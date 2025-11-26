Kézilabda: úton a vb felé a junior leányválogatott

Az ősszel immár harmadik alkalommal találkozott és vonult edzőtáborba a junior leány kézilabda-válogatott. A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta nemzeti csapat az elmúlt napokban Győrben készült, a programba pedig két edzőmeccs is bekerült: a lányok 43–19-re, majd 31–25-re verték az osztrákokat. Előbb Keceli-Mészáros Renáta (5 gól), majd Fazekas Virág és Fehér Luca (7-7) bizonyult az együttes legeredményesebb tagjának.

„Több sérültünk is van, akik nem tudtak részt venni az összetartáson – mondja a csapatot vezető edző, Bohus Beáta. – Új hármasvédőket, védőpárokat próbálgattunk, nem az osztrákokra készültünk külön, hanem általánosságban igyekeztünk előrébb lépni.Az ellenfelünktől hiányzott három fontos játékos, akik a felnőttválogatottal tartottak ezekben a napokban; ez az első meccsen meg is érződött, huszonnégy góllal nyertünk. A második találkozóra már sokkal jobban felszívták magukat az osztrákok, mi pedig kevésbé voltunk fókuszáltak, aminek nem örültem. A nyitott védekezésük nem ízlett a lányoknak, de az pozitív, hogy

átlendültünk a holtponton, és sikerült győzni.

Forrás: MKKSZ

A válogatottra jövő nyáron világbajnokság vár, aminek még nem jelölték ki a helyszínét, az viszont biztos, hogy június végén kezdődik majd.

„Innentől kezdve már csak három összetartásunk lesz a világbajnokságig, a programban pedig sok a kérdőjel, hiszen a keret nagy része érettségizik a nyáron, ráadásul még a helyszín sincs meg, azt sem tudjuk, hogy Európában vagy messzebb lesz megtartva a vébé. Tavasszal a franciák meghívásának eleget téve Párizsba utazunk majd, bízom benne, hogy ott már a teljes kerettel lépünk pályára.

A hozzáállásra és munkamorálra nem lehet panasz,

és a világbajnokság is ott lebeg már a szemek előtt.”

(Kiemelt képünk forrása: Győri ETO KC Utánpótlás)