Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt
A múlt hét végén a Honvéd vívóterme adott otthont a felnőtt tőrözők Magyar-kupa-fordulójának, melyen a nők között
a 19 esztendős Papp Jázmin érdemelte ki az első helyet.
Az FTC utolsó junioréves kiválósága a versenyen a négy között a felnőttválogatott, tavaly a párizsi olimpián negyeddöntőig jutó Pásztor Flórát múlta felül 15:14-re, majd a döntőben Wolf Eszternél bizonyult jobbnak 15:13-ra.
Az első felnőttversenyemet nyertem, ráadásul Flórát is sikerült legyőznöm,
akit eddig versenyen nemhogy tizenöt, de öttusos asszóban sem tudtam megverni – nyilatkozta a Kreiss Gábor által felkészített tőröző a hazai szövetségi portálnak. – Pedig az elején nem éreztem, hogy ez lesz belőle, aztán amikor a negyeddöntőben nyertem Kollár Anna ellen, akkor szabadultam fel, és kezdtem élvezni a vívást. Ünneplésre igazán nem lesz idő, egy hét múlva Somorján vívunk junior-világkupán, aztán Koreába utazom a felnőttvilágkupára, majd jön a felnőtt országos bajnokság.”
A korábbról kadét- és U23-as Európa-bajnoki ezüstéremmel is büszkélkedő Jázmin jól kezdte a mostani idényt: a juniorok között is nyert kupafordulót, a korosztálya isztambuli világkupáján kilencedik lett, a Palma de Mallorcán rendezett felnőtt-világkupaversenyen pedig a legjobb 32-be jutott.
Az évad elején honlapunknak elmondta, hogy mióta az idén Hódmezővásárhelyről felköltözött Budapestre, valamint elkezdte a tanulmányait a Testnevelési Egyetemen, az életében még nagyobb fókuszba került a vívás és nagyon élvezi az edzéseket.
„A közeli célom egyértelműen a juniorválogatottság kiharcolása és az Eb-n, vébén, világkupákon való minél jobb szereplés. Tavaly kétszer voltam nyolcas döntőben világkupán, ebből egyszer bronzérmes lettem,
legalább ilyen eredményeket szeretnék elérni most is.
Természetesen a fő cél a felnőttválogatottság, de ebben az évben még elsősorban a juniorversenyekre koncentrálok, hiszen ez az utolsó szezonom a korosztályban. Ezzel együtt minél több felnőttversenyen szeretnék ott lenni és kiadni magamból a legtöbbet” – fogalmazott.
(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin Forrás: MVSZ)