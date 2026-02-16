Sorsoltak az FA-kupában: a Premier League utolsó helyezettje ellen folytatja a Liverpool

Nemzeti Sportrádió

Hétfő este, a Macclesfield FC–Brentford mérkőzés előtt elkészítették az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjének párosítását: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool FC az élvonal jelenlegi utolsó helyezettje, a Wolverhampton Wanderers vendége lesz a legjobb nyolc közé jutásért zajló párharcban. Az Arsenalnak harmad-, a Chelsea-nek másodosztályú ellenfele lesz, míg a Manchester City a Newcastle United otthonában lép pályára.

Érdekesség, hogy az FA-kupa-játéknap előtti bajnoki fordulóban szintén Wolverhampton–Liverpool mérkőzést rendeznek, míg a most következő hétvégén Manchester City–Newcastle csata lesz a Premier League-ben.

ANGOL FA-KUPA
AZ 5. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (a legjobb nyolc közé jutásért)
Játéknap: március 7–8.
Fulham–Southampton (II.)
Port Vale (III.)/Bristol City (II.)–Sunderland
Newcastle United–Manchester City
Leeds United–Norwich City (II.)
Mansfield Town (III.)–Arsenal
Wolverhampton Wanderers–Liverpool
Wrexham (II.)Chelsea
West Ham United–Macclesfield FC (VI.)/Brentford

A 4. fordulóból elhalasztott Port Vale (III.)–Bristol City (II.) mérkőzést március 3-án játsszák le.

A TOVÁBBI MENETREND

Március 7.: 5. forduló (nyolcaddöntő)
Április 4.: negyeddöntő
Április 25.: elődöntő
Május 16.: döntő, Wembley Stadion

 

