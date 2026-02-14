Sportlövészet: negyedik lett a légpuskás trió a junior Eb-n

A Ferik Csilla, Toma Réka Vintze Regina alkotta magyar hármas a negyedik helyen végzett a légpuskások trió versenyszámban a junior sportlövők Európa-bajnokságán a bulgáriai Burgaszban. A mieink a bronzmeccsen nagy csatában 17–15-re kaptak ki a semleges színekben versenyző oroszoktól. Az aranyérem a szerbekké, az ezüst a norvégoké lett.

(Kiemelt képünk forrása: ESC)