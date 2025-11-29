Vívás: Papp Jázmin és Horváth Márk is bronzérmes a junior-világkupán

Ezt a hétvégét is remekül kezdték a magyar korosztályos vívók a nemzetközi porondon.

A tőrözők számára a szlovákiai Somorján rendeznek a hazai válogatásba is beleszámító világkupa-viadalt, és

a nők egyéni versenyében Papp Jázmin remek teljesítménnyel érdemelt ki bronzérmet.

Kreiss Gábor FTC-s tanítványa 217 indulóból állhatott fel a dobogó alsó fokára, az odáig vezető úton pedig két riválist is legyőzött a fegyvernemben kiemelkedőnek számító Olaszország ígéretei közül. Az elődöntőben végül a korábban a felnőtteknél világkupát nyerő, amerikai Jaelyn Liutól kapott ki 15:9-re.

Papp Jázmin eddig kitűnő szezont fut. A korábbról kadét- és U23-as Európa-bajnoki ezüstéremmel is büszkélkedő tőröző a múlt héten az első felnőttek közötti győzelmének örülhetett a Magyar-kupa-fordulóban, előtte a juniorok között is nyert kupafordulót, a korosztálya isztambuli világkupáján kilencedik lett, a Palma de Mallorcán rendezett felnőtt-világkupaversenyen pedig a legjobb 32-be jutott.

Papp Jázmin és Kreiss Gábor Forrás: MVSZ

A hongkongi férfi párbajtőr junior-világkupaverseny nem számít bele a hazai válogatásba, így a magyarok nem népes küldöttséggel, hanem négy vívóval képviseltették magukat.

Közülük a legjobban Horváth Márk szerepelt, aki a 195 fős mezőnyben bronzérmet szerzett.

A szintén FTC-s, Kovács Attila által edzett fiatal magasan jegyzett kihívókat győzött le az elődöntőig, melyben az amerikai Christopher Chong állította meg 15:12-vel. A kadétvilágbajnok párbajtőröző, Horváth Lotti bátyja, 2023-ban tagja volt a tallinni kadét Európa-bajnokságon aranyérmes fiúcsapatnak.

Horváth Márk Forrás: MVSZ

Junior női tőr egyéni világkupa, Somorja, 217 induló. A csoportmérkőzéseken: Papp Jázmin 6 győzelem/0 vereség, Polonyi Petra 5/1, Zhou Xinyao 5/1, Lajcsik Róza 4/2, Kollár Anna 4/2, Badár Szonja 4/2, Haroni Agapi 4/2, Mahovszkij Szilvia 2/4, Kovácsi Sára 3/3, Botos Árven 3/3, Simon Borbála 2/4, Mészöly Regina 2/4 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 128 közé jutásért: Botos-Aksoy (török) 15:9, Mahovszkij-Dammroff (holland) 9:15, Mészöly-Fattori (olasz) 8:15, Simon-Koren (izraeli) 6:15, Kovácsi-Nowakowska (lengyel) 3:15.

A legjobb 64 közé jutásért: Zhou-Kraft (német) 15:1, Papp-Dammroff (holland) 15:4, Kollár-Bolore (francia) 15:10, Badár-Gebala (amerikai) 10:15, Botos-Rosalie (olasz) 14:15, Lajcsik-Liu (hongkongi) 9:15, Polonyi-Lee (amerikai) 11:15, Haroni-Tang (szingapúri) 12:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Zhou-Mikulicka (lengyel) 15:12, Papp-Joszan (moldáv) 15:7, Kollár-Tavola (olasz) 14:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Zhou-Wong (hongkongi) 15:12, Papp-Tym (lengyel) 15:12.

Nyolcaddöntő: Papp-Fedeli (olasz) 15:14, Zhou-Takaisvili (grúz) 13:15.

Negyeddöntő: Papp-Saioni (olasz) 15:11.

Elődöntő: Papp-Liu (amerikai) 9:15.

Végeredmény: 1. Adeline Senic (moldáv), 2. Jaelyn Liu (amerikai), 3. Papp Jázmin (edző: Kreiss Gábor, válogatott edző: Kiss Tibor) és Alessandra Tavola (olasz), …11. Zhou Xinyao, …49. Kollár Anna, …68. Polonyi Petra, …82. Lajcsik Róza, …95. Badár Szonja, …98. Haroni Agapi, …107. Botos Árven, …137. Kovácsi Sára, …141. Mahovszkij Szilvia, 142. Mészöly Regina, …159. Simon Borbála.



Junior férfi párbajtőr egyéni világkupa, 195 induló. A csoportmérkőzéseken: Horváth Márk 6 győzelem/0 vereség, Keresztes Ádám 6/0, Pelle Domonkos 4/1, Antal Máté 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Horváth-Koo (szingapúri) 15:4, Keresztes-Szafin (orosz) 14:15, Pelle-Kurowski (lengyel) 13:15, Antal-Hazazi (szaúd-arábiai) 12:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Horváth-Jamagucsi (japán) 15:9.

A legjobb 16 közé jutásért: Horváth-Kurowski (lengyel) 15:7.

Nyolcaddöntő: Horváth-Chen (tajpeji) 15:14.

Negyeddöntő: Horváth-Wimmer (amerikai) 15:12.

Elődöntő: Horváth-Chong (amerikai) 12:15.

Végeredmény: 1. Számon Wojciechowski (lengyel), 2. Christopher Chong (amerikai), 3. Horváth Márk (edző: Kovács Attila, válogatott edző: Peterdi András) és Chen Bing-Jyun (hongkongi), …65. Keresztes Ádám, …74. Pelle Domonkos, …76. Antal Máté.

(Eredményjegyzék forrása: hunfencing.hu)

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin Forrás: MVSZ)