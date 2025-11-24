Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt

A múlt hét végén a Honvéd vívóterme adott otthont a felnőtt tőrözők Magyar-kupa-fordulójának, melyen a nők között

a 19 esztendős Papp Jázmin érdemelte ki az első helyet.

Az FTC utolsó junioréves kiválósága a versenyen a négy között a felnőttválogatott, tavaly a párizsi olimpián negyeddöntőig jutó Pásztor Flórát múlta felül 15:14-re, majd a döntőben Wolf Eszternél bizonyult jobbnak 15:13-ra.

Az első felnőttversenyemet nyertem, ráadásul Flórát is sikerült legyőznöm,

akit eddig versenyen nemhogy tizenöt, de öttusos asszóban sem tudtam megverni – nyilatkozta a Kreiss Gábor által felkészített tőröző a hazai szövetségi portálnak. – Pedig az elején nem éreztem, hogy ez lesz belőle, aztán amikor a negyeddöntőben nyertem Kollár Anna ellen, akkor szabadultam fel, és kezdtem élvezni a vívást. Ünneplésre igazán nem lesz idő, egy hét múlva Somorján vívunk junior-világkupán, aztán Koreába utazom a felnőttvilágkupára, majd jön a felnőtt országos bajnokság.”

A korábbról kadét- és U23-as Európa-bajnoki ezüstéremmel is büszkélkedő Jázmin jól kezdte a mostani idényt: a juniorok között is nyert kupafordulót, a korosztálya isztambuli világkupáján kilencedik lett, a Palma de Mallorcán rendezett felnőtt-világkupaversenyen pedig a legjobb 32-be jutott.

Papp Jázmin eddig remek formát mutat az idényben Forrás: MVSZ

Az évad elején honlapunknak elmondta, hogy mióta az idén Hódmezővásárhelyről felköltözött Budapestre, valamint elkezdte a tanulmányait a Testnevelési Egyetemen, az életében még nagyobb fókuszba került a vívás és nagyon élvezi az edzéseket.

„A közeli célom egyértelműen a juniorválogatottság kiharcolása és az Eb-n, vébén, világkupákon való minél jobb szereplés. Tavaly kétszer voltam nyolcas döntőben világkupán, ebből egyszer bronzérmes lettem,

legalább ilyen eredményeket szeretnék elérni most is.

Természetesen a fő cél a felnőttválogatottság, de ebben az évben még elsősorban a juniorversenyekre koncentrálok, hiszen ez az utolsó szezonom a korosztályban. Ezzel együtt minél több felnőttversenyen szeretnék ott lenni és kiadni magamból a legtöbbet” – fogalmazott.

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin Forrás: MVSZ)