A Szolnok szoros mérkőzésen fektette két vállra a Falcót

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84–82 (20–26, 29–19, 17–20, 18–17)

Szolnok, 2200 néző. V: Benczur, Goda, Söjtöry

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 10/3, Rudner 3/3, Holt 5/3, BARNES 27/12, SKEENS 22. Csere: Vrbac 2, SOMOGYI 13, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic

SZOMBATHELY: Jovanovics 6/3, Tanoh Dez 2, Novakovics, Bognár 2, BELO 13/3. Csere: PERL 22/9, VÁRADI 14/12, Whelan 11/9, Keller Á. 8, Avery 4. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–5. 8. p.: 16–18. 14. p.: 33–38. 18. p.: 45–42. 24. p.: 56–53. 28. p.: 66–59. 33. p.: 74–72. 37. p.: 80–73. 39. p.: 84–80

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Rengeteg kőkemény meccset játszottunk eddig a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. A játékosok 35-36 percet töltenek a pályán, Borisz Krnjajszki legutóbb negyvenet, és most a legmélyebb keretet felmutató Falco ellen tudtunk győzni, amely tényleg remek gárda. Amivel rendkívül elégedett vagyok, az a győzelem mellett a 17 támadólepattanónk és az, hogy mindössze három eladott labdánk volt.

Milos Konakov: – Ez pont olyan mérkőzés volt, mint amilyenre számítottunk. Azt gondolom, hogy a második negyedben, amikor a Szolnok rengeteg támadólepattanót szedett és kialakult a nyolcpontos különbség, ami a legnagyobb különbség volt a találkozón, kellett tőlünk extra energia, hogy visszajöjjünk. De többször is visszajöttünk a meccsbe, majd már nem tudtunk elég energiát beletenni a végjátékba. Ettől függetlenül jó meccset játszottunk, amelyen egy labda döntött.

Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 95–102 (25–24, 22–22, 32–26, 16–30)

Paks, 800 néző. V: Praksch Péter Árpád, Major Ádám, Nagy Bence László

PAKS: HICKS 16/3, EDOSOMWAN 14, Edwin 12/3, BENKE 18/6, EILINGFELD 15/3. Csere: RÉVÉSZ 12/6, Bluiett 5/3, Halmai 3/3, Krivacevic. Edző: Alexandar Joncevski

KAPOSVÁR: TRAMMEL 13/6, FILIPOVITY 26/6, WILSON 10/9, Rosic 5/3, BROWN 18/3. Csere: Paár 3/3, Szőke 4, WALKER 19/6, Simon B 3/3, Tarján 2. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–09. 8. p.: 22–18. 14. p.: 36–27. 18. p.: 44–40, 24. p.: 59–58. 28. p.: 75–66. 34. p.: 82–84. 38. p.: 92–96. Kipontozódott: Edosomwan (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Alexandar Joncevski: – Három negyeden keresztül kontrolláltuk a meccset, de a végére szétestünk és harminckét pontot engedtünk a Kaposvárnak. Az, hogy ennyi kosarat kaptunk a második előnyből, az önbizalmat adott az ellenfélnek és megnyerte a mérkőzést.

Dzunics Braniszlav: – Kemény küzdelmes meccs volt. A Paks egy jó csapat és ez látszott a mérkőzésen. A negyedik negyedre állt össze a védekezésünk, ami döntőnek bizonyult.

Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions 118–72 (32–20, 37–20, 28–18, 21–14)

Zalaegerszeg, 1300 néző. V: Nagy V., Lengyel, Németh P.

ZALAEGERSZEG: HUNTER 20/12, Szalay 7/3, Scherer 10/3, VARENCE 26/12, JOHNSON 21. Csere: Kucsora 8/6, Takács Milán 8/3, BIBBS 14/9, Mokánszki 2, Csizmadia 2, Gerencsér, Kovács Áron. Edző: Kosztasz Mexasz

OROSZLÁNY: Hollowell 3/3, RANDOLPH 20, Balsay 7, Sövegjártó 5/3, CSUTI 22/6. Csere: Takács Zs. 11/3, Sertovic, Szabadfi, Ruják, Peringer 3, Kristyák 1. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–5. 6. p.: 23–14. 9. p.: 30–16. 14. p.: 42–24. 17. p.: 49–29. 19. p.: 63–36. 24. p.: 74–50. 26. p.: 86–54. 32. p.: 103–60. 38. p.: 115–70

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Mindkét palánk alatt kitűnően teljesítettek a fiúk. Az első félidőben ráéreztünk a vendégek védekezésének gyengéjére, ezt kihasználtuk, és ezzel az önbizalommal játszottunk végig. Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, igaz, az ellenfélnek volt sérültjük, de nálunk is hiányzik a csapatkapitány Tóth Ádám.

Forray Gábor: – Minden elismerésem a ZTE-nek. Olyan érzésem volt, mintha fapuskával harcoltunk volna a Vörös Hadsereg ellen. Sok gondunk volt, de ez nem jelenthet mentséget. Ezen a találkozón nagyon gyengén teljesítettünk, a ZTE teljesen megérdemelten nyert.

Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 93–69 (27–13, 27–17, 26–19, 13–20)

Körmend, 1900 néző. V: Cziffra, Győrffy P., Földesi Á.

KÖRMEND: Kiss M. 2, Longino 12/3, Durázi 9, IVOSEV 6, GRIMES 19/3. Csere: MOORE 17/3, HANSEN 11/9, Kiss B. 6, Ferencz 8/6, Bartik 3/3, Nagy P., Farkas. Edző: Matthias Zollner

KECSKEMÉT: Seppälä 13/6, Wittmann 6/3, DAUTOVICS 11, TOMASEVICS 15/3, Karahodzsics 5. Csere: Schöll, JÄRVI 13/6, Kelenföldi, Ivkovics M. 3/3, Tóth B. 3/3. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–10. 7. p.: 22–11. 12. p.: 31–18. 15. p.: 43–18. 18. p.: 47–35. 23. p.: 58–33. 27. p.: 71–42. 34. p.: 88–57. 38. p.: 90–63. Kipontozódott: Hansen (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Ismét tettünk egy lépést a céljaink elérése felé, de nagyon sok még a tennivaló. Az elkövetkező időszakban azért dolgozunk, hogy még eredményesebbek legyünk. Jó energiával játszottunk, odafigyeltünk a védekezésre és a támadásra egyaránt, a csapatunkból mindenki nagy akarással küzdött. Ezen az úton kell haladnunk tovább.

Ivkovics Sztojan: – Nagyon álmosan, nem megfelelő koncentrációval kezdtük a mérkőzést, az ellenfelünk ezt kíméletlenül kihasználta és nagy előnyt szerzett. A Körmend láthatóan összekovácsolódott, nagyon keményen és határozottan védekezett, kevés lehetőségünk adódott a pontszerzésre. Ismét jó volt Körmenden ilyen nagyszerű hangulatban kosárlabdázni.

DEAC–SZTE-Szedeák 97–66 (27–22, 23–14, 25–14, 22–16)

Debrecen, 950 néző. V: Földházi, Györfy R., Horváth Cs.

DEAC: TYUS 29/21, MÓCSÁN 19/15, Wade 8/3, Kovács Ákos 11, OSZTOJICS 17. Csere: Pongó Máté 4, SZUBOTICS 3/3, Gál, Gáspár 4, Flasár 2, Neuwirth, Varga F. Edző: Pethő Ákos

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 2, Vulikics 5/3, Cseh 5/3, Drenovac 13, RECORDS 13. Csere: Moss 12/6, Mucza 9/6, Zsíros 5/3, Polányi 2, Anda, Kiss-Leizer, Papp B. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 2. perc: 9–0. 5. p: 11–7. 7. p.: 19–9. 9. p.: 20–19. 13. p.: 34–23. 19. p.: 47–33. 24. p.: 63–42. 30. p.: 75–50. 36. p.: 92–56

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Le a kalappal a stábom és a csapatom előtt is, hiszen mindenki átérezte a találkozó fontosságát. Az évad egyik legjobb rajtját produkáltuk, kiváló energiákat mozgósítottunk a kezdetektől fogva. Eddig főként a támadásra helyeztük a fókuszt, most viszont a védekezésünk is végig jól működött. A sikerhez emellett az is nagyban hozzájárult, hogy közelről és távolról is rendkívül hatékonyan céloztunk.

Simándi Árpád: – Szörnyű teljesítményt nyújtottunk. Olyan, mintha két külön csapat venne részt az edzéseken és játszaná a mérkőzéseket. Ki lehet kapni, de nem így.

Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd 74–80 (18–20, 24–17, 16–24, 16–19)

Sopron, 1500 néző. V: Kapitány, Dr. Popgyákunik, Téczely

SOPRON: THOMPSON 14, NELSON 21/6, Hajdu 3/3, FLASÁR 11, MANJGAFIC 17/3. Csere: Takács K. 1, Meszlényi, Struger 2, Kovács B. 5/3, Kucsera. Edző: Gasper Potocnik

HONVÉD: Rush 10/6, KELLER I. 5/3, DMITRIJEVICS 20/3, O’Bannon, Radó. Csere: SIMMONS 23, Simon K. 2, Valerio-Bodon 10, Reizinger 1, Kopácsi 9/6. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása.4. perc: 6–0. 8. p.: 10–14. 12. p.: 23–22. 15. p.: 29–31. 18. p.: 38–35. 22. p.: 44–37. 25. p.: 51–49. 28. p.: 54–55. 32. p.: 59–66. 35. p.: 63–75. 38. p.: 68–78

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Gratulálok a Honvédnak a győzelemhez! Kemény meccs volt, de ezt is vártuk. A Honvéd egy jó csapat. Mi próbáltunk jól felkészülni, és úgy érzem, az első félidőben meg is valósítottuk az elképzeléseket, de már itt is nagy problémáink voltak a Honvéd támadó lepattanózásával. Azt hiszem, az első és a második félidőben is tizenegy támadót engedélyeztünk nekik, ami rengeteg, ha meg akarjuk nyerni a meccset. Ezekből nagyon sok második esélyből szerzett pontot kaptunk, problémáink voltak ezzel a fizikalitással, a Honvéd magasságával. Elsősorban a védekezésre próbáltunk koncentrálni, és ha ez jó szinten működik, abból jönnek az átmeneti játékok végén a könnyű kosarak is, ami mindig sokat jelent egy olyan fiatal csapatnak, amilyenek mi vagyunk. Másfelől rengeteg üres dobást hagytunk ki, mindig a dobásokat kerestük, nem játszottuk ki végig a helyzeteket, és ezzel is a Honvéd malmára hajtottuk a vizet. Elvesztettük a meccset, ami most nagyon fájó, de ez a kosárlabda, mostantól előre kell néznünk!

Zlatko Jovanovic: – Minden tiszteletem a Sopron csapatáé. Potocnik edző tudja, mennyire tisztelem őt. Az elismerés nekik is jár, mert a Sopron jó csapat, amely nagyot küzdött ma este is. Másfelől hatalmas gratuláció a saját csapatomnak is, mert ezzel az eredménnyel az alapszakasz felénél bejutottunk a legjobb nyolc közé, és oly sok év után visszatérünk a kupába. Nagyon nehéz Sopronban nyerni, és ez eddig nem is sikerült nekünk az elmúlt három év alatt, amit ennél a csapatnál töltöttem. A meccset a mi negyven percen keresztül fenntartott intenzitásunk döntötte el, és bár az első félidőben úgy tűnhetett, hogy nem lesz elég, utána még rátettünk egy lapáttal, főleg védekezésben, hiszen harminckét pontot kaptunk a Soprontól, ami több mint jó teljesítmény, és ebből a harminckettőből is volt olyan, amit szerencsés dobással értek el. Talán ez volt az eddigi legjobb mérkőzésünk védekezés terén a 0-s számú Rushtól kezdve a 27-essel játszó Valerio-Bodonig. Mindenkire nagyon büszke vagyok, mindenkinek megvan a szerepe a csapatban, amit nagyon jól elvégzett a szezon első felében. Most pihenünk, megünnepeljük a karácsonyt, de a munkának folytatódnia kell, mert jön a Debrecen. Ez a bajnokság a végéig nagyon izgalmas lesz, jó lesz nézni, de nekünk, edzőknek több mint stresszes. Boldogok vagyunk, ma este megérdemeljük az ünneplést, de azután készülünk a bajnokság következő szakaszára. Boldog karácsonyt mindenkinek Sopronban és a saját csapatomnak is!