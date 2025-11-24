Nemzeti Sportrádió

Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 16:00
null
Címkék
Papp Jázmin vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az FTC 19 éves tőrözője, Papp Jázmin remek vívással érdemelte ki az elsőséget a felnőttek Magyar-kupa-fordulóján.

A múlt hét végén a Honvéd vívóterme adott otthont a felnőtt tőrözők Magyar-kupa-fordulójának, melyen a nők között

a 19 esztendős Papp Jázmin érdemelte ki az első helyet.

Az FTC utolsó junioréves kiválósága a versenyen a négy között a felnőttválogatott, tavaly a párizsi olimpián negyeddöntőig jutó Pásztor Flórát múlta felül 15:14-re, majd a döntőben Wolf Eszternél bizonyult jobbnak 15:13-ra.

akit eddig versenyen nemhogy tizenöt, de öttusos asszóban sem tudtam megverni – nyilatkozta a Kreiss Gábor által felkészített tőröző a hazai szövetségi portálnak. – Pedig az elején nem éreztem, hogy ez lesz belőle, aztán amikor a negyeddöntőben nyertem Kollár Anna ellen, akkor szabadultam fel, és kezdtem élvezni a vívást. Ünneplésre igazán nem lesz idő, egy hét múlva Somorján vívunk junior-világkupán, aztán Koreába utazom a felnőttvilágkupára, majd jön a felnőtt országos bajnokság.”

A korábbról kadét- és U23-as Európa-bajnoki ezüstéremmel is büszkélkedő Jázmin jól kezdte a mostani idényt: a juniorok között is nyert kupafordulót, a korosztálya isztambuli világkupáján kilencedik lett, a Palma de Mallorcán rendezett felnőtt-világkupaversenyen pedig a legjobb 32-be jutott.

Papp Jázmin eddig remek formát mutat az idényben Forrás: MVSZ

Az évad elején honlapunknak elmondta, hogy mióta az idén Hódmezővásárhelyről felköltözött Budapestre, valamint elkezdte a tanulmányait a Testnevelési Egyetemen, az életében még nagyobb fókuszba került a vívás és nagyon élvezi az edzéseket.

A közeli célom egyértelműen a juniorválogatottság kiharcolása és az Eb-n, vébén, világkupákon való minél jobb szereplés. Tavaly kétszer voltam nyolcas döntőben világkupán, ebből egyszer bronzérmes lettem,

Természetesen a fő cél a felnőttválogatottság, de ebben az évben még elsősorban a juniorversenyekre koncentrálok, hiszen ez az utolsó szezonom a korosztályban. Ezzel együtt minél több felnőttversenyen szeretnék ott lenni és kiadni magamból a legtöbbet” – fogalmazott.

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin Forrás: MVSZ)

Papp Jázmin vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: előléptek a fiatalok ősszel a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
9 órája

Súlyemelés: ifjak erődemonstrációjából sem volt hiány

Utánpótlássport
11 órája

Gyász: elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó

Egyéb egyéni
12 órája

Gerevich-díj: Hajdú László szívvel-lélekkel teszi a dolgát Nagykőrösön

Utánpótlássport
15 órája

Vívás: tarolt a Honvéd a junior párbajtőrözők ob-ján

Utánpótlássport
2025.11.23. 20:32

Kosár: túl a sérülésen Kurfis Zétény egyre jobb formában a Valenciában

Utánpótlássport
2025.11.23. 17:47

Utánpótlás-konferencia: már csak tíz nap!

Utánpótlássport
2025.11.23. 12:57

Gerevich-díj: Mácsik Miklós új kapukat nyit a fiatalok előtt

Utánpótlássport
2025.11.23. 09:00
Ezek is érdekelhetik