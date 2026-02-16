Sorsoltak az FA-kupában: a Premier League utolsó helyezettje ellen folytatja a Liverpool
Érdekesség, hogy az FA-kupa-játéknap előtti bajnoki fordulóban szintén Wolverhampton–Liverpool mérkőzést rendeznek, míg a most következő hétvégén Manchester City–Newcastle csata lesz a Premier League-ben.
ANGOL FA-KUPA
AZ 5. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (a legjobb nyolc közé jutásért)
Játéknap: március 7–8.
Fulham–Southampton (II.)
Port Vale (III.)/Bristol City (II.)–Sunderland
Newcastle United–Manchester City
Leeds United–Norwich City (II.)
Mansfield Town (III.)–Arsenal
Wolverhampton Wanderers–Liverpool
Wrexham (II.)–Chelsea
West Ham United–Macclesfield FC (VI.)/Brentford
A 4. fordulóból elhalasztott Port Vale (III.)–Bristol City (II.) mérkőzést március 3-án játsszák le.
A TOVÁBBI MENETREND
Március 7.: 5. forduló (nyolcaddöntő)
Április 4.: negyeddöntő
Április 25.: elődöntő
Május 16.: döntő, Wembley Stadion