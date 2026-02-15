Birkózás: Darabos László az U23-asok között is a csúcsra tör

A hazai kötöttfogású birkózás legnagyobb reménységeinek egyike Darabos László, aki a nehézsúlyúak (130 kg) között előbb az U17-es, majd az U20-as korosztályban is a világelitbe tartozott. A fiatalabbak, vagyis a kadétok között Európa-bajnoki címig és világbajnoki ezüstéremig vitte, majd a junioroknál még ezt is sikerült túlszárnyalnia: a három U20-as éve alatt egy vb- és két Eb-arannyal zárt.

Ami pedig igazán megsüvegelendő: 2022 óta minden egyes esztendőben nyert legalább egy világversenyt.

Tavaly utolsóéves juniorként előbb diadalmaskodott a saját korosztálya olaszországi Európa-bajnokságán, majd kipróbálta magát az U23-asok szerbiai világbajnokságán, és bronzérmet szerzett az idősebbek mezőnyében.

Elégedett voltam a múlt évi teljesítményemmel, ugyanis alapvetően mindkét világeseményen elértem a célomat: az U20-as Eb-re az aranyért mentem, azt sikerült is elhoznom, míg az U23-as vébén a dobogós helyezésben bíztam, amely végül össze is jött

– mondta a 20 esztendős Darabos az Utánpótlássportnak. – Tavaly az U20-as világbajnokságot kihagytam, helyette már az U23-as vébé volt a célkeresztben, mivel azt éreztem, hogy az idősebbek közötti versenyezésből többek tudok profitálni, és a végeredmény alapján ez jól is sült el. Ezután nagyon motiváltan csináltam végig a téli felkészülést, amely során roppant kemény dolgoztunk, sok munkát tettünk bele az alapozásba, ami szerintem meg is tette a hatását, jó formában indultam neki a 2026-os versenyszezonnak. Sajnos azonban a múlt héten az idei első megméretésem, a zágrábi felnőtt UWW-rangsorverseny nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Érmes vagy pontszerzési reményekkel mentem ki Horvátországba, de egy figyelmetlenség miatt mindjárt az első meccsemen kikaptam a kazah ellenfelemtől. Ez most kicsit megtörte a lendületemet, de igyekszem tanulni ebből a hibából, és beépíteni a birkózásomba a tapasztalatokat. A felnőttmezőnyhöz még muszáj fejlődnöm, elsősorban több rutint kell magamra szednem, mert egyébként technikailag és erőben szerintem jól állok, felveszem a versenyt a felnőttek zömével."

Az U20-as sikerek után Darabos László (jobbra) idén már az U23-asok és a felnőttek között szeretne nagyot alkotni Forrás: UWW/MBSZ

Takács Ferenc tanítványának idén a fő terep az U23-asok világversenyek lehetnek. A korosztály Európa-bajnokságát márciusban Nagybecskereken, míg a világbajnokságot októberben Las Vegasban rendezik. Mindemellett Darabos hosszú távú célja az olimpiai részvétel kiharcolása a 2028-as, Los Angeles-i játékokra.

Nyilván, jelenleg elsősorban az U23-as korosztályban lehetnek nagy reményeim, az idei Eb-re és a vébére is úgy készülök, hogy ott mindenképpen érmet szeretnék nyerni, lehetőleg minél fényesebbet.

Ugyanakkor nekem már az is ott lebeg a szemem előtt, hogy a felnőttek között mihamarabb szintet lépjek, és kiharcoljam a válogatottságot valamelyik idei világversenyre. Ami mindenképpen fontos lépcsőfok lenne a nagy álmom, az olimpiai kvalifikáció kiharcolása felé."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)