Labdarúgás: egy gól, egy piros a fiataloktól az NB I 22. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 22. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken az Újpest 2–1-re legyőzte a Debrecent. A liláknál a 20 éves Fenyő Noah végigjátszotta a meccset, a vele egyidős Bodnár Gergő 78 percet szerepelt. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett,
a 21 esztendős Szűcs Tamás az 55. percben megkapta a második sárga lapját, így kiálltották,
továbbá az utolsó két percre beállt a 20 éves Cibla Flórián.
Szombaton az MTK Budapest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Puskás Akadémiával. A fővárosiaknál végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, 87 percet játszott a vele egykorú Németh Hunor, valamint 16 percre beszállt a 20 esztendős Átrok Zalán. A felcsúti alakulatban végigjátszotta a mérkőzést a 20 éves Markgráf Ákos, 68 percet szerepelt a 18 esztendős Mondovics Kevin, csereként pedig 22 percre állt be a 19 éves Kern Martin és 9 percre a 20 esztendős Vékony Bence.
A Zalaegerszeg 3–1-re megverte otthon a Ferencvárost. Egyik csapatban sem lépett pályára 2005-ben vagy annál később született magyar futballista.
A Paks 2–1-re kikapott a Fehérvári úti stadionban a Diósgyőrtől. A tolnai együttesben 90 percet játszott a 20 éves Horváth Kevin, míg a DVTK-ban végig a pályán volt a 18 esztendős Szakos Bence.
Vasárnap a Nyíregyháza 4–0-ra nyert idegenben a Kazincbarcika ellen. A KBSC-ben egy-egy félidőt kapott a két 20 éves labdarúgó, Klausz Milán és a kapus, Juhász István Bence. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 26 percig bizonyíthatott, míg
a végjátékra beállt, 20 esztendős Oláh Benjámin megszerezte első élvonalbeli gólját.
A Győr 1–0-ra győzött a Kisvárda ellen. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás végigjátszotta a találkozót, a 20 esztendős Bánáti Kevin pedig 64 percet töltött a pályán. A vendégcsapat kapuját a 20 éves Ilya Popovich védte.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 22. FORDULÓJÁBAN: 1240
Csapatok:
MTK Budapest: 90+87+16=193
Puskás Akadémia: 90+68+22+9=189
Újpest: 90+78=168
Győri ETO: 90+64=154
Debrecen: 90+55+2=147
Paks: 90
Diósgyőr: 90
Kisvárda: 90
Kazincbarcika: 45+45=90
Nyíregyháza: 26+3=29
Zalaegerszeg: 0
Ferencváros: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Horváth Kevin (Paks): 90
Fenyő Noah (Újpest): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Bíró Barnabás (Győri ETO): 90
Németh Hunor (MTK Budapest): 87
Bodnár Gergő (Újpest): 78
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 68
Bánáti Kevin (Győri ETO): 64
Szűcs Tamás (Debrecen): 55
Klausz Milán (Kazincbarcika): 45
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 45
Manner Balázs (Nyíregyháza): 26
Kern Martin (Puskás Akadémia): 22
Átrok Zalán (MTK Budapest): 16
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 9
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 3
Cibla Flórián (Debrecen): 2
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Oláh Benjámin (Nyíregyháza) betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin Fotó: Nyíregyháza Spartacus)