Áts Bertalan: Teret kell adni az ígéreteknek

A korábbi kiváló vízilabdakapus, Áts Bertalan még aktív játékos-pályafutása közben, 23 évesen kezdett edzősködni. Kis József felkérésére kezdetben négy korosztályban az UTE tizenkét leányjátékosával foglalkozott, és érdekesség, hogy ebben a csapatban szerepelt a sportági klasszissá nőtt, akkor 12 éves Keszthelyi Rita is.

Áts az indulás kapcsán felidézi, hogy ez az együttes az első edzőmérkőzését 18 góllal veszítette el a Honvéd ellen, négy évvel később azonban a klub megszerezte az első leány ifjúsági bajnoki címét. Azóta számos bajnoki aranyérmet ünnepelhetett a leányutánpótlásban a példaértékű nevelőműhely – az ifjúsági csapat tizenkét alkalommal lett első –, amely UVSE néven 2008-ban alakult önálló egyesületté.

Az edző a neveltjeit már négy generációra oszthatja. Az elsőből a teljesség igénye nélkül említhetjük Keszthelyi Rita, Gangl Edina és Kisteleki Hanna nevét, a másodikból többek között Hertzka Orsolya, Kuna Szonja és Sikter Diána, a harmadikból Baksa Vanda, Faragó Kamilla és Peresztegi-Nagy Kinga lett sikeres, válogatott játékos. A negyedik generációból pedig Szegedi Panni, Aubéli Tekla, Mácsai Eszter, Golopencza Szonja, Lendvay Zoé, valamint az idei felnőtt-világbajnokságon ezüstérmet szerző Hajdú Kata, Tiba Panna és Varró Eszter emelkedik ki.

Áts 2011 és 2017 között az UVSE női csapatának vezetőedzői posztját is betöltötte. Ebben az időszakban a klub három bajnoki címet szerzett, háromszor ért el Magyar-kupa-győzelmet, nyert hazai Szuperkupát, aranyérmes lett a LEN-kupában, valamint ezüstérmes az Euroligában. A tréner 2020 óta az UVSE női szakágának szakmai igazgatója. A posztot a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor felkérésére vállalta el. A szakember 2015 és 2023 között a női válogatott kapusedzője volt, jelenleg Cseh Sándor szövetségi kapitány másodedzőjeként dolgozik az első számú nemzeti együttesnél.

Áts tanítványai rendszeresen kiemelik, hogy edzőjükre szakmailag, valamint emberileg is felnéznek,

és a szakember az uszodán kívül is rengeteget foglalkozik a fiatalokkal, akik mindenben számíthatnak a segítségére, támogatására.

„Mindig azt tartottam a legfontosabbnak, hogy a gyerekek, tiszta szívből szeressék a választott sportágukat, és mindent tegyenek meg azért, hogy egyre jobbá váljanak. Csak akkor érdemes ezt csinálni bárkinek is, ha az edzésekre meg a mérkőzésekre is boldogan jön és azokról mindig jó érzésekkel megy haza. Ehhez nem is kell mindig sikerélmény, hiszen a vízilabdát és annak a fantasztikus közegét akkor is lehet élvezni, ha éppen nem nyer a csapat. A feleségem, Kisteleki Hanna sokat segített abban, hogy miként érdemes, hozzáállni a lányokhoz. Minden játékosommal igyekszem megtalálni a közös hangot, és segíteni szeretném őket abban, hogy megleljék a helyüket a világban.”

Áts Bertalan eredményes nevelőmunkát végez az UVSE-ben Fotó: Palágyi Barbara

Áts nagyon empatikus és odaadó edző hírében áll, azonban az is köztudott, hogy a munkát nem veszi félvállról, és bizony az edzésein a játékosainak a százszázalékra kell törekedniük. A szakember a medence szélén mindig nagy átéléssel, töretlen lelkesedéssel és kellő fanatizmussal instruálja játékosait, legyen szó tétmeccsről vagy hétközi gyakorlásról.

„Nyerni jó dolog, de elsősorban nem a sikerek tartják bennem a lelkesedést, hanem a vízilabda és a fiatalokkal való foglalkozás szeretete. A bajnoki érmek csak visszajelzések arról, hogy az adott évben hogyan dolgoztunk. A sikerek mögött mindig rengeteg munka áll. A lányok nálunk sok áldozatot hoznak és alázatosan dolgoznak azért, hogy folyamatosan előre lépjenek egyénileg, valamint csapatban egyaránt. Mi is azt szeretnénk, hogy elérjék a céljaikat, és ezért igyekszünk mindent megtenni.

Szeretnénk viszont látni őket a felnőttcsapatban, a korosztályos nemzeti együttesben, majd a női válogatottban, de ugyanolyan büszkék vagyunk azokra is, akik amerikai, esetleg más külföldi egyetemen tanulnak tovább vagy az élet bármely egyéb területén találják meg a számításaikat.

A lényeg, hogy testileg és lelkileg is egészséges emberré váljanak. Amikor az UVSE 2008-ban megalakult, már akkor is arra törekedtünk, hogy ne csak csapatokat építsünk, hanem egy nagy családot is, amelyben az edzők szívvel-lélekkel nevelik a gyerekeket.”

Az UVSE-ben az Áts edzette fiatalok közül jó néhányan rendre megkapják a lehetőséget felnőttcsapatban is.

„Teret kell adni az ígéreteknek, és ebben kitűnő partner a vezetőedzőnk, Benczur Márton is, aki hozzám hasonlóan azt vallja, hogy ha egy játékos elér egy bizonyos szintet, akkor nincs mire várni, a fejlődése érdekében érdemes nagyobb kihívások elé állítani.

A tehetségek mindig utat törnek maguknak.

A mi egyik legfontosabb feladatunk, hogy mindenkiben megtaláljuk azt, amiben igazán jó lehet, és abban segítsük fejlődni. Benczur Márton a felnőttcsapatot irányítja, viszont az eredményes utánpótlás-nevelésben az alacsonyabb korosztályokkal foglalkozó Ábel Zoltán és Csicsáky Vince is hatalmas szerepet vállal.”

Balról: Áts Bertalan, Benczur Máron és Csicsáky Vince Fotó: Palágyi Barbara

Jó kérdés, hogy a korosztályos pontvadászatokban az UVSE leányai mekkora kihívásokkal néznek szembe, ugyanis például az ifjúsági csapat is évek óta veretlenül hódítja el a bajnoki trófeát, miközben elenyésző szoros meccset játszik.

„A tavalyi ifjúsági csapatunkból jó néhányan kiöregedtek, a korosztályt most alkotó 2007-es születésűek közül pedig hárman Amerikába mentek egyetemre, például Klemm Petra a Harvardra. Tehát az idén a serdülőcsapatunk számít favoritnak, onnan játszanak fel többen is az ifibe. Az eredménytől függetlenül minden mérkőzésen lehet fejlődni, ha a játékosok motiváltak és alázatosak. A lányoknak az uszoda a második otthonuk, a csapat pedig a második családjuk. Szeretnek ebbe a közegbe tartozni, így senkit sem kell külön lelkesíteni egy-egy edzés vagy mérkőzés előtt.”

