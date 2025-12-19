Tollaslabda: vb-n és Eb-n is bizonyíthatott idén az utánpótlás

A szokásoknak megfelelően az év első harmadában az országos bajnokságokon volt a hangsúly a korosztályos tollaslabdázók esetében: az ob-k hazai fronton továbbra is a legnagyobb presztízsű versenynek számítanak, amelyek ráadásul a válogatottságot is befolyásolják.

Az U19-es és az U17-es kategória képviselőire is világverseny várt 2025 második felében, akik korábban hazai rendezésű nemzetközi bajnokságon is bizonyíthattak. A világversenyek sorában az U19-esek vb-je volt az első, a csapatunk Indiában szerepelt.

A magyarok a csapatverseny 25. helyén zártak (36 indulóból), az esemény második felében egyéniben és párosban viszont nem jutott győztes meccs nekik.

A magyar válogatott az U19-es vb-n Forrás: MTLSZ

A magyar válogatott tagjai az U19-es tollaslabda-világbajnokságon:



Csernyánszki Balázs, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Pinke Anna, Szabó Zsófi

November végén pedig jött az U17-esek kontinensviadala: a spanyolországi Eb-n az értékelés alapján felvették a magyarok a kesztyűt az élmezőnnyel: csapatban a negyeddöntő nem volt messze, egyéniben pedig Pető Balázs érte el a legjobb eredményt, a legjobb nyolcig jutott.

A magyar válogatott tagjai az U17-es tollaslabda Európa-bajnokságon:



Ágai Zénó, Fánczi Áron, Liang Eliza, Pető Balázs, Sándor Elza, Susányi Vera

Az említett fiatalok közül ketten (Ágai Zénó és Sándor Elza) az EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) bizonyíthattak, míg Liang Eliza az U17-esek, Mesterházy Milán pedig az U21-esek között edzhetett a kontinens legjobbjainak megrendezett felkészülési táborban.

A jövő év fontos változásokat hoz majd a versenyeztetés szempontjából.

Fontos változást tervezünk a folytatásban,

a hazai versenyévad ezentúl nem őszi-tavaszi menetrendű lesz, vagyis nem az iskolai tanévhez alkalmazkodik majd, hanem januártól decemberig tart majd, ahogyan a nemzetközi is; ez 2026-ban már így néz majd ki, emiatt az utánpótlás ob-k időpontja sem lesz kőbe vésve a tavasszal” – mondta a honlapunknak a hazai szövetség főtitkára, Joó Melinda.

(Kiemelt képünkön: az U17-es válogatott az Eb-n Forrás: Facebook)