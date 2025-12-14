Nemzeti Sportrádió

Az Estudiantes nyerte meg az argentin bajnokság záró szakaszát

2025.12.14. 10:41
Estudiantes az argentin bajnok (Fotó: Getty Images)
Az Estudiantes a döntőben tizenegyesekkel 5–4-re megverte a Racing Clubot, ezzel megnyerte az argentin labdarúgó-bajnokság záró szakaszát.

A Santiago del Esteróban, semleges helyszínen rendezett mérkőzés rendes játékideje 1–1-gyel végződött: Adrián Martínez a 81. percben egyéni akció végén látványosan emelt a kapuba, vezetéshez juttatta a Racing Clubot, majd a ráadásban Guido Carrillo szép fejessel válaszolt.

A hosszabbítás nem hozott változást, a tizenegyeseknél pedig öt-öt kísérlet után 4–4 volt az állás. Aztán Facundo Rodriguez lövése nagy nehezen utat talált a kapuba, Fernando Muslera pedig a kapufára tolta a labdát Franco Pardo kísérleténél.

Az Estudiantes a nyitó szakaszban 2010-ben aratott diadala óta először nyert bajnokságot.

 

