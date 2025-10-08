Kosárlabda: Mészáros Szonja továbbviszi a családi hagyományokat

A Mészáros név igen jól cseng a hazai kosárlabdasportban, hiszen az elmúlt évtizedekben a család több tagja is maradandót alkotott a sportágban. Edzőként Mészáros Lajos négyszer vezette magyar bajnoki címig a Honvédot, tizenkét éven át pedig a férfiválogatott szövetségi kapitánya volt. Ebben az időszakban mások mellett irányító fiát, a nyolcszoros bajnok, sokszoros válogatott Zalánt is edzette a nemzeti csapatban. Az ifjabb Mészáros jelenleg szakmai vezetőként irányítja a Vasas Akadémia férfiszakosztályát, amelyben már

a família újabb tagja, Szonja bontogatja a szárnyait utánpótlásedzőként.

A pasarétiek U12-es csapatával az előző évadban ezüstérmet szerzett, és kiváló munkájának köszönhetően az MKOSZ-tól kiérdemelte az év legjobb nevelőedzőjének járó díjat.

„Alaposan meglepett az elismerés, egyáltalán nem számítottam rá, de persze nagyon jól esett – mondta az Utánpótlássportnak a 2001-es születésű Mészáros Szonja, aki immár negyedik éve edzősködik. Korábban korosztályos bajnok volt a Vasas játékosaként, mígnem a sérülések miatt, 19 évesen felhagyott az aktív sportolással. –

Sokan hihetik azt, hogy az apukám vagy a nagypapám hatására kezdtem el edzősködni, de valójában anyukám, Haraszti Bernadett – aki már sajnos nincs köztünk – inspirált arra, hogy belevágjak a tréneri pályába.

Ő küldött le a gyerekek közé, mert úgy érezte, jól bánok a kicsikkel.

Ez a díj most kicsit neki is szól, és arra a biztatásra emlékeztet, amit egykoron tőle kaptam.

Persze az is hozzátartozik, hogy a Mészáros-vér nekem is ott csörgedezik az ereimben, így a kosárlabdasport szeretete kiskoromtól kezdve adott volt. Bizonyára akadnak olyan ösztönös dolgok, amelyeket másoknak meg kell tanulniuk, én viszont otthonról hozok. Az edzősködésbe belekezdve ismét rájöttem: számomra a kosárlabdasport közege tényleg olyan, ahol mindig otthon érzem magam.

Ez a sportág adja a legtöbbet az életemhez, nem is tudom nélküle elképzelni a mindennapjaimat.

Mészáros Zalán és a díjazott nevelőedző lánya, Mészáros Szonja

Apai szemmel



A 110-szeres magyar válogatott Mészáros Zalán, a Vasas Akadémia férfi szakosztályának igazgatója büszkén méltatta lányát:



„Elsősorban a nagypapájától örökölte az edzői vénát és kevésbé tőlem, de a kosárlabdázás imádata mindannyiunkban közös. Érdekesség, hogy Szonja kísértetiesen hasonlóan kezdte az edzői pályáját, mint ahogyan egykoron édesapám a hetvenesévek elején megtette az első lépéseket a Honvéd utánpótlásában. Azt látom tapasztalom, hogy hallgatnak rá a gyerekek, ugyanakkor kellően kemény, szigorú és következetes a munkában. Jól bánik a fiatalok lelkével, megtalálja a kulcsot mindenkihez.”

(Kiemelt képen: Mészáros Szonja (pirosban) követve a rendkívül sikeres nagypapa példáját, szintén edzősködésre adta a fejét Forrás: Vasas Akadémia)