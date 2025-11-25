Nemzeti Sportrádió

A példamutatás bajnokait ünnepelték

R. P.R. P.
2025.11.25. 22:21
Fotó: Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány
15 kategóriában díjazták a társadalmi felelősségvállalás és a kivételes teljesítmény példaképeit, köztük négy olyan sportolót, akik kitartásukkal, alázatukkal és közösségformáló erejükkel inspirálják a magyar fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány immár harmadik gálaestjére november 21-én a Verdi Hotelben került sor, ahol átadták a 2025. évi Váradi Eszter-díjakat.


A sportolók kerültek fókuszba, négy kiválóság emelkedett ki 2025-ben. Az alapítvány kuratóriuma idén négy sportolót tüntetett ki, akik nemcsak sporteredményeikkel, hanem hozzáállásukkal és hitelességükkel mutatnak példát. A díjakat Andrásfi Tibor olimpikon, az alapítvány nagykövete adta át.

Fotó: Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány

Az Év Női Paralimpikonja: Hotz Csenge

Hotz Csenge az elmúlt évben rendkívüli teljesítményt nyújtott, és a paralimpiai mozgalom egyik legfontosabb fiatal arcává vált. Küzdőszelleme, kitartása és inspiráló személyisége példaértékű mind a sportolók, mind a társadalom számára.

Fotó: Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány

Az Év Férfi Paralimpikonja: Gigacz Gergő

Gigacz Gergő az akadályokat nem ismeri – legyen szó sportpályáról vagy az élet bármely területéről. Eredményei és elszántsága bizonyítják: a határok elsősorban fejben léteznek. Közösségi szerepvállalása és mentori tevékenysége különösen értékes a fiatal generáció számára.

Fotó: Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány

Az Év Utánpótlás Női Sportolója: Rácz Viktória

Rácz Viktória a magyar utánpótlás egyik legnagyobb ígérete. Fiatal kora ellenére kiemelkedő eredményeket ért el, sportolói intelligenciája, fegyelme és elhivatottsága messze több, mint puszta tehetség.

Fotó: Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány

Az Év Utánpótlás Férfi Sportolója: Hardi Balázs Budoka

Hardi Balázs Budoka minden értelemben példakép: alázata, fegyelme és sport iránti szeretete olyan értékek, amelyek ritkán találkoznak ilyen fiatal korban. Balázs jövője fényes, és a magyar sportélet számára kiemelt jelentősége van az ilyen fiatal tehetségek támogatásának.

A gálaest célja nem csupán az elismerés, hanem annak hangsúlyozása is, hogy a sport az egyik legerősebb közösségformáló erő. A díjazottak mindannyian bizonyítják, hogy a példamutatás nem kor, nem teljesítményszint és nem körülmények kérdése – hanem hozzáállásé. A rendezvényen a díjak átadása előtt neves előadóművészek színesítették a programot, köztük Onódy Peter William zongoraművész, Lévai Enikő operaénekes és Stana Alexandra táncművész.
A sport szerepe a közösségépítésben

 

 

