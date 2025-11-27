Torna: tisztes helytállás és értékes helyezések az ifjúsági vb-n

Ázsiai dominanciát hozott a manilai ifjúsági szertorna-világbajnokság, amelyen a lehetséges 15-ből négy aranyat a kínaiak, míg hármat a japánok nyertek. Emellett az oroszoknak három, az amerikaiaknak és a kolumbiaiaknak kettő-kettő, míg a franciáknak egy elsőség jutott. A magyar színeket Kis Dominik, Sas Nándor és Hamza-Vargity Bence képviselte a vb-n (magyar leány tornász nem indult), és a csapatversenyben a tizedik helyet szerezte meg a fiúválogatottunk. Egyéni összetettben Kis kiharcolt a fináléba jutást, és a legjobb 24 között végül a 20. helyen zárt. A szerenkénti döntőbe jutás egyik magyar versenyzőnek sem sikerült; a gyűrűn 17. Kis, illetve a lólengésben 18. Sas járt hozzá a legközelebb.

Tisztes helytállás és értékes helyezések

– kezdte értékelését Mihók Ádám, a fiúutánpótlásért felelős szövetségi kapitány az Utánpótlássportnak. – Azt tudni kell, hogy az ifjúsági korú versenyzőink most először tudták összemérni a tudásukat a világ legjobbjaival. Korábban korosztályos Eb-n és EYOF-on jártak már a fiatalok, és előbbin hetedik, utóbbin negyedik helyet ért el a csapatunk. Ennélfogva azzal nagyjából tisztában voltunk, mit várhatunk az európai mezőnytől, viszont a többi kontinens éltornászaival még nem találkoztunk, így előzetesen nehéz volt pontosan belőni, hogy milyen eredményt érhetünk el a vébén.

Végül a csapatversenyben sikerült a tizedik helyet elcsípnünk Manilában, és a hetedik legjobb európai válogatottként zártunk, ami mindenképpen dicséretes. Bár némi hiányérzet is maradt bennem, mert csupán néhány tizedpont kellett volna a hetedik helyhez.

A dobogón végző kínaiak, japánok és amerikaiak kiemelkedtek a mezőnyből, és az egyéni összetettben is a topversenyzők tényleg olyan gyakorlatokat és pontszámokat mutattak be, amelyek a felnőttek között is kiválónak, világszínvonalúnak számítottak volna.”

Mihók Ádám segíti fel a gyűrűre az egyéni összetettben finalista Kis Dominikot az ifjúsági vb-n Forrás: MATSZ

Mihók szerint rendkívül színvonalas volt a mezőny: csak a csapatversenyben rekordszámú, összesen 36 nemzet 148 tornásza indult a vb-n.

„A mieink először versenyeztek a Távol-Keleten, és a hétórás időeltolódással mellett a körülmények sem voltak ideálisak, de a srácok jól alkalmazkodtak.

A kimagasló, egyéni legjobbat jelentő teljesítmény elmaradt a fiúktól, de ebben a már említett körülmények is közrejátszottak, ugyanakkor mindannyian stabilan, jól tornáztak.

Annak külön örülök, hogy az egyéni összetettben is sikerült bekerülnünk a döntőbe Kis Dominik révén. Azt gondolom, olyan meghatározó élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a versenyzőink, amelyek a fejlődésük szempontjából kulcsfontosságú, és sokat segít majd nekik, hogy a felnőttkorosztályban is megállják a helyüket. Látva a képességeiket és a teljesítményüket, reális cél is lehet számukra, hogy néhány év múlva már a nagyválogatottban is találkozzunk velük. Kis Dominik és Sas Nándor az év végével kiöregszik az ifjúsági korosztályból, míg

Hamza-Vargity Bence még jövőre is marad az utánpótlásban, és a mostani tapasztalatokkal felvértezve nagy reményekkel készülhet a 2026-os korosztályos Eb-re.

(Kiemelt képen: az ifjúsági vb-n szerepelt magyar küldöttség Forrás: MATSZ)