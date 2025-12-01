Rizespor: lemondott Mocsi Attila csapatának az edzője – hivatalos

A 49 éves szakvezető 2023 nyarán vette át a Mocsi Attilát is foglalkoztató együttest, s összesen 96 tétmeccsen irányította azt. Ezeken összesen 37 győzelem, 17 döntetlen és 42 vereség volt a távozó szakember mérlege.

A Rizespor jelenleg 14 ponttal a 12. helyen áll a 18 csapatos török élvonalban.