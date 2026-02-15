Nemzeti Sportrádió

Vívás: Antal Máté junior-világkupaversenyt nyert Szerbiában

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.02.15. 10:07
null
Címkék
vívás Antal Máté utánpótlás utánpótlássport
A párbajtőröző Antal Máté megnyerte a juniorok verseci világkupaversenyét.

Több magyar fiatal is remekül szerepelt a junior férfi párbajtőrözők verseci világkupájának egyéni versenyében.

A legjobban Antal Máté vívott, aki nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet szerzett.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint Somfai Péter vasasos tanítványa a legszorosabb asszóját a 64 között, válogatott társával, Balázs Bencével vívta, akit 15:14-re győzött le. Végül a döntőben 15:7-re múlta felül a lengyel Mikolaj Adamczykot.

A mieink közül továbbá Nagy Kornél a hetedik, Petrovszki Áron a nyolcadik lett.

(Kiemelt képünkön: Antal Máté és Somfai Péter Forrás: MVSZ)

vívás Antal Máté utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: negyedik lett a légpuskás trió a junior Eb-n

Utánpótlássport
15 órája

Labdarúgás: legyőzte Írországot az U17-es válogatott Spanyolországban

Utánpótlássport
18 órája

Kosár: Szabó-Haklits Márk megtalálta a számítását a Stella Azzurrában

Utánpótlássport
19 órája

Tekvondó: Eb-t és olimpiai kvalifikációs versenyt is rendeznénk

Utánpótlássport
Tegnap, 9:09

Flórusz János: A munkát el kell végezni, anélkül nem jönnek a sikerek

Utánpótlássport
2026.02.13. 19:27

Jégkorong: Polónyi Petra szállítja a pontokat a válogatottban

Utánpótlássport
2026.02.13. 09:00

Sportlövészet: Kálmán Bálint másodszor is junior Európa-bajnok lett

Utánpótlássport
2026.02.12. 18:53

Kosárlabda: Nagy Ágoston megérett a nagyobb feladatokra

Utánpótlássport
2026.02.12. 17:42
Ezek is érdekelhetik