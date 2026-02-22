Nemzeti Sportrádió

Lewis Hamilton: Őrületes szezon lesz

2026.02.22. 11:00
null
Lewis Hamilton feltöltődött a 2026-os évre (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Lewis Hamilton Ferrari
A hétszeres Formula–1-es világbajnok Lewis Hamilton a közösségi oldalán azt írta, feltöltődött, tele van energiával és szerinte őrületes szezon vár rájuk az autósport elitkategóriájában.

A 41 éves brit pilóta a tesztelések alatt sok pozitív tapasztalattal gazdagodott az új Ferrariról és ez önbizalommal vértezte fel. Hamilton a tavalyi idény előtt szerződött a Mercedestől az olasz istállóhoz, de az első éve nem sikerült jól, sokak szerint katasztrofális volt, csapattársa, Charles Leclerc mögött csak hatodik lett összetettben. A következő – 106. – futamgyőzelmére 2024 augusztusa óta vár. Nyolcadik vb-címével megelőzné Michael Schumachert, akivel jelenleg holtversenyben rekorder.

Az új Ferrari a szezon előtti gyakorlások során ígéretesen teljesített, az új motor megbízhatónak bizonyult.

„Inspiráló látni, hogy egy csapat mindent belead egy autó megépítésébe. Számomra ez ennek a munkának a leglenyűgözőbb része – írta Hamilton. – Mindent a nulláról építenek fel, és folyamatosan újraterveznek, felülvizsgálnak. Aztán csak néhányan vannak, akik kipróbálhatják ezt a gépet. Ez az érzés soha nem válik unalmassá.”

A szigetországi pilóta egyúttal biztosította a rajongóit, hogy egyelőre „nem megy sehova”, miután tavalyi kijelentései közül néhányat sokan úgy értelmeztek, hogy a visszavonulást fontolgatja.

„Egy pillanatra elfelejtettem, ki vagyok, de nektek és a támogatásotoknak köszönhetően ezt a hozzáállást többé nem fogjátok látni tőlem” – írta Hamilton. A 2026-os F1-es szezon a március 8-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.

 

F1 Lewis Hamilton Ferrari
Legfrissebb hírek

A Ferrari állva hagyta a mezőnyt az utolsó tesztnapon; az Aston Martin mért kört sem futott

F1
2026.02.20. 17:05

Antonelli a leggyorsabb az utolsó előtti tesztnapon; az Aston Martin megint megadta magát

F1
2026.02.19. 17:05

Russell egy századdal előzte meg Piastrit; a Red Bull, az Aston Martin és a Ferrari is időt vesztett az 1. tesztnapon

F1
2026.02.18. 17:05

Megvédték a versenymérnököt cserélő Lewis Hamiltont

F1
2026.02.18. 07:56

A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt

F1
2026.02.16. 17:42

Nagy Dániel és Zsoldos Barna a 2026-os F1-es idény kihívásairól beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban

F1
2026.02.16. 17:34

F1: a naptárban marad a barcelonai futam, Spával felváltva

F1
2026.02.16. 17:31

A bahreini teszt után bohózatba illően sztárolják egymást az F1-es élcsapatok

F1
2026.02.15. 10:11
Ezek is érdekelhetik