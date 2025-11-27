Atlétika: egyformán elismert rúdugró és gerelyhajító teljesítmény

A Magyar Atlétikai Szövetség az idén is több korosztályban átadta az év legjobb hazai versenyzőinek járó elismeréseket. Az U18-as fiúk mezőnyében nem tudtak dönteni két EYOF-ezüstérmes között, így

a rúdugró Varga Iván és a gerelyhajító Menyhárt Olivér is kitüntetést kapott.

Az MTK Budapest 17 éves kiválósága, Varga Iván az edzője, Molnár Krisztina szakmai felügyelete mellett már az elmúlt években is jelezte, hogy sokra hivatott ígérete lehet a hazai rúdugrásnak. Varga már tavaly eljutott 5 méterig, az idei fő versenye pedig júliusban az északmacedón fővárosban, Szkopjéban rendezett európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) volt, amelyen bízott a nagy ugrásban.

A helyenként a negyven fokot is túllépő hőség nem könnyítette meg a fiatalok dolgát a korosztályos multisporteseményen, ezzel együtt Varga 515 centiméteres egyéni csúccsal a második helyen végzett, így ezüstérem lett a jutalma.

Varga Iván Forrás: MOB-Média

„Az 515 centiméternél sokkal több van bennem. Most mondhatnám, hogy negyven fok volt meg egy kis szembeszél, de nem akarok kifogásokat keresni, mert számomra az aranyérem volt a tét” – jegyezte meg kissé csalódottan a viadalt követően Varga, aki végül az évben maradt az 515 centis egyéni rekordnál. Ezzel az eredménnyel egyébként

az U18-as világranglistán holtversenyben az előkelő második helyet foglalja el.

A MATE-GEAC-ban Máté Alpár által edzett gerelyhajító, Menyhárt Olivér júniusban az U18-as országos bajnokságon 75,80 méterrel rukkolt ki a 700 grammos szerrel. Ez az eredmény igen nagy önbizalmat adhatott neki az EYOF előtt, amelyre így a korosztálya egyik világranglista-vezetőjeként érkezett – a másik a pontosan ugyannyival álló finn Jere Murto volt. Menyhárt Szkopjéban 68,97 méterig jutott, és ezüstérem lett a jutalma Murto mögött.

Menyhárt Olivér Forrás: MOB-Média

„Számítottam az éremre, mert a finn sráccal együtt vezettük a világranglistát, de ő azon a napon jobban teljesített. A végén még próbáltam javítani, de nem sikerült. Összességében örülök, hogy második lettem, nagyon sok új barátot szereztem a magyar csapat tagjai közül” – nyilatkozta Menyhárt, aki

az év végén holtversenyben a harmadik hellyel büszkélkedhet az U18-as világranglistán.

(Kiemelt képünkön: Varga Iván és Menyhárt Olivér a MASZ-gálán Forrás: MASZ)