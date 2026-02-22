Lewis Hamilton: Őrületes szezon lesz

A 41 éves brit pilóta a tesztelések alatt sok pozitív tapasztalattal gazdagodott az új Ferrariról és ez önbizalommal vértezte fel. Hamilton a tavalyi idény előtt szerződött a Mercedestől az olasz istállóhoz, de az első éve nem sikerült jól, sokak szerint katasztrofális volt, csapattársa, Charles Leclerc mögött csak hatodik lett összetettben. A következő – 106. – futamgyőzelmére 2024 augusztusa óta vár. Nyolcadik vb-címével megelőzné Michael Schumachert, akivel jelenleg holtversenyben rekorder.

Az új Ferrari a szezon előtti gyakorlások során ígéretesen teljesített, az új motor megbízhatónak bizonyult.

„Inspiráló látni, hogy egy csapat mindent belead egy autó megépítésébe. Számomra ez ennek a munkának a leglenyűgözőbb része – írta Hamilton. – Mindent a nulláról építenek fel, és folyamatosan újraterveznek, felülvizsgálnak. Aztán csak néhányan vannak, akik kipróbálhatják ezt a gépet. Ez az érzés soha nem válik unalmassá.”

A szigetországi pilóta egyúttal biztosította a rajongóit, hogy egyelőre „nem megy sehova”, miután tavalyi kijelentései közül néhányat sokan úgy értelmeztek, hogy a visszavonulást fontolgatja.

„Egy pillanatra elfelejtettem, ki vagyok, de nektek és a támogatásotoknak köszönhetően ezt a hozzáállást többé nem fogjátok látni tőlem” – írta Hamilton. A 2026-os F1-es szezon a március 8-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.