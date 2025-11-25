A példamutatás bajnokait ünnepelték
A sportolók kerültek fókuszba, négy kiválóság emelkedett ki 2025-ben. Az alapítvány kuratóriuma idén négy sportolót tüntetett ki, akik nemcsak sporteredményeikkel, hanem hozzáállásukkal és hitelességükkel mutatnak példát. A díjakat Andrásfi Tibor olimpikon, az alapítvány nagykövete adta át.
Az Év Női Paralimpikonja: Hotz Csenge
Hotz Csenge az elmúlt évben rendkívüli teljesítményt nyújtott, és a paralimpiai mozgalom egyik legfontosabb fiatal arcává vált. Küzdőszelleme, kitartása és inspiráló személyisége példaértékű mind a sportolók, mind a társadalom számára.
Az Év Férfi Paralimpikonja: Gigacz Gergő
Gigacz Gergő az akadályokat nem ismeri – legyen szó sportpályáról vagy az élet bármely területéről. Eredményei és elszántsága bizonyítják: a határok elsősorban fejben léteznek. Közösségi szerepvállalása és mentori tevékenysége különösen értékes a fiatal generáció számára.
Az Év Utánpótlás Női Sportolója: Rácz Viktória
Rácz Viktória a magyar utánpótlás egyik legnagyobb ígérete. Fiatal kora ellenére kiemelkedő eredményeket ért el, sportolói intelligenciája, fegyelme és elhivatottsága messze több, mint puszta tehetség.
Az Év Utánpótlás Férfi Sportolója: Hardi Balázs Budoka
Hardi Balázs Budoka minden értelemben példakép: alázata, fegyelme és sport iránti szeretete olyan értékek, amelyek ritkán találkoznak ilyen fiatal korban. Balázs jövője fényes, és a magyar sportélet számára kiemelt jelentősége van az ilyen fiatal tehetségek támogatásának.
|A gálaest célja nem csupán az elismerés, hanem annak hangsúlyozása is, hogy a sport az egyik legerősebb közösségformáló erő. A díjazottak mindannyian bizonyítják, hogy a példamutatás nem kor, nem teljesítményszint és nem körülmények kérdése – hanem hozzáállásé. A rendezvényen a díjak átadása előtt neves előadóművészek színesítették a programot, köztük Onódy Peter William zongoraművész, Lévai Enikő operaénekes és Stana Alexandra táncművész.