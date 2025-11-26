Valenciai vereséggel is továbbjutott a DVTK     

MÁR AZELŐTT TUDTA a DVTK HUN-Therm csapata, hogy megszerezte Euroliga-négyese harmadik helyét, vagyis továbbjutott a következő körbe, hogy pályára lépett volna a spanyol Valencia vendégeként. A görög Olympiakosz ugyanis annak rendje és módja szerint tükörsimán kikapott otthon a sorozat egyik legnagyobb esélyesétől, a török Fenerbahcétól, és mivel a miskolciak a DVTK Arénában nagyobb különbséggel múlták felül az Olympiakoszt, mint amennyivel kikaptak tőle Pireuszban, ez az egyetlen győzelem elég volt ahhoz, hogy révbe érjenek. Ha már Olympia­kosz: az előző idényben a Sopron Baskettel magyar bajnoki címet szerző korábbi válogatott erőcsatár, a 35 esztendős Krivacsevics Tijana ide igazolt, és a szerdai nemzetközi mérkőzésen már be is mutatkozott új klubjában – 17 perc alatt négy pont és három lepattanó fűződött a nevéhez. Nem bánjuk, hogy a továbbiakban már csak az Európa-kupában kamatoztathatja képességeit…

Völgyi Péter együttese egyébként nélkülözte Lelik Rékát és a litván Monika Grigalauskytét is Valenciában, ennek ellenére szorosabb mérkőzést játszott klasszis riválisával, mint odahaza, ahol 35 ponttal kapott ki, ezúttal csak 23-mal maradt alul. Több mint 27 percet játszott Aho Tyra és Miklós Melinda is, előbbi a mezőnyből megeresztett mind a négy dobását értékesítette, csak egy büntetőt rontott el és 11 pontot szerzett.

A Sopron Basket nagyon simán, sőt, csúnyán, ötven ponttal kikapott idegenben a török Galatasaraytól, amelynek legjobb pontszerzője a 22-ig jutó Juhász Dorka volt. Gáspár Dávid csapata mind a hat találkozóján alulmaradt, ez a szint túl erős volt neki, talán az Európa-kupában több sikerélménnyel gazdagodik majd.

A DVTK a második csoportkörben az F jelű hatosban szerepel, rajta, a Feneren és a Valencián kívül (amelyekkel már nem kell játszania) ide került még a francia Basket Landes, az olasz Umana Reyer Venezia és a spanyol Casademont Zaragoza, utóbbi három együttessel oda-vissza megmérkőzik. Első mérkőzését hazai pályán játssza december 10-én, ellenfele a Landes lesz.

C-CSOPORT

VALENCIA BASKET CLUB (spanyol)–DVTK HUN-THERM 81–58 (21–15, 17–18, 21–12, 22–13)

Valencia, 2991 néző. V: Teixeira (portugál), Dahra (francia), Podkowinska (lengyel).

VALENCIA: Romero 10, Buenavida 2, Fiebich 6/3, ARAÚJO 13/3, ALEXANDER 26. Csere: Lekovics 4, Fam 2, Ben Abdelkader 13/9, Casas 2, Llompart 1, Saravia 2. Edző: Rubén Burgos

DVTK: Aho N. 7/3, Miklós 4, Takács B. 2, Ginzo 12, Westbeld 9/3. Csere: Aho T. 11/6, SMUDA 9, Toman P. 2, Poczkodi 2. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 4. p.: 12–5. 8. p.: 14–13. 10. p.: 21–13. 14. p.: 21–21. 16. p.: 29–21. 19. p.: 38–29. 23. p.: 44–33. 28. p.: 54–39. 31. p.: 62–45. 34. p.: 67–49. 37. p.: 74–51. 40. p.: 81–57