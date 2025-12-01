Márton Gréta: A türelem lehet a döntő faktor

A KÉT LEGKÖNNYEBB VB-ELLENFELÉT magabiztosan, kérdés nélkül győzte le női kézilabda-válogatottunk, amely az eddigi legnehezebb feladat előtt áll ’s-Hertogen­boschban. Svájc a 2022-es Európa-bajnokság előtt egyetlen világeseményen sem járt, a legutóbbi kontinenstornán már bejutott a középdöntőbe, most pedig vb-újoncként bizonyítja, hogy a következő években sokra lehet képes.

Az ország története első két vb-meccsét rögtön meg is nyerte, de a harmadikon a mieinkkel szemben már nem számít esélyesnek. Nagy kérdés, hogy a svájciak miként gondolkodnak a hétfő esti találkozóról, ha jól kezdünk és sikerül meglépnünk tőlük, azzal a kulcsembereiket a kispadra küldhetjük. A norvég Knut Ove Joának muszáj spórolnia Tabea Schmiddel, Kerstin Kündiggel és Daph­ne Gautschival, hogy a középdöntőben ne szaladjanak bele akkora verésekbe, mint a tavalyi Eb-n. Az első sorunk is erősebb, a kispadunk is hosszabb – a kiindulási pont tehát jónak mondható egy újabb meggyőző magyar sikerhez.

„Mindkét csapatnak fontos a győzelem – mondta Márton Gréta a Nemzeti Sportnak a vasárnapi pihenőnapon. – A türelem lehet a döntő faktor, az, hogy ki tud higgadtabb maradni. Újra meg kell találni a ritmusunkat, mert Szenegál és Irán ellen is egy kicsit átvettük az ellenfél támadójátékának sebességét. Ha magunkra találunk, keményen védekezünk és a kapust is tudjuk segíteni, akkor nem lehet gond.”

Szombat este Iránt 47–13-ra vertük meg, minden mezőnyjátékosunk gólt szerzett, a ferencvárosi balszélső kilencszer volt eredményes, a torna negyedik napja után 16 góljával a góllövőlista második helyén állt. Márton Gréta örül neki, hogy sok góllal tudta segíteni a csapatot, de saját bevallása szerint nem tör gólkirályi babérokra. Ő is kiemelte, az igazán kemény mérkőzések csak most jönnek, továbbra is igyekszik egy kis színt belevinni a magyar csapat amúgy sem szürke játékába.

„A második mérkőzésből annyi mindenképp kiderült, hogy bárki, bármikor pályára küldhető. Jó volt látni, hogy akik az első meccsünkön nem kaptak lehetőséget, most bizonyítottak. Több csapattársamtól is elhangzott, mennyire jó érzés volt megtapasztalni a világbajnoki hangulatot. Ezt az érzést és csapatszellemet mindenképp tovább lehet vinni” – mondta a 26 éves kézilabdázó, aki a vb-re első számú játékos lett a posztján.

„Próbálok nem gondolni erre, inkább szeretném minden percét élvezni a vb-nek. Élvezni azt is, hogy jön a családom, jön a rengeteg magyar, aki szintén nekünk szurkol, illetve itt van a csapat, amelynek tagjaként szintén nagyon jól érzem magam. A bizalom tudatában mindenki sokkal jobban teljesít, igyekszünk is minden nap kellemes hangulatot teremteni. Ha az ember nem görcsöl, nem stresszes, akkor minden sokkal egyszerűbb.”

Ami a svájciak elleni taktikát illeti, egyelőre talány, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szeretné-e „meghagyni” a két fiatal szélsőt, a 20 éves Mia Emmeneggert és a 18 éves Era Baumannt a kapusainknak vagy máshogyan semlegesítené őket – hétfő este fél kilenctől ez is kiderül.

Golovin: A visszarendeződésünknek rendben kell lennie – Mit lehet továbbvinni az Irán elleni mérkőzésből?

– Nehéz olyan csapatok ellen játszani, amelyek nagyon más kézilabda-kultúrából jönnek és jóval gyengébb képességűek. Azt kértem a lányoktól, hogy a saját játékunkkal foglalkozzunk, ami sikerült. Elégedett vagyok, semmi jelentősége nincs annak, hogy lehetett volna még több gólt dobni vagy kevesebbet kapni. – Mire kell figyelni a svájciakkal szemben?

– Nemcsak a beállóra, Tabea Schmidre épül a játékuk. Nagyon gyorsak, technikai hibák vagy középkezdés után gyors lerohanásból a szélsőik veszélyesek, kulcskérdés lesz, hogy ezt megakadályozzuk, a visszarendeződésünknek rendben kell lennie. Ha nem sikerül befejezniük a lerohanásaikat, a tizenöt-tizenhat passzos hosszú támadásokban hisznek. – Mit gondol az általános vélekedésről, amely szerint szakadék van a mezőny hét legjobb csapata, a norvég, a dán, a francia, a svéd, a holland, a német, a magyar és a többiek között?

– Abból, hogy tavaly Eb-bronzérmesek lettünk, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Olimpia utáni világeseményen értük el, a célunk, hogy a skandináv csapatokhoz hasonlóan mi is stabilan ott legyünk a legjobb hatban. Adott napon valóban kimagaslik ez a hetes, de a nyolcadiktól lefelé legalább olyan kiegyenlítettek az erőviszonyok, bárki le tudja győzni a másikat. Sok csapat zárkózik az elithez, olyanok is, amelyekről korábban nem gondoltuk volna. Svájc is ilyen. A dán Martin Albertsen indította el az akadémiát, öt éven át sok játékost nevelt ki, közülük néhányan már a felnőttválogatottban szerepelnek.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

A B-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)

November 27., csütörtök

Svájc–Irán 34–9

MAGYARORSZÁG–Szenegál 26–17

November 29., szombat

Svájc–Szenegál 25–24

Irán–MAGYARORSZÁG 13–47

December 1., hétfő

18.00: Szenegál–Irán

20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 73–30 +43 4 2. Svájc 2 2 – – 59–33 +26 4 3. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 4. Irán 2 – – 2 22–81 –59 0

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir