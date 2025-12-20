Röplabda: Magyarország U16-os leány Európa-bajnokságot rendezne

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) a Szlovák Röplabda Szövetséggel (SVF) adta be közös pályázatát a 2027-es U16-os leány röplabda Európa-bajnokság megrendezésére. A tervek szerint a torna magyarországi helyszíne Kecskemét lenne, míg a szlovákiai meccseknek Zsolna adna otthont, a bajnokság döntő szakaszát pedig Szlovákiában rendeznék meg.

„Kétévente vállalkozunk utánpótlás-világverseny rendezésére, hiszen – a szlovák szövetséghez hasonlóan – kiemelten fontosnak tartjuk a sportág hosszú távú fejlesztését. A tavaly megkötött együttműködési megállapodás keretein belül közösen vágtunk bele ebbe a feladatba, amely mindkét fél számára fontos szakmai állomás” – mondta Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a hunvolley.hu-nak.

A 2027-es európai események pályázati határideje 2026 januárjának végén jár le, így a végső döntés várhatóan 2026 márciusában születik meg a CEV Igazgatótanácsának ülésén.

(Kiemelt képünk forrása: hunvolley.hu)