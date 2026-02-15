Vívás: Antal Máté junior-világkupaversenyt nyert Szerbiában

Több magyar fiatal is remekül szerepelt a junior férfi párbajtőrözők verseci világkupájának egyéni versenyében.

A legjobban Antal Máté vívott, aki nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet szerzett.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint Somfai Péter vasasos tanítványa a legszorosabb asszóját a 64 között, válogatott társával, Balázs Bencével vívta, akit 15:14-re győzött le. Végül a döntőben 15:7-re múlta felül a lengyel Mikolaj Adamczykot.

A mieink közül továbbá Nagy Kornél a hetedik, Petrovszki Áron a nyolcadik lett.

Antal Máté és Somfai Péter