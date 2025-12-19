Tollaslabda: vb-n és Eb-n is bizonyíthatott idén az utánpótlás
A szokásoknak megfelelően az év első harmadában az országos bajnokságokon volt a hangsúly a korosztályos tollaslabdázók esetében: az ob-k hazai fronton továbbra is a legnagyobb presztízsű versenynek számítanak, amelyek ráadásul a válogatottságot is befolyásolják.
Az U19-es és az U17-es kategória képviselőire is világverseny várt 2025 második felében, akik korábban hazai rendezésű nemzetközi bajnokságon is bizonyíthattak. A világversenyek sorában az U19-esek vb-je volt az első, a csapatunk Indiában szerepelt.
A magyarok a csapatverseny 25. helyén zártak (36 indulóból), az esemény második felében egyéniben és párosban viszont nem jutott győztes meccs nekik.
Csernyánszki Balázs, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Pinke Anna, Szabó Zsófi
November végén pedig jött az U17-esek kontinensviadala: a spanyolországi Eb-n az értékelés alapján felvették a magyarok a kesztyűt az élmezőnnyel: csapatban a negyeddöntő nem volt messze, egyéniben pedig Pető Balázs érte el a legjobb eredményt, a legjobb nyolcig jutott.
Ágai Zénó, Fánczi Áron, Liang Eliza, Pető Balázs, Sándor Elza, Susányi Vera
Az említett fiatalok közül ketten (Ágai Zénó és Sándor Elza) az EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) bizonyíthattak, míg Liang Eliza az U17-esek, Mesterházy Milán pedig az U21-esek között edzhetett a kontinens legjobbjainak megrendezett felkészülési táborban.
A jövő év fontos változásokat hoz majd a versenyeztetés szempontjából.
Fontos változást tervezünk a folytatásban,
a hazai versenyévad ezentúl nem őszi-tavaszi menetrendű lesz, vagyis nem az iskolai tanévhez alkalmazkodik majd, hanem januártól decemberig tart majd, ahogyan a nemzetközi is; ez 2026-ban már így néz majd ki, emiatt az utánpótlás ob-k időpontja sem lesz kőbe vésve a tavasszal” – mondta a honlapunknak a hazai szövetség főtitkára, Joó Melinda.
(Kiemelt képünkön: az U17-es válogatott az Eb-n Forrás: Facebook)