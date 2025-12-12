Nemzeti Sportrádió

Balhé az utánpótlásmeccsen, örökre eltiltották a játékvezetőt megütő és megrúgó játékost

2025.12.12. 17:51
Illusztráció (Fotó: Getty Images)
utánpótlás megyei labdarúgás örökös eltiltás U19
Végleg eltiltották minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei U19-es bajnokságban szereplő Kenderes játékosát, Simon Gergőt, aki megrúgta és megütötte a játékvezetőt csapata november végi mérkőzésén.

A vármegyei U19-es bajnokság 15. fordulójában november 29-én megrendezett Tiszaföldvár VSE–Kenderesi VSE mérkőzésen a vendégek 3–0-ra vezettek, ám az első félidő végén kettős emberhátrányba kerültek, s a második játékrészben a hazaiak fordítottak, így a 84. percben már 4–3 volt az állás a javukra. Ekkor szakadt el több játékosnál a cérna, mint a szoljon.hu írja, két kenderesi futballista, Fejes Zsolt és Simon Gergő üldözőbe vette a negyedik tiszaföldvári gól szerzőjét, Kürtös Milánt, akit többször megrúgtak és megütöttek.

Pálinkás Botond azonnal kiállította az erőszakos cselekedetet elkövető két labdarúgót, erre Simon combon rúgta, majd arcon ütötte a játékvezetőt, végül pedig a térdébe talpalt, ezért a bíró a támadást követően félbeszakította a mérkőzést.

Az MLSZ JNSZ vármegyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága szerdán hozott döntést az ügyben – a határozatot a Jászkunfutball tette közzé –, Fejes Zsoltot hat mérkőzésre tiltotta el, a meccsen egyébként két gólt szerző 19 éves Simon Gergő viszont örökös eltiltást kapott – minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Ráadásul a történtek súlyossága miatt mindkét játékos ellen hivatalból büntetőfeljelentés is indult garázdaság miatt.

A mérkőzés végeredményét egyébként 3–0-s hazai győzelemmel határozták meg, mivel egyértelműen megállapítható volt, hogy a találkozó a vendégcsapat magatartása miatt szakadt félbe.

 

