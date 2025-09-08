A jövő sztárjai: Tóth Anna, Tigyi József

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a DVTK 21 esztendős, U23-as Eb-ezüst - és bronzérmes, kétszeres U20-as vb-harmadik gátfutója, Tóth Anna, valamint edzője, Tigyi József.

A Budai Zoltán által készített podcastból többek között kiderül: mely tulajdonságok és adottságok szükségeltettek az atlétanő érvényesüléséhez a gátfutásban; miként lehet a felnőttkorosztály küszöbére érve is a nemzetközi élmezőnyben maradni;

milyen visszajelzésként értékelik az utánpótlás-világversenyeken szerzett érmeket;

mennyiben segítik a fiatal fejlődését a hazai vetélytársak? A beszélgetésben arról is szó esik, hogy az ígéret

milyen reményekkel várja a tokiói felnőtt-világbajnokságot, amelyre kicsit magát is meglepve kvalifikált.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Tóth Anna és Tigyi József Fotó: Máj Tamás)