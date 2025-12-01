Nemzeti Sportrádió

NHL: háromgólos hátrányból fordított a Chicago

2025.12.01. 07:55
Connor Bedard (jobbra) négy ponttal zárt az Anaheim ellen (Fotó: Getty Images)
NHL Alekszander Ovecskin Chicago Blachawks Connor Bedard
Négy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Connor Bedard volt a Chicago hőse, a Blackhawks játékosa két góllal és két gólpasszal járult hozzá csapata fordításához az Anaheim ellen.

A háromgólos hátrányból fordító chciagóiak ezzel egy rossz sorozatot zártak le, hiszen a legutóbbi öt NHL-mérkőzésükön kivétel nélkül vereséget szenvedtek.

Az utolsó 71 másodpercben két üres kapus gólt is szerzett a Washington, amely így 4–1-re nyert a New York Islanders vendégeként. Az utolsó találat Alekszander Ovecskin nevéhez fűződik, aki 909 gólnál tart az NHL-ben. Az orosz kiválóság emellett egy gólpasszt is kiosztott. A fővárosiak egymás után negyedszer nyertek, és az előző nyolc meccset tekintve ez volt a hetedik győzelmük.

Nikolaj Ehlers a hosszabbításban szerezte a Carolina–Calgary mérkőzés egyetlen találatát. A Hurricanes játékosának ez volt az ötödik találata az idényben, és ezek közül a harmadik győztes gólja.

A dallasi Wyatt Johnston pályafutása negyedik tripláját szerezte, a Stars pedig egymás után negyedszer örülhetett győzelemnek. Johnston kétszer is emberelőnyből volt eredményes, így ebben a mutatóban ő az NHL listavezetője tizenkettővel.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Washington Capitals 1–4
Chicago Blackhawks–Anaheim Ducks 5–3
Carolina Hurricanes–Calgary Flames 1–0 – hosszabbítás után
Dallas Stars–Ottawa Senators 6–1

 

