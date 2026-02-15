Nemzeti Sportrádió

Vívás: hetedik a junior férfi párbajtőrcsapat a verseci vk-n

2026.02.15. 16:02
vívás utánpótlássport
A junior férfi párbajtőr-válogatott hetedik lett a verseci világkupaversenyen.

Mint arról beszámoltunk, szombaton Antal Máté aranyérmet nyert a junior férfi párbajtőrözők verseci világkupaversenyén. Vasárnap Szerbiában a csapatviadalt rendezték, melyen a magyar egység

Antal Máté, Balázs Bence, Pelle Domonkos, Taivainen Bence felállásban a hetedik helyen végzett.

A Peterdi András által irányított együttes a szerbek felülmúlása után a svájciaktól kapott ki az elődöntőbe jutásért. Aztán az ukránok elleni vereség, majd a norvégok elleni győzelem következett.

Junior férfi párbajtőrcsapat világkupaverseny, Versec, 16 induló
Nyolcaddöntő: Magyarország–Szerbia 45:20 (Pelle +12, Balázs +5, Taivainen +5, Antal +3).
Negyeddöntő: Magyarország–Svájc 36:37 (Balázs +3, Antal -1, Pelle -1, Taivainen -2).
Az 5-8. helyért: Magyarország–Ukrajna 40:45 (Pelle +7, Balázs -2, Taivainen -3, Antal -7).
A 7. helyért: Magyarország–Norvégia 45:30 (Balázs +9, Taivainen +3, Pelle +3).
Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Olaszország, 3. Hongkong, …7. Magyarország (Antal Máté, Balázs Bence, Pelle Domonkos, Taivainen Bence).

(Kiemelt képünkön: a junior férfi párbajtőrcsapat Forrás: MVSZ)

 

 

