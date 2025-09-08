Cselgáncs: beérett a munka gyümölcse Szabó Rékának a junior Eb-n

Mint arról beszámoltunk, a női 52 kilós súlycsoportban harmadik helyen végző Szabó Réka révén egy éremmel fejezte be szereplését a magyar válogatott a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokságon. Szabó Tibor és Neu Gábor – még csak elsőéves juniorkorú – tanítványa az elődöntőig vezető úton a török Sura Nil Karasu, az ifjúsági Eb-ezüstérmes, spanyol Odalis Santiago és az első kiemelt, junior-világbajnoki ezüstérmes, francia Alyssia Poulange ellen is maratoni, hosszabbításos csatában harcolta ki a továbbjutást, méghozzá úgy, hogy sorrendben nyolc, tizenegy és kilenc percig tartott a három említett mérkőzés. Az elődöntőben az olaszok kiválósága, a már felnőtt European Open-győztes Ilaria Finestrone megállította a magyar lányt, aki viszont a bronzmeccsen javítani tudott: újabb aranypontos találkozón megverte a junior-vb-ötödik, osztrák Carina Klaus-Sternwiesert, így

Szabó a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

„Őszintén megvallva, abban bízva vágtam neki az Eb-nek, hogy ideális esetben egy pontszerző helyezést sikerülhet elcsípnem majd Pozsonyban – nyilatkozta a 18 esztendős Réka az Utánpótlássportnak. –

Azt még el is hittem magamról, hogy erre reálisan képes is lehetek, de az éremszerzéssel minden előzetes várakozást sikerült felülmúlni. Hihetetlenül boldog vagyok ezzel a bronzzal, és ez a siker óriási önbizalomlöketet ad a folytatásra,

hogy végérvényesen elhiggyem: valóban van keresnivalóm a legjobbak között is nemzetközi szinten, képes vagyok nagy eredményt elérni, és érmet szerezni akár világversenyen is. A nyári, berlini Európa-kupa-versenyen idén már sikerült egy ötödik helyet szereznem, ami már jó előjelnek ígérkezett, majd a közvetlen Eb-felkészülés is optimálisan alakult. Az edzők is többször megerősítettek abban, hogy ígéretes formában vagyok, jól megy a dzsúdó az edzéseken, és hál'istennek ezt az Európa-bajnokságon is sikerült megmutatnom."

Szabó Réka (jobb szélen) a junior Európa-bajnoki dobogó harmadik fokán Pozsonyban Forrás: EJU

A sikerének értékét növeli, hogy a Budapesti Honvéd ígérete még csak

pályafutása első világversenyén indult Pozsonyban, és bravúros teljesítménnyel rögtön érmet is nyert.

„Soha korábban nem volt olyan versenyem, amelyen ilyen sok időt, több mint harminchat percnyi tiszta küzdelmi időt a tatamin kellett volna töltenem, szóval alaposan meg kellett szenvedni ezért a bronzéremért. Mindegyik meccsen rendkívül fárasztónak bizonyult, viszont mindvégig azt éreztem, hogy erőben sokkal jobban bírom, mint az ellenfeleim.

Láttam rajtuk, hogy ők hozzám képest nem állnak túl jól a lábukon, és ez nekem plusz erőt is adott.

Alapvetően az állóképességemre mindig is építhettem, ezt pedig nagyban köszönhetem az edzőimnek, akik mindent elkövetnek azért, hogy ilyen téren maximálisan felkészültek legyek, és ha arra van szükség, akkor fel tudjam őrölni az aktuális riválisomat. Ez a taktika az első három meccsen abszolúte ült, utána az olasz lány viszont kifogott rajtam, de tisztában voltam vele, hogy ha azt hozom, amit tudok, akkor a bronzmeccsen rám váró osztráknál jobb vagyok.

Ellene úgy mentem fel a tatamira: történjék bármi, egyszerűen nem fogok hazamenni érem nélkül az Eb-ről.

Kettőnk közül én volt az, aki jobban akarta ezt az érmet. Bár már néhány nap eltelt, még most is kicsit úgy érzem magam, mintha a fellegek felett járnék, hiszen ez karriererem eddigi legnagyobb sikere."

Azonban a kiválóan sikerült Eb után sincs megállás, mivel október elején már jön is a juniorok limai világbajnoksága, amelyen természetesen, Szabó Réka (52 kg) is indulni fog.

(Kiemelt képen: Szabó Réka (kékben) Forrás: EJU)