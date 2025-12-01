Belgiumban sem lehetetlen a győzelem a férfi kosárválogatottnak

HŰVÖS VOLT A FOGADTATÁSA Belgiumban a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak, és bár elég sokat kellett várni arra, hogy elkészüljenek a szállodai szobák, mégsem erre célzunk, hanem hogy az esti edzést érzésre olyan 10-12 fokos csarnokban kellett levezényelnie a szakmai stábnak Monsban (Laki Ádám órája szerint 16 fok volt, de nem hittünk neki a bejárati ajtó közelében ülve). Ahol a karácsonyi készülődés jegyében világra szóló vurstli tette lehetetlenné az utazást követő délutáni pihenést – bömbölt a zene, villogtak a fények, kiabált a műsorközlő a szálloda szomszédságában. De ez nem a Nemzeti Sport panaszrovata, apró kellemetlenségek bármikor, bárhol előfordulhatnak, a legfontosabb, hogy csapatunk jó hangulatban, a Finnország elleni bravúros hazai győzelemmel a tarsolyában érkezett meg a második világbajnoki selejtezője helyszínére.

És ha már Laki Ádám: az erőnléti edző szokásához híven a tréning előtt megpróbálkozott a félpályás dobással, és két biztató kísérlet után harmadszorra már nem hibázott – ez is bizonyítja, rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik még nemzeti csapatunkban. Félre a tréfával: jól pörögtek a srácok a másfél órás foglalkozáson, mondjuk, elemi érdekük is volt, hogy meg ne fagyjanak… Mint arról beszámoltunk, Golomán György mellett Vojvoda Dávid sem tudott a csapattal tartani, a helyére Filipovity Péter került be a 12 tagú keretbe, a kaposvári játékos most mutatkozhat be a legjobbak között, ha Gasper Okorn lehetőséget ad neki. Na de mire számíthatunk a belgáktól? Vállalható vereséget szenvedtek az első körben Franciaországban, és számíthatnak a közönség támogatására is a 3700 szurkoló befogadására alkalmas monsi arénában.

„ Új csapatot építenek, generációváltás zajlik és van néhány fontos, az Európa-bajnokságon is szereplő játékosuk, aki sérült – taglalta Milos Konakov, nemzeti együttesünk szerb-magyar másodedzője. – Fizikailag nagyon kemények, különös tekintettel a védekezésükre. Új a szövetségi kapitányuk (Julien Mahé, októberben nevezték ki – a szerk.), akinek még nem volt ideje teljes mértékben megvalósítani a saját szisztémáját. Választ kell adnunk a hazaiak nagyon agresszív védekezésére, fontos, hogy kezelni tudjuk, emellett okosan kell semlegesítenünk a három kulcsjátékosukat, élükön Retin Obasohannal. Ami talán szerencsés a szempontunkból Golomán Gyuri hiányában, hogy klasszikus négyes nélkül állnak fel a hazaiak.”

Csapatunk ha valamikor, most nem lehet híján az önbizalomnak, és talán Perl Zoltán kijelentését sem kell véresen komolyan vennünk, aki az edzés elején azt jósolta, a hétfői nem az ő meccse lesz ebben a hideg teremben. Az is elképzelhető, hogy addigra befűtenek vagy legalább elég sok ember jön össze a helyszínen ahhoz, hogy felmelegedjen.

Lukács Norbert: Hasonló energia és agresszivitás kell a kezdésnél, mint a finnek ellen – Hová helyezi a válogatott eredményei között a finnek elleni sikert?

– Nagy győzelem volt! Az első félidőben alapoztuk meg, nagy előnyt tudtunk kialakítani. Nem is emlékszem arra, hogy az utóbbi években mikor játszottunk ilyen jól az első félidőben. Az olaszok elleni idegenbeli sikerhez tudnám hasonlítani a nálunk esélyesebb finnek legyőzését. – Úgy tűnt, még élvezték is a játékot, nyomás nélkül kosárlabdáztak. Valóban így volt?

– Igen, mindenki nevében mondhatom, hogy így volt. Jól mozgott a labda támadásban, mindenki hozzátett a játékunkhoz, aki pályára lépett. – Hét pontig tudtak feljönni a finnek, de akkor sem estek pánikba. Ön mire gondolt ekkor?

– Ha egy csapat több mint húsz ponttal vezet az első félidőben, benne van, hogy a másodikban feljebb jön az ellenfél. Voltak kulcsszituációk, például Pallai Tamás triplája a harmadik negyed végén, ami nagyon jókor jött, ilyenkor mindig valamennyire visszaállt a különbség, és a végén már nem volt idejük közelebb zárkózni a finneknek. – Nyáron nem szerepelt a válogatottban, de zökkenőmentesen visszailleszkedett a csapatba. Jó érzés volt ismét a keret tagjaként szerepelni és remek meccsen visszatérni? – Teljes mértékben, nagyszerű volt, hogy a pályán lehettem, nyerni tudtunk és ismét együtt játszhattam a társakkal. – Belgium következik, amely szintén Eb-résztvevő volt az idén. Mire számít a hétfő esti találkozón?

– Az idegenbeli mérkőzések mindig nehezebbek, de ha hasonló energiával és agresszivitással, sok labdajáratással kezdünk, mint a finnek ellen, akkor minden esélyünk meglesz arra, hogy Belgiumot is megverjük. A finnek gyorsabban játszanak, több hárompontosdobást vállalnak, a belgáknak is van néhány jó dobójuk, de alapvetően másfajta stílust képviselnek.