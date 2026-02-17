Labdarúgás: egy gól, egy piros a fiataloktól az NB I 22. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 22. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az Újpest 2–1-re legyőzte a Debrecent. A liláknál a 20 éves Fenyő Noah végigjátszotta a meccset, a vele egyidős Bodnár Gergő 78 percet szerepelt. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett,

a 21 esztendős Szűcs Tamás az 55. percben megkapta a második sárga lapját, így kiálltották,

továbbá az utolsó két percre beállt a 20 éves Cibla Flórián.

Szombaton az MTK Budapest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Puskás Akadémiával. A fővárosiaknál végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, 87 percet játszott a vele egykorú Németh Hunor, valamint 16 percre beszállt a 20 esztendős Átrok Zalán. A felcsúti alakulatban végigjátszotta a mérkőzést a 20 éves Markgráf Ákos, 68 percet szerepelt a 18 esztendős Mondovics Kevin, csereként pedig 22 percre állt be a 19 éves Kern Martin és 9 percre a 20 esztendős Vékony Bence.

A Zalaegerszeg 3–1-re megverte otthon a Ferencvárost. Egyik csapatban sem lépett pályára 2005-ben vagy annál később született magyar futballista.

A Paks 2–1-re kikapott a Fehérvári úti stadionban a Diósgyőrtől. A tolnai együttesben 90 percet játszott a 20 éves Horváth Kevin, míg a DVTK-ban végig a pályán volt a 18 esztendős Szakos Bence.

Vasárnap a Nyíregyháza 4–0-ra nyert idegenben a Kazincbarcika ellen. A KBSC-ben egy-egy félidőt kapott a két 20 éves labdarúgó, Klausz Milán és a kapus, Juhász István Bence. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 26 percig bizonyíthatott, míg

a végjátékra beállt, 20 esztendős Oláh Benjámin megszerezte első élvonalbeli gólját.



A Győr 1–0-ra győzött a Kisvárda ellen. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás végigjátszotta a találkozót, a 20 esztendős Bánáti Kevin pedig 64 percet töltött a pályán. A vendégcsapat kapuját a 20 éves Ilya Popovich védte.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 22. FORDULÓJÁBAN: 1240

Csapatok:

MTK Budapest: 90+87+16=193

Puskás Akadémia: 90+68+22+9=189

Újpest: 90+78=168

Győri ETO: 90+64=154

Debrecen: 90+55+2=147

Paks: 90

Diósgyőr: 90

Kisvárda: 90

Kazincbarcika: 45+45=90

Nyíregyháza: 26+3=29

Zalaegerszeg: 0

Ferencváros: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Fenyő Noah (Újpest): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Bíró Barnabás (Győri ETO): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 87

Bodnár Gergő (Újpest): 78

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 68

Bánáti Kevin (Győri ETO): 64

Szűcs Tamás (Debrecen): 55

Klausz Milán (Kazincbarcika): 45

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 45

Manner Balázs (Nyíregyháza): 26

Kern Martin (Puskás Akadémia): 22

Átrok Zalán (MTK Budapest): 16

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 9

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 3

Cibla Flórián (Debrecen): 2



(Kiemelt képünkön: A 20 éves Oláh Benjámin (Nyíregyháza) betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin Fotó: Nyíregyháza Spartacus)