Öttusa: kivételesen eredményes évet zár az utánpótlás

Remek évet zárnak a magyar korosztályos öttusázók, akik nagyszerű teljesítménnyel rukkoltak ki az idei világversenyeiken.

Ha az utánpótlás-korosztályokban csak az egyéni remekléseket nézzük, akkor a sort júniusban a juniorok kezdték, akik a lengyelországi Drzonkówban vettek részt Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon a tavaly is első Tamás Botond megvédte címét, míg Mészáros Emma bronznak örülhetett. Aztán a hónap második felében egy időben rendezték Székesfehérváron a junior-világbajnokságot és Barcelonában az U17-esek Eb-jét. Itthon a férfimezőnyben a korosztály immáron kétszeres Európa-bajnoka, Tamás Botond érdemelt ki harmadik helyet, Spanyolországban pedig Balzsay Jázmin ezüstöt. Az U17-esek aztán már júliusban a dél-afrikai Johannesburgba utaztak világbajnokságra, ahol Szécsi Nemere egyéniben diadalmaskodott, majd július végén a litvániai Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét bonyolították le. Az U19-esek között Rajncsák Diána, a fiatalabbaknál pedig Kósa Nóra és Birta Botond nyert aranyat. Szécsi Nemere aztán bravúros teljesítménnyel az U19-esek között is világbajnok lett. A magyarok az említett egyéni diadalok mellett még dobogós helyezést értek el csapatban és váltóban.

„Én már egyetlen világbajnoki címmel is teljesen boldog lettem volna, de a két arany még nagyobb örömet jelent, és hatalmas dolognak tartom – mondta Szécsi Nemere a duplázásról. – Mindig jóleső érzés, ha a sportoló ilyen visszajelzéseket kap a munkájáról. Minden versenyen igyekszem a legjobbamat nyújtani, és bízom benne, hogy a jövőben is sikeres maradok. Szerintem az természetes, hogy egy világeseményen mindenki az előző világbajnokot szeretné a leginkább legyőzni, megelőzni az egyes versenyszámokban, így erre is igyekszem felkészülni.

A két világbajnoki cím nagy motivációt ad a folytatáshoz,

de ha egyik versenyen sem lettem volna dobogós az idén, akkor is örömmel csinálnám tovább az öttusát, mert imádom ezt a sportágat.”

Szécsi Nemere U17-es és U19-es világbajnok lett az idén Forrás: UIPM

Egészen elképesztő mutató, hogy 2025-ben nem telt el úgy öttusa-világverseny hogy magyar ígéret ne szerezzen egyéniben is legalább egy érmet. Nem kis bravúr, hogy a felnőttek madridi Európa-bajnokságán is állt magyar fiatal a dobogón: juniorjaink közül Bauer Blanka egyéni bronzérmes lett, mellette Guzi Blankával és Eszes Noémivel csapatban aranyéremnek örülhetett. A szintén junior Mészáros Emma pedig Eszessel váltóban nyert bronzot.

Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Miłosz Cygański)