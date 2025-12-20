Birkózás: stabilan szállítja a sikereket a női utánpótlás

Mint arról korábban írtunk, ismét eredményes évet zárt a hazai birkózó-utánpótlás, amelynek tagjai összesen 24 érmet szereztek az idei korosztályos világeseményeken.

A két tucat medál nagyobb részéért, szám szerint 16-ért (ami a teljes éremtermés kétharmada) a lányok feleltek,

akik az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan 2025-ben is kitettek magukért. A világbajnokságokon négy, míg az Európa-bajnokságokon 12 érmet nyertek a mieink.

Több olyan versenyző is akadt, aki két, sőt akár három érmet is nyert:

Terék Gerda az U20-as Európa-bajnoki címe mellett az U20-as vb-n és az U23-as Eb-n is bronzérmes lett, míg Sillei Janka az U17-es és U15-ös Eb-aranya, vagyis a duplázása mellett még az U17-es vb-n is ezüstérmesként zárt.

Emellett Zsitovoz Mária az U17-esek között Eb-győztesként és és vb-harmadikként végzett. Az U23-as korosztályban Elekes Enikő volt a legeredményesebb idén, aki az Eb-ezüstje mellett vb-ötödik helyezéssel gazdagodott.

Alapvetően elégedett vagyok a lányok idei szereplésével, mert azokat a célokat, amiket kitűztünk, nagyjából sikerült is elérnünk

– kezdte az Utánpótlássportnak Ligeti Richárd, a szakági U23-as és U20-as válogatott szövetségi edzője, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakembere. – Például Terék Gerda a korábbi sok-sok ezüstje és bronza után idén végre meg tudta nyerni az első aranyát világversenyen, ráadásul összesen három érmet is bezsebelt idén, ami külön dicséretes. Számomra Fáth Laura U20-as Eb-bronza is különösen kedves, mert már régóta vágyott arra, hogy odaérjen az Európa-bajnoki dobogóra, és végső soron az a célunk, ne csak mindig ugyanaz a két-három ember szállítja a nagy sikereket, hanem próbáljon meg több lábon állni a csapatunk, szóval örülök, hogy most Laurának is sikerült becsatlakoznia ebbe az elitsorba. Rajtuk kvíül Elekes Enikőt és Szenttamási Rózát is hasonlóképpen megilleti az elismerés, hiszen előbbi ezüst-, utóbbi bronzérmes volt az U23-as Eb-n, míg a korosztály vébéjén mindketten ötödikek lettek.

Büszkén mondhatom, hogy azok a versenyzők, akikkel néhány évvel ezelőtt elkezdtünk együtt dolgozni a KIMBA-n, mostanra stabilan szállítják a jó utánpótlás-eredményeket, és ez idén sem volt másképp.

Ligeti Richárd Forrás: UWW/MBSZ

Ligeti szerint kifejezetten jól halad a női szakág fejlesztése a KIMBA-n, illetve a válogatottaknál is (egyébként mindkettőt Martin Gábor irányítja szakmai vezetőként és szövetségi kapitányként), és reméli, a folyamatos építkezés idővel olimpiai kvótákká is érhet, ideális esetben már Los Angelesben (2028), de legkésőbb Brisbane-ben (2032).

„A következő lépcsőfok ezen fiatalok számára már az lesz, hogy a felnőttmezőnyben is helytálljanak, bizonyítsanak, és természetesen, a folyamat végén nagy célként már az olimpiai kvalifikáció is ott lebeg a szemünk előtt. Ezért dolgozunk minden egyes nap az akadémián, hogy akár már most 2028-ban sikerüljön megugrani ezt a szintet, de ami jelenleg még reálisabbnak tűnik, hogy ebből a mostani garnitúrából 2032-re lehet egy igazán ütőképes válogatottunk.

A nagy álmunk, hogy sporttörténelmet írjunk, és megszerezzük a magyar női birkózás első olimpiai érmét.

Tehát, hátradőlni nincs időnk, hosszú az út addig, rengeteg munka vár még ránk, és szépen lassan, lépésről lépésre igyekszünk is haladni azon az ösvényen, amelyen elindultunk."

Korosztályokra bontva, idén az U17-esek szerezték a legtöbb érmet, ugyanis a vb-n hármat, míg az Eb-n négyet gyűjtöttek be. Tehát, nemcsak az idősebbeknél (U23 és U20), hanem a fiatalabbaknál is akadnak kiemelkedő ígéretek.

„Akadémiai edzőként van rálátásom a teljes korosztályos spektrumra, és bátran merem állítani:

sok tehetségünk akad a női utánpótlásban, és mindig bukkanak fel újabbak és újabbak.

Idén a KIMBA-sok közül kiemelkedett Zsitovoz Mása, aki a tavalyi vállsérüléséből parádésan, Eb-arannyal és vb-bronzzal tért vissza. Ugyan nem az akadémián pallérozódik, de mindenképpen muszáj kiemelni Sillei Jankát is, aki tényleg olyan kivételes képességekkel van megáldva, mint nagyon kevesen, és a két Eb-aranya, illetve vb-ezüstje önmagáért beszél. Az említett két lány az U17-es vagy éppen az U15-ös korosztályból egyértelműen kiemelkedik, viszont ezeket a sikereket mindig érdemes a helyén kezelni, mivel a felnőttszint a végcél.

Hál'istennek azt látom, hogy ezek a lányok nem ülnek a babérjaikon, és elégednek meg a sikerekkel, hanem motiváltak és töretlenül dolgoznak tovább.

Bízom benne, hogy hasonlóan tudják folytatni, benn tudjuk tartani őket a sportágban, mert ha így lesz, és az Elekes Enikő, Terék Gerda fémjelezte generáció mellé még Zsitovoz Másáék is beérnek, akkor

néhány év múlva egy bombaerős felnőttválogatottunk lehet.

A NŐI UTÁNPÓTLÁS MÉRLEGE ÉRMEKBEN A 2025-ÖS VILÁGVERSENYEKEN:

U23-as világbajnokság:

nem volt magyar dobogós



U23-as Európa-bajnokság:

Ezüst: Elekes Enikő

Bronz: Terék Gerda, Szenttamási Róza



U20-as vb:

Bronz: Terék Gerda



U20-as Eb:

Arany: Terék Gerda

Bronz: Fáth Laura



U17-es vb:

Ezüst: Sillei Janka

Bronz: Zsitovoz Mária, Báger Barbara



U17-es Eb:

Arany: Sillei Janka, Zsitovoz Mária

Bronz: Bereczki Réka, Bárány-Almási Bianka



U15-ös Eb:

Arany: Sillei Janka

Ezüst: Máté Szofi, Jung Zsófia

(Kiemelt képen balról: Terék Gerda, Sillei Janka és Zsitovoz Mária Forrás: UWW/MBSZ)