NHL: háromgólos hátrányból fordított a Chicago

Connor Bedard volt a Chicago hőse, a Blackhawks játékosa két góllal és két gólpasszal járult hozzá csapata fordításához az Anaheim ellen.

A háromgólos hátrányból fordító chciagóiak ezzel egy rossz sorozatot zártak le, hiszen a legutóbbi öt NHL-mérkőzésükön kivétel nélkül vereséget szenvedtek.

Az utolsó 71 másodpercben két üres kapus gólt is szerzett a Washington, amely így 4–1-re nyert a New York Islanders vendégeként. Az utolsó találat Alekszander Ovecskin nevéhez fűződik, aki 909 gólnál tart az NHL-ben. Az orosz kiválóság emellett egy gólpasszt is kiosztott. A fővárosiak egymás után negyedszer nyertek, és az előző nyolc meccset tekintve ez volt a hetedik győzelmük.

Nikolaj Ehlers a hosszabbításban szerezte a Carolina–Calgary mérkőzés egyetlen találatát. A Hurricanes játékosának ez volt az ötödik találata az idényben, és ezek közül a harmadik győztes gólja.

A dallasi Wyatt Johnston pályafutása negyedik tripláját szerezte, a Stars pedig egymás után negyedszer örülhetett győzelemnek. Johnston kétszer is emberelőnyből volt eredményes, így ebben a mutatóban ő az NHL listavezetője tizenkettővel.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

New York Islanders–Washington Capitals 1–4

Chicago Blackhawks–Anaheim Ducks 5–3

Carolina Hurricanes–Calgary Flames 1–0 – hosszabbítás után

Dallas Stars–Ottawa Senators 6–1