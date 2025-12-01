Révész Attila szerint játékosai fizikuma döntött az Újpest ellen

Révész: A szünet után kidomborodott a fölényünk

– A szünetben gondolta volna, hogy a vége háromgólos győzelem lesz?

– Megint kiderült, jó fizikumú, gyors csapat a miénk, és a szünet után kidomborodott a fölényünk. Az ellenfél tizenegyese kimaradt, ez nem jött rosszul, de szerintem az Újpest fölé kerekedtünk volna akkor is, ha ők szereznek előnyt.

– Volt, aki azt mondta a lelátón, hogy rajzolni sem lehetett volna szebb gólokat.

– Mindig kérem a játékosoktól, hogy távolról is lőjenek, ezt Nagy Krisztián megfogadta, és a másik két találat is szép volt. Amikor legutóbb itthon legyőztük az ETO-t, akkor is három gólig jutottunk, majd Pakson szintén, ahol öt háromra kikaptunk, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ne lennénk eléggé eredményesek.

– Ez a győzelem megnyugvást adhat a bajnoki folytatásra?

– Ebben a bajnokságban nincs nyugodt állapot. A szoros győzelmeket is el tudom fogadni, a fölényeseknek külön örülök, ahogy annak is, hogy a kezdő tizenegyben kilenc, tavaly is nálunk szereplő játékos kapott helyet, de ők is NB I-es teljesítményre voltak ezúttal képesek.

Bodor: Olyan sok helyzete az ellenfélnek sem volt

– A kispadról nézve is akkora különbség volt a két fél­idő között, mint amit az eredmény mutat?

– Nem gondolnám. Olyan sok helyzete az ellenfélnek sem volt, előttünk az első játékrészben nagyobb esélyek nyíltak, elég, ha a tizenegyest említem. A második félidőben aztán a Kisvárda szerzett egy szép gólt, ez lelkileg annyira odavágta a játékosaimat, hogy a folytatásban az üres kapuba sem találtak be. A kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat.

– Ha már a tizenegyest említette… Ugye, a múlt héten is kimaradt egy, most úgy tűnt, hogy Horváth Krisztofer szívesen elvégezte volna a büntetőt.

– Több játékos is rúghat, az edzéseken sokat gyakoroljuk a tizenegyeseket. Erre csak azt tudom mondani, aki odaáll, ki is hagyhatja…

– Ekkora gondot okozott a védelemben, hogy két helyen is változtatnia kellett az összetételen?

– Nehéz helyzet, ha ballábas játékos szerepel a védelem jobb oldalán, mert így a labdakihozatal is akadozik. Az úgynevezett második labdát nem szereztük meg olyan hatékonyan, mint a Paks ellen, ezért is próbáltunk többször építkezni hátulról, de kiderült, több gyakorlás és bátorság kell ahhoz, hogy meg tudjuk oldani. Az viszont előrelépés, hogy a játékosok legalább megpróbáltak azt nyújtani, amit kértem tőlük.