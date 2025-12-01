Nemzeti Sportrádió

Rizespor: lemondott Mocsi Attila csapatának az edzője – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 10:35
null
Fotó: FB/Caykur Rizespor
Címkék
Süper Lig török labdarúgás Rizespor
Benyújtotta lemondását a török élvonalban (Süper Lig) érdekelt Caykur Rizespor vezetőedzője, Ilhan Palut, s a klub vezérkara elfogadta azt – derül ki a klub szűkszavú közleményéből.

A 49 éves szakvezető 2023 nyarán vette át a Mocsi Attilát is foglalkoztató együttest, s összesen 96 tétmeccsen irányította azt. Ezeken összesen 37 győzelem, 17 döntetlen és 42 vereség volt a távozó szakember mérlege. 

A Rizespor jelenleg 14 ponttal a 12. helyen áll a 18 csapatos török élvonalban.

Süper Lig török labdarúgás Rizespor
Legfrissebb hírek

Sallai durva rúgást kapott, ellenfelének még csak a sárgát sem mutatták fel – videó

Légiósok
2025.11.23. 22:43

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
2025.11.06. 09:54

Mocsi Attila góljával nyert a Rizespor a török bajnokságban – videó

Minden más foci
2025.11.03. 20:03

Videó: Mocsi Attila csapattársa a saját térfeléről lőtt kapura – nagy potya gól lett belőle

Minden más foci
2025.10.04. 12:08

Balogh Botond célja a válogatottság a Kocaelisporból

Légiósok
2025.09.30. 06:56

Mocsi Attila: Csak rajtam múlik, hogy számít-e rám Marco Rossi

Magyar válogatott
2025.09.27. 10:15

Sallai Roland és Csongvai Áron is gólpasszt adott a 3–1-re végződő mérkőzéseken

Légiósok
2025.09.22. 21:24

Balogh Botond szombaton Törökországba repül – NS-infó

Légiósok
2025.09.06. 10:01
Ezek is érdekelhetik