Atlétika: Keserű Mirabella a világ legjobbjai közt zárta U18-as éveit

Remekül sikerült évet zárt az A-Plast Ikarus BSE dobóatlétája, Keserű Mirabella. Páli Viktor a 18. születésnapját január elején ünneplő tanítványa a mögöttünk hagyott esztendőben az Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban rendezett európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) egyik legkiválóbb magyar szereplését mutatta be azzal, hogy

két dobószámban indult és mind a kettőben érmet szerzett.

Mirabella diszkoszvetésben egyedüliként jutott 50 méter fölé (50,77) és érdemelt ki aranyat, majd kalapácsvetésben 65,85 méterrel lett bronzérmes.

„Előzetesen is az volt a tervem, hogy két éremmel térek haza, tehát ebből a szempontból megfeleltem a várakozásoknak – mondta Mirabella az EYOF-ról honlapunknak. – Sőt azt is tudtam, hogy diszkosszal meg tudom nyerni a versenyt, ha hozom a formámat. Végül a győzelemhez egy hozzám képest visszafogottabb eredmény is elég volt. Aztán kalapáccsal is sikerült bronzérmesnek lennem, de ott is sok maradt bennem. Mindig magamhoz képest szeretnék jobban teljesíteni. Ezen a multisporteseményen is nagyon értékes tapasztalatokat gyűjtöttem.

Bízom benne, hogy a fejlődésem folyamatos marad és egyre jobb eredményeket érek majd el.

Mirabella diszkosszal 52,30 méteres egyéni csúccsal büszkélkedhet a 2025-ös felnőtt országos bajnokságról, melyen ezüstérem lett a jutalma.

Keserű Mirabella Forrás: MOB-Média

Ez a teljesítménye

az U18-as korosztály európai ranglistáján első helyet ért, valamint világviszonylatban is az előkelő ötödik pozíciót jelentette a múlt évi rangsorban.

A sokra hivatott fiatal egyébként az U18-as országos bajnokságon a diszkoszvetés és a kalapácsvetés mellett súlylökésben sem talált legyőzőre.

A Magyar Atlétikai Szövetség Keserű Mirabellát a 2025-ös év legjobb hazai U18-as leányatlétájának választotta.

(Kiemelt képünkön: Keserű Mirabella Forrás: MOB-Média)