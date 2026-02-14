Nemzeti Sportrádió

Tekvondó: Eb-t és olimpiai kvalifikációs versenyt is rendeznénk

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.02.14. 09:09
null
Címkék
tékvondó utánpótlás utánpótlássport
Javában zajlanak a tárgyalások, mert a hazai tekvondószövetség vezetése arra készül, hogy Magyarországra hozza a sportág junior-Eb-jét, s ha lehet, a 2028-as olimpiai kvalifikációs viadalt is.

Először 2007-ben, majd 2017-ben adtunk otthont a tekvondósok korosztályos Európa-bajnokságának. Mindkettő kadét-Eb volt, most viszont

azért mozdult meg a sportdiplomáciai gépezet, hogy a juniorok kontinensviadala legyen 2027-ben Budapesten.

.

Ha sikerrel jár a rendezési igyekezet, újabb célja az lehet a szövetségnek, hogy Magyarország legyen a házigazdája a Los Angeles-i nyári olimpiára selejtező nemzetközi viadalnak 2028 elején.

Minderről Márton Zsolt Krisztián elnök beszélt, mikor azt tudakoltuk, hogy hol tart a folyamat, amely tavaly decemberben indult be igazán. Az Európai Tekvondó Szövetség (ETU) szarajevói elnökségi ülésén állt elő a testület két magyar tagja, Márton Zsolt Krisztián és a korábbi hazai elnök, Patakfalvy Miklós, a jelenlegi tiszteletbeli elnök az elképzeléssel, hogy a nem távoli jövőben nagy kontinentális versenyeket rendeznénk, s az ETU támogatásáról biztosította Magyarországot ebbéli törekvésében.

Szövetségünk arra az elhatározásra jutott, hogy

a mi saját költségvetésünkből nem futja ilyen viadalokra, amelyek egyként emelik Magyarország és a magyar szövetség presztízsét” – bocsátotta előre az elnök. Hozzáfűzte, hogy a sportállamtitkárság nyitott az ügyre, de további megbeszélésekre van szükség, költségvetést kell készíteni, meg emellé meg kell szerezni a nemzetközi szövetség hivatalos támogatását is.

Mert azért nem annyira egyszerű a dolog, hiszen több ország szeretne Eb-t, vébét, vagy éppen korosztályos világversenyt rendezni” – mondta a honi szövetség első embere, majd ezzel folytatta: – Ráadásul a világbajnokságok 2027-ig elkeltek, csak Eb-k, vagy korosztályos események jönnek szóba. A szándékunkat ismertettük az ETU-val, s a kedvező fogadtatás után diplomáciai megbeszéléseket folytatunk, mert ott még nem tartunk, hogy beadásra is került volna a pályázatunk.”

Az esélyekre vonatkozó felvetésre pedig így válaszolt:

ha meg tudunk egyezni, hogy mely verseny legyen nálunk. A kontinentális szövetségben szép emlékeket őrizhetnek, hiszen korábban már két sikeres utánpótlás Eb-nek is a gazdái voltunk – hallhattuk az elnöktől, aki hozzátette: – Vagyis

Mégpedig 2028 elején, március-április táján, ez sportpolitika és a kijutás szempontjából is kiemelten fontos esemény, ennek elnyeréséhez folyamatosan lobbiznunk kell a világszövetségnél, a WT-nél. Reméljük, versenyzőink világranglistáról eleve kikerülnek Los Angelesbe, amennyiben nem, egy hazai rendezésű verseny, az itthoni közönség mindig előnyös, elő tudja segíteni a kijutást az olimpiára.

(Kiemelt képünkön: A tavaly ezüstérmes Salim Kamilah (kékben) jövőre Budapesten versenyezhetne a junior Eb-n Forrás: wtftaekwondo.hu)

tékvondó utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Flórusz János: A munkát el kell végezni, anélkül nem jönnek a sikerek

Utánpótlássport
17 órája

Jégkorong: Polónyi Petra szállítja a pontokat a válogatottban

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Sportlövészet: Kálmán Bálint másodszor is junior Európa-bajnok lett

Utánpótlássport
2026.02.12. 18:53

Kosárlabda: Nagy Ágoston megérett a nagyobb feladatokra

Utánpótlássport
2026.02.12. 17:42

Sportlövészet: Kálmán Bálint junior Európa-bajnok Burgaszban

Utánpótlássport
2026.02.12. 14:20

Öttusa: bajnokok műhelye – három KSI-s leány az év versenyzői között

Utánpótlássport
2026.02.12. 08:57

Sportlövészet: junior Eb-bronzérmes a légpisztolyos fiúcsapat

Utánpótlássport
2026.02.11. 18:50

Short track: Amschl Kira egyedüli európaiként dobogón a junior-vb-n

Utánpótlássport
2026.02.11. 09:07
Ezek is érdekelhetik