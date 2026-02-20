Tenisz: bronzéremért játszhat az U16-os fiúválogatott a csapat Eb-n

Ahogyan tegnap beszámoltunk róla, elődöntőbe jutott a Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk összetételű magyar U16-os fiú teniszválogatott a fedett pályás csapat Európa-bajnokság franciaországi nyolcas döntőjében.

A srácok a törökök elleni siker után a házigazdák játékosaival találkoztak a legjobb négy között. Előbb az egyéni meccsek jöttek: Fazekas Vencel kezdett, és 6:1, 7:5-re kikapott Pablo Pradattól, majd Mokán István Damján simán, 6:2, 6:0-ra győzött Benoit Geldof ellen, így összesítésben egyenlített; a párosra maradt a döntés.

A franciák 3:5-ről megfordították az első szett rövidítését, majd a másodikban megőrizték a gyorsan megszerzett brékelőnyt (6:7, 4:6)

– a párosban pont azok játszottak mindkét oldalon, akik egyéniben is.

A bronzmérkőzésen a magyar csapat a szlovénnal találkozik szombaton.

(Kiemelt képen balról: Jóny Márk, Mokán István Damján, Fazekas Vencel és Nagy Zoltán szövetségi edző Forrás: MTSZ)