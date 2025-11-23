Nemzeti Sportrádió

Vívás: tarolt a Honvéd a junior párbajtőrözők ob-ján

2025.11.23. 20:32
vívás utánpótlás utánpótlássport
A junior párbajtőr ob-n az egyéni sikerek után a csapatgyőzelmeket is a Budapesti Honvéd ünnepelhette.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezett junior párbajtőr országos bajnokság második napján a csapatversenyeket bonyolították le,

a Budapesti Honvéd a férfiak és a nők viadalát is megnyerte.

A Honvéd a férfigárdája

Pelle Domonkos, Petrovszki Áron, Pluhár László és Taivainen Bence

felállásban lépett pástra, és elég könnyedén múlta felül az ellenfeleit. A bajnokcsapat a legszorosabb asszóját az elődöntőben vívta, amikor 45:38-ra nyert a Vasas ellen. A döntőben a BVSC volt Pelléék ellenfele, az aranyért zajló összecsapás 45:22-vel ért véget. A Vasas aztán a bronzéremért a Tatát győzte le 45:42-re.

A férfiak dobogója Forrás: MVSZ

A lányoknál a

Gachályi Gréta, Karner Bíborka, Lengyel Nóra és Szilárd Anna

alkotta kvartettnek sem kellett izgulnia a mérkőzése végén. A honvédosok magabiztosan vették az akadályokat, és a döntőben is meggyőző, 41:33-as diadalt arattak az MTK Budapest ellen. A bronzmeccsen a Vasas 45:37-re nyert a Szolnoki Sportiskola kihívójaként,

A nők dobogója Forrás: MVSZ

A lányok döntőjében megismétlődött a tavalyi párosítás, a Honvédnak a címvédéshez ugyanúgy az MTK-t kellett legyőznie. A fiúk között pedig éppen az MTK volt a címvédő, most a kék-fehéreknek nem jutott érem.

A Budapesti Honvéd remekelt az országos bajnokságon, hiszen

a két csapatelsőség előtt az egyéni arany Petrovszki Áron és Gachályi Gréta nyakába került.

A kadét párbajtőrözők országos bajnokságát egy hét múlva rendezik.

Junior párbajtőrcsapat országos bajnokság, Budapest, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok 
Férfiak, 22 induló
Végeredmény: 1. Honvéd (Pelle Domonkos, Petrovszki Áron, Pluhár László, Taivainen Bence, edzők: László István, Peterdi András), 2. BVSC, 3. Vasas, 4. Tata, 5. Szolnok, 6. FTC, 7. MTK, 8. Kecskemét
A döntőben: Honvéd–BVSC 45:22
Nők, 13 induló
Végeredmény: 1. Honvéd (Gachályi Gréta, Karner Bíborka, Lengyel Nóra, Szilárd Anna, edzők: Diera Ferenc, László István, Peterdi András), 2. MTK, 3. Vasas, 4. Szolnok, 5. BVSC, 6. Pécs, 7. MTK 2, 8. Tapolca
A döntőben: Honvéd–MTK 41:33

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)

 

Ezek is érdekelhetik