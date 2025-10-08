Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Mészáros Szonja továbbviszi a családi hagyományokat

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 11:05
null
Címkék
kosárlabda Mészáros Szonja utánpótlás Mészáros Zalán utánpótlássport Vasas Akadémia
Bár alig múlt 24 éves, így bőven láthatnánk a pályán is aktív kosárlabdázóként, ő inkább más utat választott. Mészáros Szonja – a sokszoros válogatott játékos, Mészáros Zalán lánya, a korábbi szövetségi kapitány, Mészáros Lajos unokája – a Vasas utánpótlásedzője, akiről gyorsan kiderült: különlegesen jó érzéke van a fiatalok neveléséhez. Az előző évadban őt választottak fiúutánpótlás legjobb nevelőedzőjének.

A Mészáros név igen jól cseng a hazai kosárlabdasportban, hiszen az elmúlt évtizedekben a család több tagja is maradandót alkotott a sportágban. Edzőként Mészáros Lajos négyszer vezette magyar bajnoki címig a Honvédot, tizenkét éven át pedig a férfiválogatott szövetségi kapitánya volt. Ebben az időszakban mások mellett irányító fiát, a nyolcszoros bajnok, sokszoros válogatott Zalánt is edzette a nemzeti csapatban. Az ifjabb Mészáros jelenleg szakmai vezetőként irányítja a Vasas Akadémia férfiszakosztályát, amelyben már

a família újabb tagja, Szonja bontogatja a szárnyait utánpótlásedzőként.

bontogatja a szárnyait utánpótlásedzőként.

A pasarétiek U12-es csapatával az előző évadban ezüstérmet szerzett, és kiváló munkájának köszönhetően az MKOSZ-tól kiérdemelte az év legjobb nevelőedzőjének járó díjat.

„Alaposan meglepett az elismerés, egyáltalán nem számítottam rá, de persze nagyon jól esett – mondta az Utánpótlássportnak a 2001-es születésű Mészáros Szonja, aki immár negyedik éve edzősködik. Korábban korosztályos bajnok volt a Vasas játékosaként, mígnem a sérülések miatt, 19 évesen felhagyott az aktív sportolással. –

Ő küldött le a gyerekek közé, mert úgy érezte, jól bánok a kicsikkel.

Persze az is hozzátartozik, hogy a Mészáros-vér nekem is ott csörgedezik az ereimben, így a kosárlabdasport szeretete kiskoromtól kezdve adott volt. Bizonyára akadnak olyan ösztönös dolgok, amelyeket másoknak meg kell tanulniuk, én viszont otthonról hozok. Az edzősködésbe belekezdve ismét rájöttem: számomra a kosárlabdasport közege tényleg olyan, ahol mindig otthon érzem magam.

Mészáros Zalán és a díjazott nevelőedző lánya, Mészáros Szonja
Apai szemmel

A 110-szeres magyar válogatott Mészáros Zalán, a Vasas Akadémia férfi szakosztályának igazgatója büszkén méltatta lányát:

„Elsősorban a nagypapájától örökölte az edzői vénát és kevésbé tőlem, de a kosárlabdázás imádata mindannyiunkban közös. Érdekesség, hogy Szonja kísértetiesen hasonlóan kezdte az edzői pályáját, mint ahogyan egykoron édesapám a hetvenesévek elején megtette az első lépéseket a Honvéd utánpótlásában. Azt látom tapasztalom, hogy hallgatnak rá a gyerekek, ugyanakkor kellően kemény, szigorú és következetes a munkában. Jól bánik a fiatalok lelkével, megtalálja a kulcsot mindenkihez.”

(Kiemelt képen: Mészáros Szonja (pirosban) követve a rendkívül sikeres nagypapa példáját, szintén edzősködésre adta a fejét Forrás: Vasas Akadémia)

kosárlabda Mészáros Szonja utánpótlás Mészáros Zalán utánpótlássport Vasas Akadémia
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Pisont Richárdot Michael Essien segíti

Minden más foci
19 órája

Labdarúgás: tíz csapatban szerepelt fiatal az NB I 9. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 8:57

Kosár: Moosz Milán az U16-os válogatott kispadján is nagy célokra tör

Utánpótlássport
2025.10.06. 20:49

Birkózás: az ESMTK nyerte az első őszi csapatbajnokságot

Utánpótlássport
2025.10.06. 17:33

Cselgáncs: Kollár és Szabó is a nyolcaddöntőig jutott a junior-vb-n

Utánpótlássport
2025.10.06. 13:32

Vívás: csapatezüstök a kadét tőrözők somorjai körversenyén

Utánpótlássport
2025.10.06. 12:23

Schmidt Ádám: A magyar fiatalok szimbolikus tagdíjért sportolhatnak

Egyéb egyéni
2025.10.06. 11:13

Ökölvívás: Váradi elődöntős és már biztosan érmes az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
2025.10.05. 20:57
Ezek is érdekelhetik