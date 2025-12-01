Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Zámbori Hanna, Bagaméri Bence

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 09:02
null
Címkék
úszás A jövő sztárjai zámbori hanna bagaméri bence utánpótlás podcast utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a BVSC-Zugló 15 éves, a felnőtt rövid pályás országos bajnokságon aranyérmes úszója, Zámbori Hanna és edzője, Bagaméri Bence.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a BVSC-Zugló 15 éves, a felnőtt rövid pályás országos bajnokságon aranyérmes úszója, Zámbori Hanna és edzője, Bagaméri Bence.

A Bruckner Vince által készített podcastból kiderül,

mennyire lepte meg az edző-versenyző párost, hogy ilyen fiatalon magyar bajnoki címet ünnepelhetett a felnőttek között.

Emellett szóba került az is, hogy milyen célokat tűzhet ki az ígéret a jövő évi korosztályos világversenyekre.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Zámbori Hanna és Bagaméri Bence a stúdióban Fotó: Máj Tamás)

úszás A jövő sztárjai zámbori hanna bagaméri bence utánpótlás podcast utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: az esélyesek nyerték a kadét párbajtőrözők ob-ját

Utánpótlássport
14 órája

Asztalitenisz: elmaradt a bravúr a kolozsvári korosztályos vb-n

Utánpótlássport
16 órája

Velikovszki Zsolt: A legnagyobb cél az NFL!

Utánpótlássport
18 órája

Utánpótlás-konferencia: már csak három nap!

Utánpótlássport
21 órája

Gerevich-díj: Sikter Zsuzsanna a semmiből épített sikeres szakosztályt

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: Papp Jázmin és Horváth Márk is bronzérmes a junior-világkupán

Utánpótlássport
2025.11.29. 18:16

Labdarúgás: kikaptak a spanyoloktól az U17-es lányok Eb-selejtezőn

Utánpótlássport
2025.11.29. 14:51

Áts Bertalan: Teret kell adni az ígéreteknek

Utánpótlássport
2025.11.29. 12:43
Ezek is érdekelhetik