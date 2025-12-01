Révész Attila szerint játékosai fizikuma döntött az Újpest ellen
Révész: A szünet után kidomborodott a fölényünk
– A szünetben gondolta volna, hogy a vége háromgólos győzelem lesz?
– Megint kiderült, jó fizikumú, gyors csapat a miénk, és a szünet után kidomborodott a fölényünk. Az ellenfél tizenegyese kimaradt, ez nem jött rosszul, de szerintem az Újpest fölé kerekedtünk volna akkor is, ha ők szereznek előnyt.
– Volt, aki azt mondta a lelátón, hogy rajzolni sem lehetett volna szebb gólokat.
– Mindig kérem a játékosoktól, hogy távolról is lőjenek, ezt Nagy Krisztián megfogadta, és a másik két találat is szép volt. Amikor legutóbb itthon legyőztük az ETO-t, akkor is három gólig jutottunk, majd Pakson szintén, ahol öt háromra kikaptunk, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ne lennénk eléggé eredményesek.
– Ez a győzelem megnyugvást adhat a bajnoki folytatásra?
– Ebben a bajnokságban nincs nyugodt állapot. A szoros győzelmeket is el tudom fogadni, a fölényeseknek külön örülök, ahogy annak is, hogy a kezdő tizenegyben kilenc, tavaly is nálunk szereplő játékos kapott helyet, de ők is NB I-es teljesítményre voltak ezúttal képesek.
Bodor: Olyan sok helyzete az ellenfélnek sem volt
– A kispadról nézve is akkora különbség volt a két félidő között, mint amit az eredmény mutat?
– Nem gondolnám. Olyan sok helyzete az ellenfélnek sem volt, előttünk az első játékrészben nagyobb esélyek nyíltak, elég, ha a tizenegyest említem. A második félidőben aztán a Kisvárda szerzett egy szép gólt, ez lelkileg annyira odavágta a játékosaimat, hogy a folytatásban az üres kapuba sem találtak be. A kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat.
– Ha már a tizenegyest említette… Ugye, a múlt héten is kimaradt egy, most úgy tűnt, hogy Horváth Krisztofer szívesen elvégezte volna a büntetőt.
– Több játékos is rúghat, az edzéseken sokat gyakoroljuk a tizenegyeseket. Erre csak azt tudom mondani, aki odaáll, ki is hagyhatja…
– Ekkora gondot okozott a védelemben, hogy két helyen is változtatnia kellett az összetételen?
– Nehéz helyzet, ha ballábas játékos szerepel a védelem jobb oldalán, mert így a labdakihozatal is akadozik. Az úgynevezett második labdát nem szereztük meg olyan hatékonyan, mint a Paks ellen, ezért is próbáltunk többször építkezni hátulról, de kiderült, több gyakorlás és bátorság kell ahhoz, hogy meg tudjuk oldani. Az viszont előrelépés, hogy a játékosok legalább megpróbáltak azt nyújtani, amit kértem tőlük.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2120 néző. Vezette: Bognár
Gólszerző: Nagy K. (57.), Bíró B. (63.), Cipetic (80.)
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Ferencvárosi TC
|14
|7
|4
|3
|30–17
|+13
|25
|3. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|4. Kisvárda
|14
|7
|2
|5
|18–22
|–4
|23
|5. ETO FC Győr
|14
|6
|5
|3
|27–15
|+12
|23
|6. Puskás Akadémia
|15
|6
|4
|5
|21–20
|+1
|22
|7. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|10. Diósgyőri VTK
|15
|3
|6
|6
|21–27
|–6
|15
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|14
|3
|2
|9
|14–28
|–14
|11