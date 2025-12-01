A jövő sztárjai: Zámbori Hanna, Bagaméri Bence

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a BVSC-Zugló 15 éves, a felnőtt rövid pályás országos bajnokságon aranyérmes úszója, Zámbori Hanna és edzője, Bagaméri Bence.

A Bruckner Vince által készített podcastból kiderül,

mennyire lepte meg az edző-versenyző párost, hogy ilyen fiatalon magyar bajnoki címet ünnepelhetett a felnőttek között.

Emellett szóba került az is, hogy milyen célokat tűzhet ki az ígéret a jövő évi korosztályos világversenyekre.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Zámbori Hanna és Bagaméri Bence a stúdióban Fotó: Máj Tamás)