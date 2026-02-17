Sophia Kirkby a női kettesben Chevonne Forgannel ötödik lett az olimpián. Az éremről lemaradt, de a randizásról nem az amerikai szánkós a téli olimpián. Kirkby mielőtt Olaszországba érkezett, egyértelművé tette, hogy nem csak olimpiai érmet szeretne szerezni európai útján.

Egy videót posztolt magáról „Az olimpiai falu legkívánatosabb szinglije holnap érkezik” felirattal, és az Instagramon így írt: „Nagyon izgatott vagyok, hogy beléphetek az olimpiai faluba. Örömmel jelentem be, hogy megmutatom nektek, milyen az olimpikonok randizása az olimpián. Maradjatok velünk!”

Kirkby több randevún is részt vett, a férfiak kilétét folyamatosan titokban tartva be is számolt ezekről a közösségi médiában. Volt egy rajongója, aki Londonból repült Milánóba csak hogy találkozhasson vele. „Néhány héttel ezelőtt írt nekem egy üzenetet, majd a következő hetekben azt mondta: „Szia, Sophia, nem lenne furcsa, ha meglátogatnálak Cortinában, mivel kiderült, hogy van pár szabadnapom?” Azt válaszoltam: „Persze, miért ne?” Eljött ide, Cortinába, csak azért, hogy meglátogasson. Elvitt a fürdőbe, aztán elmentünk egy Michelin-csillagos étterembe. A harmadik fogásnál kóstoltam a legjobb tésztát, amit valaha ettem. Évekig fogok emlékezni erre a tésztára. Összességében nagyon jól telt a Valentin-napom” – mesélte Kirkby, aki hozzátette, hogy ezt követően a fürdőben is eltöltöttek együtt egy közös napot.

A New York Postnak így nyilatkozott: „Szerencsés vagyok, hogy maradhatok az olimpiai faluban. A versenytársaim többségét láttam ma távozni, de szerencsémre az amerikai csapat az egyik azon kevés ország közül, amelyik prémiumot fizet azért, hogy végig itt maradhassunk. Szóval jól fogom érezni magam, ez a szabadságom.”