Sportlövészet: negyedik lett a légpuskás trió a junior Eb-n
A magyar lánytrió negyedik lett a junior légpuskások Burgaszban zajló Európa-bajnokságán.
A Ferik Csilla, Toma Réka Vintze Regina alkotta magyar hármas a negyedik helyen végzett a légpuskások trió versenyszámban a junior sportlövők Európa-bajnokságán a bulgáriai Burgaszban. A mieink a bronzmeccsen nagy csatában 17–15-re kaptak ki a semleges színekben versenyző oroszoktól. Az aranyérem a szerbekké, az ezüst a norvégoké lett.
(Kiemelt képünk forrása: ESC)
