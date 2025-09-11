Birkózás: formálódik az ígéretes generáció az utánpótlásban

Öt-öt arany és ezüst mellett kilenc bronzérmet szereztek a magyar utánpótláskorú birkózók a nyári világeseményeken (az U20-as meg az U17-es vb-n és Eb-n, valamint az U15-ös Eb-n). Vagyis a sportági utánpótlás kitűnő hónapokat tudhat maga mögött – az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás szerint is pozitív a mérleg.

A tizenkilenc érem nyomán szomorúságra semmiképpen sincs okunk, de maradéktalanul elégedettek sem lehetünk

– mondta az Utánpótlássportnak a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója, a hazai szövetség elnökségi tagja. – Mint minden évben, az idén is akadtak olyan világesemények, amelyek kapcsán maradt bennünk némi hiányérzet, és akár további érmeket is elcsíphettünk volna, de összességében nagyon büszke vagyok a versenyzőinkre, jól teljesítettek az Eb-ken és a vb-ken. Láttam olyan fiatalokat, akik az elmúlt években már közel jártak ahhoz, hogy dobogósok legyenek, de valamiért eddig nem sikerült odaérniük, ebben az évben viszont meg tudták ugrani ezt az akadályt is.

Terék Gerda már eddig is stabilan produkálta a kiváló eredményeket, de az arany egészen mostanáig nem jött össze neki. A mostani U20-as Eb-n aztán ez is sikerült.

Előre tudott lépni, fejlődött, a döntőt kifejezetten simán nyerte meg.”

A női csapat mindhárom korosztályban élen járt, és nagyszerűen teljesített.

„Elég, ha csak Sillei Jankára gondolunk, aki a nyáron az U17-es és az U15-ös Eb-n első lett, míg az idősebbek vb-jén ezüstérmet vehetett át.

A jelek szerint szinte mindegy neki, hogy melyik korosztályban versenyez, mert olyan érettséggel és ösztönös tehetséggel van megáldva, hogy mindegyikben győzni tud.

Mindenképpen kiemelendő az U17-es Eb-győztes, vb-harmadik Zsitovoz Mária és a szintén vébébronzérmes Báger Barbara produkciója is. Ami a fiúkat illeti: kötöttfogásban Darabos László ismét bizonyított, újabb junior Európa-bajnoki címet szerzett. A világbajnokságokon sajnos nem jött össze az érem, de

a papíron két legnagyobb esélyesünk, Darabos és a juniorként az idén már felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Lévai Levente sem indult az U20-as vébén.

Lőrincz Tamás Forrás: KIMBA

Őket majd ősszel az U23-asok világbajnokságán láthatjuk indulni, és várhatjuk a jó szereplést.

Összességében sok szép pillanatnak és sikernek lehettünk szemtanúi.

Ugyanakkor, mint az elején is említettem, akadt olyan korosztály, illetve olyan szakág, amelytől talán többet vártunk volna. Azonban hozzátartozik a teljes képhez, jó néhány nehézséggel is küzdöttünk a válogatottaknál. Gondolok itt elsősorban a sérülésekre, emiatt több esetben is az utolsó pillanatokban kellett változtatni az indulókon, és másik versenyzőnek kellett beugrania az adott súlycsoportban. Például Szinay Szabolcs éppen így, beugróként szerzett bravúros ezüstérmet az U20-as Eb-n.”

Lőrincz Tamás szerint egyébként

roppant ígéretes generáció formálódik,

amelynek a tagjaira később még nagyon büszkék lehetünk.

„Azt gondolom, ezek a fiatalok jó néhány kiemelkedő eredményt érhetnek még el a következő években. Ugyanakkor muszáj hangsúlyozni:

hiába a sikerek, nem ülhetünk a babérjainkon, folyamatosan vizsgálni és elemezni kell, miben tudunk fejlődni.

Az ázsiai régió teljesen átvette az uralmat Európától a világ birkózásában. Ha szeretnénk megőrizni a pozíciónkat nemzetközi szinten, akkor azt kell megnéznünk, mit tudunk tanulni, átvenni a nálunk előrébb járó nemzetektől. A magyar birkózás erős tradícióval büszkélkedhet, ám

a folyamatos megújulásra is szükség van ahhoz, hogy az eredményességünket fenn tudjuk tartani.

(Kiemelt képen: Terék Gerda idén az U20-as Eb-n arany-, a vb-n bronzérmet nyert Forrás: UWW/MBSZ)