Somogyi Péter: Igyekszem önállóságra nevelni a gyerekeket

Februárban remekül szerepelt a magyar korosztályos sportlövő-válogatott a Burgaszban rendezett U16-os és U18-as, majd az azt követő junior Európa-bajnokságon. A 10 méteres kontinensviadalon hazánkat a ZTE Sportlövész Klubból az U16-osok között Selek Réka és Süle Nimród, a juniormezőnyben Kálmán Bálint képviselte.

A zalaegerszegi légpuskás fiatalok igen csak kitettek magukért az Eb-n, hiszen Süle a hagyományos csapat és a trió versenyszámban, Kálmán pedig egyéniben lett Európa-bajnok. Utóbbi ígéret a 2024-es győri Eb után másodszor nyert aranyat a versenyszámban a juniorok között. A reménységek első számú felkészítője Somogyi Péter, aki maga is remek eredményeket tudhat maga mögött a sportágban. A 42 esztendős tréner 1998-ban ismerkedett meg amatőr szinten a sportlövészet alapjaival Zalaegerszegen, majd 2000-től Kisvárdai István szakmai felügyelete mellett a komáromi klub színeiben versenyzett a puskás szakágban. Versenyzőként nemcsak puskával, hanem számszeríjjal is kiváló sikereket ért el. Előbbivel csapatban világbajnoki címig és Eb-érmekig, utóbbival Európa-bajnoki aranyig és vb-ezüstig jutott. A ZTE Sportlövész Klubot 2011-ben alapította meg, az egyesület fellendülése viszont akkor kezdődött, amikor 2015-ben hazatért szülővárosába, és a klub igazolt versenyzője, egyben vezetője lett.

„Büszkeséggel tölt el, hogy három versenyzőnk is részt vett a korosztálya Európa-bajnokságán – kezdi Somogyi. – Mondhatnám, hogy kis klub vagyunk, de ez már annyira nem igaz, mert bár annak idején néhány fővel indultunk, a versenyzői létszámunk tavaly megközelítette a százat. Fiatal egyesületnek számítunk, tíz éve foglalkozunk utánpótlás-neveléssel, de annak gyümölcsét nagyjából öt éve látjuk. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt két évben az elért pontok alapján mi voltunk az ország legeredményesebb sportlövő egyesülete, és remélhetőleg ez az idén is így marad.

Minden évben szeretnénk picit előrelépni.

Somogyi Péternek Kálmán Bálint (jobbra) személyében már kétszeres junior Európa-bajnok tanítványa is van Forrás: MSSZ

Az immár kétszeres junior Eb-győztes Kálmán Bálint a kezdetek óta a zalaegerszegi klub tagja, és látványos fejlődésével hamar megváltoztatta az edzője elképzeléseit.

„Az elején nem hittem volna, hogy ilyen vékony testalkattal bárkiből is lehet jó sportlövő. Az első edzésein a fegyver majdnem nagyobb volt nála, alig bírta el a puskát, de a kitartásának és az elhivatottságának köszönhetően nagyon sokra vitte, miközben alaposan rámcáfolt. Ebben a sportágban is különösen fontos, hogy valaki szeresse, amit csinál és szívesen járjon gyakorolni, mert ha nincs meg ez a vonzódás a tanítványban, akkor az edzőnek hiábavaló bárhogyan is ösztönöznie. Igyekszem önállóságra nevelni a gyerekeket. Azt gondolom, ez az élet bármely területén a hasznukra válhat.

Nagyon fontos, hogy az adódó problémákat ne csak felismerjék, hanem képesek legyenek meg is oldani azokat maguktól.

Nem tudok minden versenyen ott lenni velük szövetségi vagy klubedzőként, de azt próbálom elérni náluk, hogy akkor se aggódjanak, ha éppen nem vagyok mögöttük, hanem érezzék jól magukat, éljék meg a pillanatokat.”

Somogyi Péter és Süle Nimród Forrás: MSSZ

Somogyi Péter olyan edző, akihez bármikor bármivel fordulhatnak a tanítványai. Az edzései jó hangulatban telnek, a fiatalok a lőtéren családias, baráti közegben érezhetik magukat.

„Fontos a családias légkör kialakítása. Csak akkor érzik jól magukat a gyerekek az edzésen, ha ott befogadó, támogató közegre találnak. A közösségnek hatalmas ereje van, a versenyzőink pedig egymást is segítik, egymástól is tanulnak. Azokat az emberi értékeket is szeretném átadni a tanítványaimnak, amelyet én is az edzőmtől kaptam. A hozzáállásban az egyik ilyen, hogy

sose adjuk fel, mindig megyünk előre és a negatív élet- vagy versenyhelyzetben is próbáljuk megtalálni a pozitívumokat.

Azt szeretném, hogy aki sok év múlva visszagondol a nálunk eltöltött időre, akkor is úgy érezze, hogy értékes dolgokkal lett több, ha sosem volt nagy eredménye a lőállásban.”

(Kiemelt képünkön: Somogyi Péter Forrás: MSSZ)