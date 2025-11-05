Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Hőgye Patrik nagyot villant az NB I/A-csoportban

2025.11.05. 18:16
A 20 éves Hőgye Patrik remeklésével győzött a DEAC kosárlabdacsapata az OSE Lions ellen az NB I/A-csoport legutóbbi játéknapján. A fiatal hátvéd nemcsak a meccs legjobbja lett, hanem a forduló legjobbjai közé is bekerült.

Mint arról beszámoltunk, főszereplővé lépett elő Hőgye Patrik a DEAC színeiben az OSE Lions elleni meccsen a felnőttélvonalbeli kosárlabda-bajnokság hatodik fordulójában. A debreceniek 20 éves ígérete karriercsúcsot jelentő 21 pontjával és 14 lepattanójával, illetve 2-2 szerzett labdájával és gólpasszával járult hozzá csapata 83–69-es sikeréhez az oroszlányiakkal szemben. Ezzel összességében 38-as teljesítményindexet (VAL-mutató) hozott össze, amellyel

a mezőny legjobbjaként zárt találkozón, sőt még a forduló válogatottjába is bekerült az MKOSZ-nél.

„A kispadról sikerült rögtön jól beszállnom a meccsbe, mindjárt az elején elkaptam a fonalat, és a kezdeti lendületet nagyjából végig tudtam vinni az egész meccsen – mondta Hőgye az Utánpótlássportnak. – A lepattanókkal kicsit talán szerencsés is voltam, mert gyakran éppen odaestek a közelembe, de persze próbáltam is minden egyes labdáért keményen megharcolni, és most jól jött ki a lépés.

Az pedig már tényleg csak a hab a tortán, hogy a forduló legjobbjai közé is beválogattak. Ez mindenképpen egy pozitív, önbizalom-növelő visszajelzés, aminek természetesen örülök, ugyanakkor nem szabad, hogy ez túlságosan befolyásoljon, és emiatt esetleg elszálljak magamtól.

Hőgye Patrik Fotó: Derencsényi István/DEAC

Hőgye statisztikai mutató drasztikusan javultak az előző évadhoz képest: a pontátlaga például 3-ról 11,3-ra nőtt. Ami pedig igazán szembetűnő, hogy a tripladobásai milyen rendkívül veszélyesek lettek – kintről a mostani szezonban 50 százalékos hatékonysággal a tüzel, miközben ugyanez a szám az előző idényben még csak 20 volt.

A nyáron először a hosszú edzőtáborozás után az U20-as válogatottal megjártam a korosztályos Eb-t, majd onnan hazatérve, volt lehetőségem kiutazni Amerikába, Atlantába, ahol egyéni edzővel egy intenzív, háromhetes edzésprogramot csináltam végig. Majd, amikor hazajöttem a tengerentúlról, azonnal be is csatlakoztam a DEAC-nál az alapozó munkába. Sűrű és eseménydús volt a nyaram, cserébe viszont pihenő idő nem sok adódott, de úgy látszik, megérte a sok erőfeszítés, és a munkának kezd is beérni a gyümölcse.

Egyelőre a számok is azt igazolják vissza, hogy volt pozitív hatása a sok-sok gyakorlásnak. Hatékony fegyveremmé vált a kinti dobásom, és most már sokkal tudatosabban, okosabban is választom meg, hogy milyen kísérleteket vállalok el. Igyekszem fenntartani ezt a szintet a bajnokság folytatásában is."

(Kiemelt képet készítette: Derencsényi István/DEAC)

