Sportlövészet: negyedik lett a légpuskás trió a junior Eb-n

2026.02.14. 20:08
Címkék
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
A magyar lánytrió negyedik lett a junior légpuskások Burgaszban zajló Európa-bajnokságán.

A Ferik Csilla, Toma Réka Vintze Regina alkotta magyar hármas a negyedik helyen végzett a légpuskások trió versenyszámban a junior sportlövők Európa-bajnokságán a bulgáriai Burgaszban. A mieink a bronzmeccsen nagy csatában 17–15-re kaptak ki a semleges színekben versenyző oroszoktól. Az aranyérem a szerbekké, az ezüst a norvégoké lett. 

(Kiemelt képünk forrása: ESC)

 

