Belgiumban sem lehetetlen a győzelem a férfi kosárválogatottnak
HŰVÖS VOLT A FOGADTATÁSA Belgiumban a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak, és bár elég sokat kellett várni arra, hogy elkészüljenek a szállodai szobák, mégsem erre célzunk, hanem hogy az esti edzést érzésre olyan 10-12 fokos csarnokban kellett levezényelnie a szakmai stábnak Monsban (Laki Ádám órája szerint 16 fok volt, de nem hittünk neki a bejárati ajtó közelében ülve). Ahol a karácsonyi készülődés jegyében világra szóló vurstli tette lehetetlenné az utazást követő délutáni pihenést – bömbölt a zene, villogtak a fények, kiabált a műsorközlő a szálloda szomszédságában. De ez nem a Nemzeti Sport panaszrovata, apró kellemetlenségek bármikor, bárhol előfordulhatnak, a legfontosabb, hogy csapatunk jó hangulatban, a Finnország elleni bravúros hazai győzelemmel a tarsolyában érkezett meg a második világbajnoki selejtezője helyszínére.
És ha már Laki Ádám: az erőnléti edző szokásához híven a tréning előtt megpróbálkozott a félpályás dobással, és két biztató kísérlet után harmadszorra már nem hibázott – ez is bizonyítja, rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik még nemzeti csapatunkban. Félre a tréfával: jól pörögtek a srácok a másfél órás foglalkozáson, mondjuk, elemi érdekük is volt, hogy meg ne fagyjanak… Mint arról beszámoltunk, Golomán György mellett Vojvoda Dávid sem tudott a csapattal tartani, a helyére Filipovity Péter került be a 12 tagú keretbe, a kaposvári játékos most mutatkozhat be a legjobbak között, ha Gasper Okorn lehetőséget ad neki. Na de mire számíthatunk a belgáktól? Vállalható vereséget szenvedtek az első körben Franciaországban, és számíthatnak a közönség támogatására is a 3700 szurkoló befogadására alkalmas monsi arénában.
„ Új csapatot építenek, generációváltás zajlik és van néhány fontos, az Európa-bajnokságon is szereplő játékosuk, aki sérült – taglalta Milos Konakov, nemzeti együttesünk szerb-magyar másodedzője. – Fizikailag nagyon kemények, különös tekintettel a védekezésükre. Új a szövetségi kapitányuk (Julien Mahé, októberben nevezték ki – a szerk.), akinek még nem volt ideje teljes mértékben megvalósítani a saját szisztémáját. Választ kell adnunk a hazaiak nagyon agresszív védekezésére, fontos, hogy kezelni tudjuk, emellett okosan kell semlegesítenünk a három kulcsjátékosukat, élükön Retin Obasohannal. Ami talán szerencsés a szempontunkból Golomán Gyuri hiányában, hogy klasszikus négyes nélkül állnak fel a hazaiak.”
Csapatunk ha valamikor, most nem lehet híján az önbizalomnak, és talán Perl Zoltán kijelentését sem kell véresen komolyan vennünk, aki az edzés elején azt jósolta, a hétfői nem az ő meccse lesz ebben a hideg teremben. Az is elképzelhető, hogy addigra befűtenek vagy legalább elég sok ember jön össze a helyszínen ahhoz, hogy felmelegedjen.
|Lukács Norbert: Hasonló energia és agresszivitás kell a kezdésnél, mint a finnek ellen
– Hová helyezi a válogatott eredményei között a finnek elleni sikert?
– Úgy tűnt, még élvezték is a játékot, nyomás nélkül kosárlabdáztak. Valóban így volt?
– Hét pontig tudtak feljönni a finnek, de akkor sem estek pánikba. Ön mire gondolt ekkor?
– Nyáron nem szerepelt a válogatottban, de zökkenőmentesen visszailleszkedett a csapatba. Jó érzés volt ismét a keret tagjaként szerepelni és remek meccsen visszatérni? – Teljes mértékben, nagyszerű volt, hogy a pályán lehettem, nyerni tudtunk és ismét együtt játszhattam a társakkal.
– Belgium következik, amely szintén Eb-résztvevő volt az idén. Mire számít a hétfő esti találkozón?
|VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK
|G-csoport. 2. forduló: Finnország–Franciaország, 17.30, Belgium–MAGYARORSZÁG, 20.30 (tv: Duna World)