezdődik a kadét és junior Európa-bajnokság Tbilisziben

Utánpótlássport
Tegnap, 14:08

Labdarúgás: negyeddöntőket játszanak az utánpótlás Magyar-kupában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

A Real Madridnak is van magyar kapusa, nemcsak a Barcelonának és a Liverpoolnak

Spanyol labdarúgás
2026.02.18. 16:44
Ezek is érdekelhetik