Sorsoltak az FA-kupában: a Premier League utolsó helyezettje ellen folytatja a Liverpool

Hétfő este, a Macclesfield FC–Brentford mérkőzés előtt elkészítették az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjének párosítását: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool FC az élvonal jelenlegi utolsó helyezettje, a Wolverhampton Wanderers vendége lesz a legjobb nyolc közé jutásért zajló párharcban. Az Arsenalnak harmad-, a Chelsea-nek másodosztályú ellenfele lesz, míg a Manchester City a Newcastle United otthonában lép pályára.

Érdekesség, hogy az FA-kupa-játéknap előtti bajnoki fordulóban szintén Wolverhampton–Liverpool mérkőzést rendeznek, míg a most következő hétvégén Manchester City–Newcastle csata lesz a Premier League-ben. ANGOL FA-KUPA

AZ 5. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (a legjobb nyolc közé jutásért)

Játéknap: március 7–8.

Fulham–Southampton (II.)

Port Vale (III.)/Bristol City (II.)–Sunderland

Newcastle United–Manchester City

Leeds United–Norwich City (II.)

Mansfield Town (III.)–Arsenal

Wolverhampton Wanderers–Liverpool

Wrexham (II.)–Chelsea

West Ham United–Macclesfield FC (VI.)/Brentford A 4. fordulóból elhalasztott Port Vale (III.)–Bristol City (II.) mérkőzést március 3-án játsszák le. A TOVÁBBI MENETREND Március 7.: 5. forduló (nyolcaddöntő)

Április 4.: negyeddöntő

Április 25.: elődöntő

Május 16.: döntő, Wembley Stadion